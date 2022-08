Casa Casi 62: China vs Taiwan – rutschen wir in die Weltwirtschaftskrise?

Taiwan ist derzeit in aller Munde. Dass das nicht nur was mit China und dem Besuch von Nancy Pelosi zu tun hat, besprechen Palle und ich heute im NextPit-Podcast "Casa Casi". Lasst uns klären, wieso Taiwan ein so wichtiger Technologiestandort ist – und was daran problematisch ist.

Willkommen beim NextPit-Auslandsjournal mit einer spannenden Reportage über Taiwan. Tauchen wir ein in dieses wundervolle Land, das gleichermaßen exotischer Sehnsuchtsort, vorbildliche Demokratie und High-Tech-Standort ist.

Auf dem Weg in die größte Wirtschaftskrise aller Zeiten?

Ganz ehrlich? Am Liebsten hätte ich heute mit Palle einfach eine Stunde über Taiwan gequatscht. Über die wundervollen, unfassbar höflichen Menschen. Über die atemberaubende und abwechslungsreiche Natur. Über die lebendige Hauptstadt Taipeh und über die Nachtmärkte. Über das gute Essen und den fortschrittlichen öffentlichen Personenverkehr.

Aber nachdem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses – Nancy Pelosi – mit ihrem Taiwan-Besuch für Furore sorgte und China sich erneut als rüpelhafter Nachbar aufspielt, gab es natürlich Dringenderes zu besprechen.

Daher reden wir in der heutigen Folge über diese Situation, in der sich Taiwan seit vielen Jahren befindet. Wir reden über die potenzielle Gefahr, die China für den Inselstaat bedeutet – und natürlich reden wir auch über Technologie. Taiwan ist nicht irgendein typisch asiatischer Technologiestandort. Vielmehr schlägt in Taiwan das Halbleiter-Herz der Welt.

Gäbe es aufgrund der Aggression Chinas plötzlich nicht mehr die Möglichkeit, dass die Chip-Konzerne, vorneweg der Gigant TSMC, ihre begehrte Ware in alle Welt verschiffen könnten, hätte nicht nur Taiwan ein Problem. Wir würden ungebremst in eine Weltwirtschaftskrise schlittern, gegen die die Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Pandemie wie ein Kindergeburtstag wirken.

Egal, ob F35-Kampfjet, iPhone, Auto oder Kühlschrank: Es gibt nahezu kein technisches Gerät, in welchem nicht Bauteile aus Taiwan zum Einsatz kommen. Die Halbleiter von TSMC sind dabei so ausgereift, dass es praktisch keine Möglichkeit für Ersatz gibt, wenn dieser Konzern plötzlich nicht mehr liefern könnte.

In der Folge sprechen wir also über die aktuellen Ereignisse und über den Impact, den Taiwan aus technologischer Sicht auf die Welt hat. Zum Ende hin driftet Palle aber nochmal völlig ab und hält ein beeindruckendes Plädoyer für ... ach, das hört Ihr Euch am Besten selbst an.

Wir hoffen jedenfalls, dass wir für Euch ein wenig Licht ins Dunkel bringen konnten, was die komplexe Situation Taiwans angeht. Für mehr Input schaut bitte unten in die Show Notes mit vielen weiteren Informationen. Schreibt mal, ob Ihr Interesse an Palles Wahlheimat habt. In dem Fall könnten wir sicher noch einmal über diese außergewöhnliche Insel sprechen.

