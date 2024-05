Freut Ihr Euch auf das Wochenende? Vielleicht habt Ihr eine fantastische und lustige Party geplant oder Ihr wollt einfach ein schönes und ruhiges Wochenende, um Euch zu entspannen. In jedem Fall werdet Ihr Euer Handy benutzen, also schaut Euch unsere Ausgabe der kostenlosen Apps der Woche für den Apple App Store und den Google Play Store an. Wir haben Spiele und Anwendungen ausgewählt, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber für eine begrenzte Zeit kostenlos erhältlich sind. Ohne Umschweife, lasst uns beginnen!