Kostenlose Apps für iOS & Android: Gratis-Downloads zum Wochenende

Auch an diesem Wochenende zeigen wir Euch kostenlose Apps für iOS und Android . Dabei könnt Ihr Euch Pro-Versionen von Apps und Premium-Inhalte herunterladen, die für kurze Zeit umsonst sind. In unserer Übersicht unterscheiden wir natürlich zwischen den beiden Betriebssystemen, sodass Ihr direkt zur passenden Anwendung gelangt.

Wenn Ihr NextPit schon eine Weile verfolgt, kennt Ihr unsere Übersicht zu kostenlosen Apps bereits. Im Google Play Store und im AppStore von Apple gibt es immer wieder Aktionen und Rabatt-Aktionen, die zu kostenlosen Inhalten führen. Die Krux: die Gratis-Downloads gibt es meist nur für kurze Zeit, sodass Ihr Euch ein wenig beeilen müsst.

Noch ein Hinweis bevor es los geht: Ziel dieses Artikels ist es, Euch die größtmögliche Auswahl zu bieten. Anders als in unserer Übersicht der fünf besten Apps der Woche haben wir die Inhalte also weder ausprobiert noch über Plattformen wie Exodus auf Tracker und Berechtigungen geprüft. Seid also ein bisschen vorsichtig beim Download einer interessanten App.

Tipp: Wollt Ihr Euch eine kostenlose App für die Zukunft sichern? Dann ladet sie einmal kurz herunter und deinstalliert sie gegebenenfalls wieder. Da sie jetzt zu Euren gekauften Inhalten zählt, könnt Ihr sie auch in Zukunft wieder kostenlos installieren.

Kostenlose Apps für Euer Android-Handy

Diese Apps sind im Google Play Store kostenlos

90er Musik Radio Pro ( 0,99 € ): Genießt dieses 90er-Jahre-Radio online mit einer Vielzahl von Genres zur Auswahl: Pop, Rock, Hip-Hop und mehr! (keine deutsche Sprachausgabe)

): Genießt dieses 90er-Jahre-Radio online mit einer Vielzahl von Genres zur Auswahl: Pop, Rock, Hip-Hop und mehr! (keine deutsche Sprachausgabe) CashBox Mobile ( 1,49 € ) : Verwandelt jedes Android-Gerät in eine multifunktionale Registrierkasse! CashBox Mobile verfügt über eine bequeme Benutzeroberfläche, die es Euch ermöglicht, schnell und präzise über die Verkäufe von Produkten in Gruppen, die Kassenabrechnung und die Buchhaltung des Personals Buch zu führen. Perfekt für kleine Unternehmen mit einem knappen Budget. (keine deutsche Sprachausgabe)

: Verwandelt jedes Android-Gerät in eine multifunktionale Registrierkasse! CashBox Mobile verfügt über eine bequeme Benutzeroberfläche, die es Euch ermöglicht, schnell und präzise über die Verkäufe von Produkten in Gruppen, die Kassenabrechnung und die Buchhaltung des Personals Buch zu führen. Perfekt für kleine Unternehmen mit einem knappen Budget. (keine deutsche Sprachausgabe) Star X 3D live Wallpaper ( 0,59 € ): Diese schöne und originelle Live-Wallpaper-App zeigt einen 3D-Stern, der sich um 360 Grad dreht. Ihr könnt dabei die Hintergrundfarbe, die Farbe, die Größe und die Anzahl der im Hintergrund fliegenden Partikel, die Beleuchtungsfarbe, den Rahmentyp und sogar die Drehrichtung auswählen!

Diese Mobile Games sind im Google Play Store kostenlos

Dungeon Corp. VIP (Idle RPG) ( 0,79 € ): Möchtet Ihr in Eurem Spiel mächtig werden, ohne Euch anstrengen zu müssen oder unnötige Münzen auszugeben? Dungeon Corp. VIP ist ein Auto-Farming-Spiel, mit dem Ihr Gegenstände "farmen" könnt, um immer mächtiger zu werden! Verbessert Eure Helden mit zahlreichen Gegenständen und Optionen, verschiedenen Werten und Leistungssystemen nach Herzenslust!

): Möchtet Ihr in Eurem Spiel mächtig werden, ohne Euch anstrengen zu müssen oder unnötige Münzen auszugeben? Dungeon Corp. VIP ist ein Auto-Farming-Spiel, mit dem Ihr Gegenstände "farmen" könnt, um immer mächtiger zu werden! Verbessert Eure Helden mit zahlreichen Gegenständen und Optionen, verschiedenen Werten und Leistungssystemen nach Herzenslust! G'Luck! - Jeu de plateforme 2D ( 0,79 € ): Hierbei handelt es sich um ein einfaches Jump'n'Run, das für viel Frust sorgen wird. Denn es gibt nur drei Tasten, mit denen man umgehen muss – Links, Rechts und Springen. Diejenigen, die unter Motion Sickness leiden, sollten die schnellen Kamerabewegungen beachten.

): Hierbei handelt es sich um ein einfaches Jump'n'Run, das für viel Frust sorgen wird. Denn es gibt nur drei Tasten, mit denen man umgehen muss – Links, Rechts und Springen. Diejenigen, die unter Motion Sickness leiden, sollten die schnellen Kamerabewegungen beachten. Dungeon Princess 2: Offline Dungeon RPG ( 5,99 € ): Steuert eine Prinzessin und ihre Untertanen auf dem Weg in die tiefsten Teile eines Kerkers. Wer weiß, welche Gefahren dort lauern? Dieses schurkenähnliche, rundenbasierte Echtzeit-Action-Rollenspiel sollte Euch über das Wochenende gut beschäftigen.

Steuert eine Prinzessin und ihre Untertanen auf dem Weg in die tiefsten Teile eines Kerkers. Wer weiß, welche Gefahren dort lauern? Dieses schurkenähnliche, rundenbasierte Echtzeit-Action-Rollenspiel sollte Euch über das Wochenende gut beschäftigen. King of Defense Premium ( 1,69 € ): Turmverteidigung mit einem Twist! In diesem Spiel können die Spieler zwei Geschütztürme kombinieren, um die beste Strategie für jeden Level zu entwickeln. Jeder Turm hat seine eigenen Stärken, mit denen er die anderen Türme unter Feuer nehmen kann.

): Turmverteidigung mit einem Twist! In diesem Spiel können die Spieler zwei Geschütztürme kombinieren, um die beste Strategie für jeden Level zu entwickeln. Jeder Turm hat seine eigenen Stärken, mit denen er die anderen Türme unter Feuer nehmen kann. Cooking Kawaii: Küche ( 0,99 €) : Im Wettlauf mit der Zeit zaubert Ihr alle möglichen Gerichte für Eure hungrigen Kunden und hofft dabei, dass alle zufrieden sind. Ihr wisst ja, was man sagt – ein hungriger Mann ist ein wütender Mann!

: Im Wettlauf mit der Zeit zaubert Ihr alle möglichen Gerichte für Eure hungrigen Kunden und hofft dabei, dass alle zufrieden sind. Ihr wisst ja, was man sagt – ein hungriger Mann ist ein wütender Mann! Monster-Killer Pro Attentäter ( 1,19 € ): Viktorianische Kriminelle liefern sich gewalttätige Kämpfe wie im beliebten "Hitman"-Franchise. Dieser Offline-Shooter bietet unglaubliches Gameplay, realistische Modi und noch mehr Hardcore-Material!

): Viktorianische Kriminelle liefern sich gewalttätige Kämpfe wie im beliebten "Hitman"-Franchise. Dieser Offline-Shooter bietet unglaubliches Gameplay, realistische Modi und noch mehr Hardcore-Material! Water Sort Puzzle - Premium ( 2,99 € ): Dies ist ein lustiges und süchtig machendes Farbvergleichsspiel, das Euer Gehirn aktiv hält! Es ist werbefrei und erfordert keine Internetverbindung, während Ihr ein Rätsel nach dem anderen löst und dabei bunte Grafiken und realistische Wassergeräusche genießt.

Kostenlose Apps für dein iPhone

Diese Apps sind kostenlos für iOS

Pixelizator ( 0,99 € ): Mit dem Pixelizator dreht Ihr die Uhr zurück, indem Ihr vorhandene Fotos in einen Retro-8-Bit-Stil verwandelt. Dabei könnt Ihr den Pixelbereich ganz einfach auswählen! Ideal auch für das Zensieren von Inhalten! (keine deutsche Sprachausgabe)

): Mit dem Pixelizator dreht Ihr die Uhr zurück, indem Ihr vorhandene Fotos in einen Retro-8-Bit-Stil verwandelt. Dabei könnt Ihr den Pixelbereich ganz einfach auswählen! Ideal auch für das Zensieren von Inhalten! (keine deutsche Sprachausgabe) Oil Paint - Photo to Art Maker ( 4,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr jedes Eurer Fotos in ein realistisches Ölgemälde verwandeln, das Ihr später ausdrucken könnt, um Euer Zuhause oder Euren Arbeitsbereich zu dekorieren. (keine deutsche Sprachausgabe)

): Mit dieser App könnt Ihr jedes Eurer Fotos in ein realistisches Ölgemälde verwandeln, das Ihr später ausdrucken könnt, um Euer Zuhause oder Euren Arbeitsbereich zu dekorieren. (keine deutsche Sprachausgabe) ASL Basics ( 0,99 € ): Die App "ASL Basics" hilft Euch, das Alphabet und die Zahlen der amerikanischen Gebärdensprache zu lernen. Warum nicht eine neue Sprache lernen, während Ihr Euer Handy benutzt? Es kann nie schaden, die Brücke zu einer anderen Community zu schlagen. (keine deutsche Sprachausgabe)

): Die App "ASL Basics" hilft Euch, das Alphabet und die Zahlen der amerikanischen Gebärdensprache zu lernen. Warum nicht eine neue Sprache lernen, während Ihr Euer Handy benutzt? Es kann nie schaden, die Brücke zu einer anderen Community zu schlagen. (keine deutsche Sprachausgabe) Calculator Keyboard - Calku ( 0,99 € ): Calku verwandelt Eure Tastatur in einen Taschenrechner und vereinfacht das Rechnen. Ihr könnt ihn jederzeit verwenden, um beispielsweise Nachrichten zu versenden, Hausaufgaben zu erledigen oder um Notizen anzufertigen. Kein App-Switchen und kein Copy & Paste mehr notwendig. (keine deutsche Sprachausgabe)

): Calku verwandelt Eure Tastatur in einen Taschenrechner und vereinfacht das Rechnen. Ihr könnt ihn jederzeit verwenden, um beispielsweise Nachrichten zu versenden, Hausaufgaben zu erledigen oder um Notizen anzufertigen. Kein App-Switchen und kein Copy & Paste mehr notwendig. (keine deutsche Sprachausgabe) Velmio - Pregnancy Checkup ( 39,99 € ): Eine Schwangerschaft bringt einige Herausforderungen mit sich, denn Ihr müsst Euch darauf einstellen, dass ein neues Leben in Euch heranwächst. Velmio ist die erste Schwangerschafts-App, die Erkenntnisse auf der Grundlage Eures individuellen Gesundheitsprofils generiert und allgemeine Inhalte durch zeitnahe und relevante Empfehlungen ersetzt. Ein personalisierter Insights-Feed hilft Euch dabei, Eure Schwangerschaftssymptome zu verstehen. (keine deutsche Sprachausgabe)

Diese Mobile Games sind kostenlos für iOS

Achi - Strategy game ( 0,99 € ): Der Entwickler behauptet, dass Ihr zu den 5 % der klügsten Menschen der Welt gehört, wenn Ihr dieses Rätsel lösen könnt. Ein herausforderndes und befriedigendes Logik-Brettspiel, das dem klassischen Tic-Tac-Toe-Spiel einzigartige Erfahrungen hinzufügt! (keine deutsche Sprachausgabe)

): Der Entwickler behauptet, dass Ihr zu den 5 % der klügsten Menschen der Welt gehört, wenn Ihr dieses Rätsel lösen könnt. Ein herausforderndes und befriedigendes Logik-Brettspiel, das dem klassischen Tic-Tac-Toe-Spiel einzigartige Erfahrungen hinzufügt! (keine deutsche Sprachausgabe) SPHAZE ( 0,99 € ): SPHAZE ist ein Sci-Fi-Puzzlespiel mit wunderschöner, lebendiger Grafik, das von einem Indie-Team aus Polen entwickelt wurde! Das ist die perfekte Ablenkung für alle, die Cut-A-Rope-Spiele lieben!

): SPHAZE ist ein Sci-Fi-Puzzlespiel mit wunderschöner, lebendiger Grafik, das von einem Indie-Team aus Polen entwickelt wurde! Das ist die perfekte Ablenkung für alle, die Cut-A-Rope-Spiele lieben! Dock Your Boat 3D ( 0,99 € ): Diese komplett neu gestaltete 3D-Version der berühmten App "Dock Your Boat" bietet noch mehr Spaß am Training durch seine fortschrittlichen, benutzerfreundlichen Funktionen und die wunderschöne Grafik. Die Entwickler sind selbst passionierte Skipper und bringen ihre Segelerfahrung in das Spiel ein. (keine deutsche Sprachausgabe)

): Diese komplett neu gestaltete 3D-Version der berühmten App "Dock Your Boat" bietet noch mehr Spaß am Training durch seine fortschrittlichen, benutzerfreundlichen Funktionen und die wunderschöne Grafik. Die Entwickler sind selbst passionierte Skipper und bringen ihre Segelerfahrung in das Spiel ein. (keine deutsche Sprachausgabe) Color Tap ( 1,99 € ): Hier gibt's ein Ausmalspiel, bei dem Ihr alles ausmalen könnt, von Lebensmitteln, Fahrzeugen, Figuren, berühmten und exotischen Orten bis hin zu einzigartigen Tieren!

Keine App gefunden? Dann gibt es am Dienstag die nächste Auswahl an Gratis-Apps auf NextPit. Wie immer zum Schluss: Wenn Ihr eine App gefunden habt, die nicht mehr kostenlos ist, ist das kein Täuschungsversuch. Die Inhalte werden teils zufällig wieder teurer und so schnell können wir mit unserem Artikel nicht regieren.