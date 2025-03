Jede Woche präsentieren wir Euch drei App-Artikel: Dienstag und Samstag präsentieren wir Euch unsere Gratis-Apps der Woche. Das sind Apps und Games, die eigentlich Geld kosten, aktuell aber gratis zu haben sind. Im Gegensatz dazu schauen wir bei diesem App-Artikel hier nicht auf das Preisschild. Stattdessen fokussieren wir uns darauf, Euch wirklich spannende Apps vorstellen zu können. Das bedeutet, dass diese Top-Fünf-Apps stets von uns installiert und tatsächlich ausprobiert werden, bevor wir sie Euch ans Herz legen.

Diese Woche springe ich für Edwin ein und hoffe, ich erledige den Job ähnlich souverän wie er – los geht's!

MissingCore Music (Android)

Besitzt Ihr zufällig ein Nothing-Phone und seid auf der Suche nach einem schlichten, funktionellen Music-Player für die Songs, die Ihr lokal auf dem Gerät habt? Dann checkt bitte MissingCore einfach mal aus. Natürlich könnt Ihr den Player auch mit jedem anderen Android-Handy auschecken. Aber da sich die App speziell am Nothing-Look versucht, und mit dem Nothing-Music-Widget sowie der Glyph-Music-Visualization funktioniert, sind hier besonders die Nothing-Fans gefragt.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Schlichter Musikplayer, der vor allem Nothing-Fans gefallen dürfte. / © nextpit

Ladet MissingCore Music aus dem Google Play Store herunter.

Das Teil sieht nett aus, ist schlicht, in vielen Sprachen verfügbar, nervt nicht mit Werbung, setzt kein Konto voraus und kostet auch nichts. Es gibt also so gar keinen Grund, hier nicht mal reinzuschauen.

Cineswipe (Android & iOS)

Cineswipe in einem Satz beschrieben? TV Time trifft Tinder! Es handelt sich also wieder um eine Serien- und Film-App, mit der Ihr Eure Binge-Gelüste verwalten könnt. Welche Serien habt Ihr schon gesehen oder wollt Ihr noch sehen? Welches sind Eure Lieblingsfilme? Wie viele Folgen fehlen Euch noch aus der ersten Staffel Dexter: Origin Sin? All das beantwortet Ihr Euch in dieser App, für das Ihr Euch mit Google- oder Apple-Account einloggen könnt bzw. per E-Mail.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Ja

Was wollt Ihr noch sehen und was habt Ihr schon gesehen? Alles im Blick mit Cineswipe. / © nextpit

Ladet Cineswipe aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ihr könnt Listen anlegen, Eure Filme bewerten, Informationen und Trailer bestaunen und natürlich neue Serien und Filme entdecken, die auf Eure Watchlist gehören. Spannend finde ich, dass Ihr Euch durch Filme "tindern" könnt. Soll heißen, Ihr lasst Euch Filme anzeigen und wischt dann nach links, wenn Ihr keinen Bock drauf habt, und nach rechts, wenn sie Euer Interesse treffen. Habt Ihr dann nach rechts gewischt, könnt Ihr entscheiden, ob der Streifen auf die Watchlist oder in die Kategorie "schon gesehen" gehört. TV Time nutze ich nach wie vor sehr gerne, aber ich werde auch Cineswipe einfach mal eine Chance geben. Ihr auch?

CarX Drift Racing 3 (Android & iOS)

Diese Reihe ist bislang an mir vorbeigegangen, aber Fans schwärmen von CarX Drift Racing. Auf Anhieb gefällt mir, dass ich meine Karre auch zu Klump fahren kann, also tatsächlich die Schäden sehe, die ich als katastrophal schlechter Fahrer anrichte. Der Titel verspricht schon, dass es ums Driften geht und das macht auch mächtig Spaß – wenn man sich erstmal an die Steuerung und Fahrphysik gewöhnt hat und daran, dass man erstaunlich oft neben der Strecke landet.

Ihr kurvt auf einem Übungsplatz herum, könnt Euch coole Strecken aussuchen bzw. freispielen und es gibt auch mehrere Kampagnen zu spielen. Dazu könnt Ihr wirklich sehr viel an den Fahrzeugen herumschrauben und viele Elemente tunen. Wer darauf Bock hat, wird mit CarX Drift Racing 3 bestens bedient.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (2,19 € - 74,99 €) / Konto erforderlich: Ja (aber es gibt auch einen Gastmodus)

Ladet CarX Drift Racing 3 aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Ich muss Euch allerdings auch darauf hinweisen, dass die Entwickler des Games schon gerne sehen, wenn Ihr In-Game-Kohle erwerbt, um Fortschritte zu erzielen. Wer das umgehen will, kann das auch – muss dann aber halt Wartezeichen in Kauf nehmen. Mich persönlich stört das nicht, aber vielleicht geht es Euch da ja anders.

Intenty (Android)

Aus der Ukraine, genauer gesagt aus den Händen von Yaroslav Neznaradko, stammt diese kleine App. Wenn Ihr erfolglos diverse App-Blocker, Handy-Zeitlimits und ähnliches ausprobiert habt, um Eure Screentime zu senken, muss guter Rat nicht teuer sein. Probiert es einfach mal mit Intenty, um Euch selbst davor zu schützen, zu oft am Smartphone herumzuspielen.

Die App frag Euch direkt beim Entsperren auf einem automatisch aufploppendem Screen ab, ab dieser Vorgang jetzt wirklich sein musste. Ihr müsst Euch also erst einmal mit Eurer Intention auseinandersetzen, bevor es weitergehen kann. Wer weiß, vielleicht ist das ja tatsächlich nachhaltiger als andere Apps, die auf unser Digital Wellbeing abzielen. Wenn Ihr Bock habt, könnt Ihr Euch übrigens eigene Texte überlegen, mit denen Ihr beim Griff zum Handy konfrontiert werdet.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (2,19 €–27,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Und? Müsst Ihr wirklich schon wieder so dringend ans Smartphone? / © nextpit

Ladet Intenty aus dem Google Play Store herunter.

Der Spaß ist übrigens kostenlos und wer Bock hat, kann sich eine Premiumversion freischalten, die zusätzliche Features bietet. Grundsätzlich habt Ihr hier aber kostenlos schon alles, was Ihr braucht: Jemanden, der Euch sanft auf die Finger klopft, wenn Ihr zum Handy greift.

VanLife Simulator (Android)

Im Van durch die Gegend cruisen, irgendwo verweilen, wo es schön ist, nette Country-Musik hören und einfach nur chillen. Was ein Leben! So ähnlich verhält es sich mit dem VanLife Simulator. In der Einleitung seid Ihr an einem hübschen See, fotografiert Tiere und helft einem Trunkenbold, seinen Campingplatz aufzuräumen.

Danach dann steigt Ihr in seinen Van und stürzt Euch in Abenteuer. So ein wenig im GTA-Stil ballert Ihr durch die Gegend, könnt hier und da Leuten helfen und Missionen erfüllen. Dadurch verdient Ihr Euch auch ein bisschen Geld, das Ihr im Spiel benötigt. Allerdings müsst Ihr auch darauf achten, dass Ihr genügend esst und trinkt, denn sonst klappt Ihr entkräftet zusammen. Im Laufe des Spiels könnt Ihr Euren Van-/Truck-Fuhrpark auch noch erweitern.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Nein / Konto erforderlich: Nein

Ladet VanLife Simulator aus dem Google Play Store herunter.

Das Spiel wartet jetzt nicht mit der sensationellsten Grafik auf, macht aber viel Spaß und ist vor allem auch angenehm entspannt. Vermutlich werde ich mich noch häufiger dabei ertappen, an schönen Orten herumzuhängen, anstatt Missionen zu erfüllen. ;)

Damit sind wir für diese Woche durch und ich hoffe, Ihr seht es mir nach, dass die Auswahl dieses Mal etwas Android-lastig war. Nächste Woche übernimmt Edwin wieder und dann kommen die iOS-Fans auch wieder mehr auf ihre Kosten!