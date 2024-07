Ran ans Handy: Diese iOS- und Android-Apps sind kurze Zeit kostenlos

Jede Woche kommen neue Smartphones auf den Markt und bieten Technikbegeisterten die perfekte Gelegenheit, ihre Geräte aufzurüsten. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Smartphone ohne Apps wie ein Auto ohne Benzin ist. Wo sollt Ihr also anfangen, wenn es darum geht, die besten Apps für Euer neues Gerät zu finden? Wir haben für Euch eine handverlesene Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen zusammengestellt, die Ihr diese Woche im Apple App Store und im Google Play Store ausprobieren könnt. Und das Beste daran? Obwohl diese Apps kostenpflichtig sind, könnt Ihr sie absolut kostenlos herunterladen!

Ihr fragt Euch jetzt vielleicht: "Wie ist das möglich? Die Entwickler müssen doch sicher davon leben, oder?" Nun, die Antwort ist ganz einfach. Einige Entwickler haben sich entschieden, ihre Apps als Teil einer cleveren Marketingstrategie kostenlos anzubieten. Aber die Sache hat einen Haken - diese großzügigen Angebote sind nur für eine begrenzte Zeit verfügbar. Also, worauf wartet Ihr noch? Nutzt diese zeitlich begrenzten Angebote und fangt an, sie herunterzuladen!

Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Apps auf dieser Liste von unseren regelmäßigen Top 5 Apps der Woche Empfehlungen unterscheiden. Wir haben nicht jede App einzeln geprüft, was bedeutet, dass einige von ihnen In-App-Käufe und Werbung enthalten können. Lasst Euch davon aber nicht entmutigen, sie auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht stolpert Ihr ja über ein verstecktes Juwel, das sich für Euch lohnt! Also los, erkundet die Auswahl an kostenlosen Apps und Spielen dieser Woche und habt viel Spaß dabei, neue und aufregende Ergänzungen für Euer Smartphone zu entdecken.

Tipp: Wenn Ihr auf eine App stoßt, die Ihr gerne hättet, aber im Moment nicht braucht, ladet sie zuerst herunter und installiert sie. Sie gilt dann als "gekauft" und wird für immer in Eurer App-Bibliothek verfügbar sein - auch wenn Ihr sie danach wieder von Eurem Smartphone deinstalliert.

Android-Apps und -Spiele, die für eine begrenzte Zeit kostenlos sind

Android-Apps für Produktivität und Lifestyle

Quick Volume Control ( 0,99 € ): Mit dieser App könnt Ihr die Lautstärke direkt über die Benachrichtigungsleiste regeln.

): Mit dieser App könnt Ihr die Lautstärke direkt über die Benachrichtigungsleiste regeln. Fotos aufladen Diashow ( 0,99 € ): Verschönert Euer Handy, wenn Ihr es aufladet, indem Ihr ihm Eure schönsten Erinnerungen zeigt.

): Verschönert Euer Handy, wenn Ihr es aufladet, indem Ihr ihm Eure schönsten Erinnerungen zeigt. PSWaves Live Wallpapers ( 1,49 € ): Egal, ob es sich um einen Android-Fernseher oder ein Telefon handelt, sorgt dafür, dass die Hintergrundbilder gut aussehen!

): Egal, ob es sich um einen Android-Fernseher oder ein Telefon handelt, sorgt dafür, dass die Hintergrundbilder gut aussehen! Equalizer - Mass Booster EQ ( 2,99 € ): Mit dieser App bekommt Ihr eine gesunde Balance für den Sound Eures Smartphones.

): Mit dieser App bekommt Ihr eine gesunde Balance für den Sound Eures Smartphones. Plants Research Pro ( 3,99 € ): Liebt Ihr Botanik? Diese App sollte mehr als nur grundlegende Informationen über die gängigsten Pflanzen liefern können.

Kostenlose Android-Spiele

Held des Königreichs II ( 8,49 € ): Rettet Eure Schwester, die von Piraten entführt wurde, indem Ihr von einem Ort zum anderen reist und dabei Fähigkeiten und Ausrüstung erlangt.

): Rettet Eure Schwester, die von Piraten entführt wurde, indem Ihr von einem Ort zum anderen reist und dabei Fähigkeiten und Ausrüstung erlangt. Evertale ( 0,99 € ): Fangt Monster, trainiert sie, schickt sie in den Kampf und sorgt dafür, dass sie immer stärker und mächtiger werden.

): Fangt Monster, trainiert sie, schickt sie in den Kampf und sorgt dafür, dass sie immer stärker und mächtiger werden. Word Connect: Kreuzworträtsel ( 2,99 € ): Ist es eine Art Kreuzworträtsel? Ja, mit über 2.000 Levels werdet Ihr Euch eine ganze Weile beschäftigen.

): Ist es eine Art Kreuzworträtsel? Ja, mit über 2.000 Levels werdet Ihr Euch eine ganze Weile beschäftigen. Slime Legends: Survivor ( 0,19 € ): Ihr seid nur ein Schleimklumpen, auf den die Feinde aus allen Richtungen zustürmen. Überlebt, werdet stärker und seht zu, wie Ihr die Hölle auf sie loslasst!

): Ihr seid nur ein Schleimklumpen, auf den die Feinde aus allen Richtungen zustürmen. Überlebt, werdet stärker und seht zu, wie Ihr die Hölle auf sie loslasst! Dämonenjäger: Premium ( 0,99 € ): Ein seitwärts scrollendes Action-Adventure mit verschiedenen Charakteren, von denen jeder seine eigenen Stärken und Schwächen hat. Beseitigt alle Arten von Feinden auf Euren Weg!

iOS-Apps, die für kurze Zeit kostenlos sind

iOS-Apps für Produktivität und Lifestyle

Snap Markup ( 1,99 € ): Beschriftet Fotos und Bilder mit diesem einfachen Tool.

): Beschriftet Fotos und Bilder mit diesem einfachen Tool. Wild Cats Sounds ( 0,99 € ): Eine lehrreiche App für die Kleinen: Ihr könnt die Geräusche von Großkatzen in der Wildnis abspielen, indem Ihr das Foto berührt.

): Eine lehrreiche App für die Kleinen: Ihr könnt die Geräusche von Großkatzen in der Wildnis abspielen, indem Ihr das Foto berührt. Kalender Widget ( 0,99 € ): Mit diesem Kalender-Widget behaltet Ihr den Überblick über Euren Terminkalender, solange Ihr daran denkt, Euren Kalender auszufüllen!

): Mit diesem Kalender-Widget behaltet Ihr den Überblick über Euren Terminkalender, solange Ihr daran denkt, Euren Kalender auszufüllen! InstantGrid ( 0,99 € ): Bearbeitet Eure Fotos im Handumdrehen, damit nichts dem Zufall überlassen wird.

): Bearbeitet Eure Fotos im Handumdrehen, damit nichts dem Zufall überlassen wird. Food Genie, Where to Eat? ( 0,99 € ): Ihr wisst nicht, wo Ihr essen gehen sollt, und habt die Antwort "Egal" oder "Irgendwas" satt, wenn Ihr Eure Familie fragt, wo Ihr essen gehen sollt? Nutzt diese App und begebt Euch auf ein kulinarisches Abenteuer!

Kostenlose Spiele für das iPhone und iPad

Mission Arktis ( 1,00 € ): Haltet Euer Schiff über Wasser, während Ihr in der eisigen Arktis durch tückische Gewässer navigiert!

): Haltet Euer Schiff über Wasser, während Ihr in der eisigen Arktis durch tückische Gewässer navigiert! Pirate Drops 2 ( 4,99 € ): Ein täuschend einfaches Drei-Gewinnt-Spiel, dessen Schwierigkeitsgrad mit den wechselnden Spielzielen langsam ansteigt.

): Ein täuschend einfaches Drei-Gewinnt-Spiel, dessen Schwierigkeitsgrad mit den wechselnden Spielzielen langsam ansteigt. Catenaccio Football Manager ( 2,99 € ): Ihr denkt, Ihr könnt es besser als echte Fußballmanager? Versucht es mit diesem Spiel und seht, ob Ihr das Zeug dazu habt.

): Ihr denkt, Ihr könnt es besser als echte Fußballmanager? Versucht es mit diesem Spiel und seht, ob Ihr das Zeug dazu habt. Some Peace Of Mind ( 2,99 € ): Versucht in diesem Spiel, aus einem Raum zu entkommen. Im Grunde ist es eine Art digitaler Escape Room.

): Versucht in diesem Spiel, aus einem Raum zu entkommen. Im Grunde ist es eine Art digitaler Escape Room. Makrokosmos ( 3,99 € ): Von einem einzelnen Atom bis zu einem galaktischen Imperium - dieses Spiel hilft Euch, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten.

Bevor Ihr eine der genannten Apps herunterladet, empfehlen wir Euch, die Details der App im Play Store oder App Store zu überprüfen. Das ist wichtig, denn einige dieser kostenlosen Apps können Ihre eigenen Besonderheiten oder Nachteile haben.

In-App-Käufe und Werbung: Lasst Euch nicht überraschen!

Seid sowohl bei kostenlosen als auch bei kostenpflichtigen Apps vorsichtig, denn sie können In-App-Käufe und Werbung verstecken. Das ist besonders wichtig, wenn Ihr Spiele für Kinder herunterladet. Um unerwartete Probleme zu vermeiden, befolge bitte den folgenden Ratschlag:

App-Berechtigungen: Lest das Kleingedruckte!

In der sich ständig weiterentwickelnden Welt der mobilen Anwendungen gibt es ein paar Gerissene, die mit raffinierten Taktiken versuchen, Eure persönlichen Daten zu sammeln und zu verbreiten. Aber keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, die sich in der Welt der Technik gut auskennen, denn wir haben unschätzbare Tipps, die Euch helfen, die Sicherheit Eurer wertvollen Daten zu erhöhen. Wir raten Euch dringend, bei der Vergabe von Berechtigungen für die Apps, die Ihr installiert, Vorsicht walten zu lassen.

Denn warum sollte ein einfacher Wecker Zugriff auf Eure Kamera oder Eure Kontakte benötigen? Und mit welcher Begründung benötigt eine Taschenlampen-App die Kenntnis Eures genauen Standorts? Indem Ihr sorgfältig auswählt, welche Berechtigungen Ihr erteilen wollt, könnt Ihr Eure persönlichen Daten effektiv vor neugierigen Blicken schützen.

Erkundet also das umfangreiche Angebot an kostenlosen Apps, die Ihr auf Eurem Android- oder iOS-Gerät herunterladen könnt, und seid Euch sicher, dass Eure Daten sicher und geschützt sind.

Was denkt Ihr über die Zusammenstellung dieser Woche? Haben wir irgendwelche Apps oder Spiele übersehen, die Eurer Meinung nach für die Community von Nutzen wären? Wir würden uns freuen, von Euch in den Kommentaren zu hören.