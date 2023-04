Top 5: Die besten Apps und Games der Woche für Android und iOS!

Übrigens: Wir haben jede App in diesem Artikel ausprobiert und für Euch angetestet – anders als in unserem Format "Gratis-Apps der Woche", wo wir Euch zweimal pro Woche etwa 20 bis 40 Apps präsentieren, die normalerweise Geld kosten, aber derzeit gratis zu haben sind.

Ihr wollt noch mehr handverlesene App-Tipps? Dann findet Ihr hier die vorherige Ausgabe der Top 5 Apps der Woche. Jetzt aber los mit den besten Apps der Kalenderwoche 15!

TV Time (Android & iOS)

TV Time ist dazu da, Ordnung in Euer Serien-Streaming-Durcheinander zu bringen. Casi schwört schon seit Jahren auf diese App, die Eure TV-Serien, aber auch Filme verwaltet. Legt Sammlungen mit allen Serien an, die Ihr gesehen habt – oder bastelt To-Do-Listen für alles, was Ihr dringend noch sehen müsst. Sucht selbst nach neuen Serien, oder lasst Euch zu Euren Sehgewohnheiten passende Shows empfehlen. Lest in die Episoden-Guides rein und lasst Euch informieren, wenn die nächste Folge Eurer Lieblingsserie ansteht.

Ihr könnt Euch auch mit Freunden vernetzen, Serien und Filme bewerten und kommentieren – und natürlich auch die Kommentare von anderen lesen. Cool dabei: Auf Wunsch könnt Ihr Euch ohne Spoiler durch die Kommentare arbeiten. Mit einem Fingertipp könnt Ihr eine Serienfolge als gesehen markieren – so wisst Ihr auch Monate später noch, an welcher Stelle Ihr weiterglotzen müsst. Bei dem Wust an Serien, den Casi parallel schaut, wäre er ohne TV Time schon längst wahnsinnig geworden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Nein / In-App-Käufe: Nein / Konto: Ja

Was habt Ihr schon gesehen, was wollt Ihr noch sehen? Diese App bringt Grund in Euer Serien- und Film-Chaos. / © NextPit

TV Time aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen.

Mini Battle: 2 Player Games (Android)

Wieder mal auf der Suche nach einer sinnfreien Ablenkung, um auf andere Gedanken zu kommen? Klar, ein Spiel aus dem Play Store muss her, das möglichst wenig Gehirnschmalz beansprucht. Aber warum immer alleine spielen? Zu zweit ist der Spaß doch gleich doppelt so groß. Da kommt uns Mini Battle von Falcon Games genau richtig. Hierbei handelt es sich um eine kleine Spielesammlung, welche Ihr zu zweit an einem Smartphone-Bildschirm gemeinsam zocken könnt.

Mini Battle: 2 Player Games bietet ein umfangreiches Angebot an vielen simplen Minigames für 2 Spieler. / © Falcon Games / NextPit

Das Angebot ist so vielseitig wie auch abwechslungsreich. Games wie Tic Tac Toe, Fußball, Hand Slap, Ping Pong, Snowball Fight, Spin War, Flipper, Billard, Block Jewel sind nur einige, welche pro Spieler mit nur einem Finger gespielt werden können. Die Grafik kann getrost als minimalistisch bezeichnet werden und die jeweiligen Games sind ebenfalls selbsterklärend. Und sollte Euer Mitspieler doch einmal verhindert sein, so bietet euch "Mini Battle: 2 Player Games" auch eine künstliche Intelligenz als Gegner an. Doch Vorsicht! Diese zu schlagen, ist nicht so ganz einfach.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Nein / Konto: Nein

Tic Tac Toe und Fußball sind nur zwei Games des umfangreichen Spielangebotes. / © Falcon Games / NextPit

Mini Battle: 2 Player Games im Google Play Store herunterladen

Happy Scale (iOS)

Die Tage werden wärmer, die Klamotten weniger und der Winterspeck umso erkenntlicher. Wie schon in den ersten Januarwochen, erhöht sich die Besucherzahl im Fitnessstudio, ganz überraschend, auch an den ersten warmen Frühlingstagen. Neben einem intensiven Training und einer proteinreichen Ernährung ist ein Kaloriendefizit das A und O, um erfolgreich Körpergewicht zu verlieren. Wenn Ihr nach einer übersichtlichen App sucht, um Euren Abnehmprozess genau verfolgen zu können, haben wir für Euch eine hervorragende Option aus dem App Store, und zwar Happy Scale.

Mit der App Happy Scale behaltet Ihr Euer Körpergewicht im Auge. Dabei tragt Ihr ein, was Euer aktuelles Gewicht ist und welches Gewicht Ihr erreichen wollt. Die App zeigt Euch dabei Euren Fortschritt der letzten sieben Tage, der letzten 30 Tage und wie viel Körpergewicht Ihr insgesamt verloren habt an. Außerdem gibt Euch die App eine Vorhersage, wann Ihr Euer Zielgewicht erreicht, solltet Ihr Eure wöchentliche Rate aufrechterhalten.

Happy Scale hilft Euch dabei, in Form für den Sommer zu kommen. / © NextPit

Da sind wir auch beim besten Feature der App. Die App errechnet euch nicht nur täglich den laufenden Durchschnitt an, sondern zeigt Euch auch die Wochenrate an. Sollte Euer Gewicht also mal an einem Tag unerwartet in die Höhe schießen, seht Ihr dank der wöchentlichen Rate, die sich ebenfalls täglich mit jedem weiteren Eintrag aktualisiert, wie Euer Durchschnitt aussieht und braucht Euch kein schlechtes Gewissen machen, wenn Euer Fortschritt mal stagniert.

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Nein

Happy Scale könnt Ihr kostenlos aus dem App Store herunterladen. Alle relevanten Funktionen in der App sind kostenfrei. Ihr habt die Möglichkeit einen Premium-Status zu abonnieren, mit dem Ihr lediglich noch genauer in die Zukunft schauen könnt und Euch berechnen lassen könnt, wann Ihr Euer Zielgewicht erreicht.

Happy Scale aus dem Apple App Store herunterladen

JRNY (iOS und Android)

Wenn Ihr jetzt noch eine App braucht, um für ausreichend Bewegung zu sorgen, dann seid Ihr bei JRNY an der richtigen Adresse. Die App vom Fitness-Hersteller Bowflex hält unzählige Workouts in Videoform aus verschiedenen Kategorien bereit – und arbeitet optional auch mit dem Zubehör des Herstellers zusammen – von Hometrainern bis hin zu Hantelsystemen mit variablem Gewicht ist alles dabei.

In der App JRNY findet Ihr unzählige Traningsvideos. / © NextPit

Die JRNY-App hat diese Woche ein extrem spannendes Update bekommen, das vor allem für Tablet-Nutzer interessant ist. Über die Frontkamera kann die App nämlich Eure Gliedmaßen tracken und erkennt, ob Ihr eine Übung korrekt ausführt und zählt automatisch die Wiederholungen. Bei einem ersten kurzen Test funktioniert das erstaunlich gut. Während die App für Smartphones und Tablets verfügbar ist, gibt's das Motion-Tracking-Feature aktuell nur auf iPads und Android-Tablets.

JRNY aus dem Apple App Store und Google Play Store herunterladen

Tablet-Nutzer dürfen sich jetzt über Motion-Tracking freuen, das Eure Wiederholungen zählt und auf die korrekte Ausführung der Übungen achtet. / © NextPit

Die allermeisten Inhalte in JRNY sind nur mit einem kostenpflichtigen Abo einsehbar. Aber: Bis 15. Mai könnt Ihr in der App eine kostenlose Test-Mitgliedschaft für ein ganzes Jahr (!) abschließen. Anschließend kostet der Fitness-Service knapp 20 Euro im Monat. Neben einer Handvoll

Preis: kostenlos / Werbung: nein / In-App-Käufe: Ja / Konto: Ja

Photo Tools (Android)

Casi ist über eine Foto-App gestolpert mit dem wenig originellen Namen "Photo Tools". In der App, die leider mit Werbung daherkommt, landet Ihr auf einer Übersichtsseite, die Euch die verschiedenen Optionen anzeigt, die Euch diese App anbietet. So könnt Ihr den üblichen Quatsch machen, den jede andere Foto-App auch anbietet: Zuschneiden, ein paar unspektakuläre Filter anwenden und ähnlich rudimentäre Sachen.

Diese App ist also nicht für diejenigen, die Bilder wirklich bearbeiten wollen. Sie beherrscht dafür ein paar andere feine Tricks. Ihr könnt nämlich Fotos komprimieren, die Größe anpassen und auch in andere Bildformate konvertieren, falls Ihr unbedingt ein Bild im PNG- oder WEBP-Format benötigt. Außerdem – spannend für die Grafiker-Fraktion unter Euch – könnt Ihr Euch alle verwendeten Farben im Bild inklusive Farbcode anzeigen lassen – oder auch auf ein bestimmtes Areal des Fotos tippen und Euch dann die Farbe nennen lassen.

Kenne ich so von keiner App bislang und finde das äußerst praktisch. Wer das Teil gelegentlich nutzt, stört sich auch nicht an der Werbung. Deren Entfernung kann man zusammen mit Bonus-Funktionen und vorrangigem Support freischalten.

Preis: kostenlos / Werbung: ja / In-App-Käufe: ja / Konto: nein

Schreibt mir in den Kommentaren bloß nicht, auf welchem der Fotos ich am besten getroffen bin. / © NextPit

Photo Tools aus dem Google Play Store herunterladen.

Das war's mit unseren Empfehlungen für diese Woche! Wir hoffen, Ihr konntet auch diese Woche ein paar spannende neue Apps für Euch entdecken. Und lasst uns doch gerne auch Eure persönlichen App-Tipps in den Kommentaren da!