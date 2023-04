Bis zu 40 % auf Powerstations und Solarmodule von Bluetti sparen

Ob für den anstehenden Festival-Urlaub, beim Camping oder auf dem Boot, als Notstromversorgung oder als Speicher fürs Balkonkraftwerk: Powerstations haben viele Anwendungsfälle und dienen in Verbindung mit einem faltbaren Solarpanel auch als Solargenerator. Bei Bluetti gibt's gerade satte Rabatte quer durchs Portfolio von bis zu 40 %. Hier lest Ihr, welche Produkte die größten Rabatte bieten.

Bluetti AC200Max um 300 bis 700 Euro rabattiert

Eine der erfolgreichsten Powerstations von Bluetti ist die AC200Max. Die Powerstation bietet in ihrer Klasse das wohl flexibelste Paket auf dem Markt und konnte uns rundum überzeugen. Die AC200Max bietet nämlich nicht nur einen integrierten Akku mit 2.048 Wh Kapazität, sondern ist auch mit bis zu zwei B300-Modulen erweiterbar. So könnt Ihr eine Kapazität von bis zu 8.192 Wh erreichen.

Besonderheit in ihrer Klasse: Die Bluetti AC200Max ist modular. / © NextPit

Der Inverter schafft dabei eine Ausgangsleistung von bis zu 2.200 W über die vier 230-V-Steckdosen. Außergewöhnlich ist auch, dass die Bluetti AC200Max einen 12-V-Ausgang mit 30 A bietet. Mit einem entsprechenden netzsynchronen Wechselrichter könnt Ihr dann sogar theoretisch den im Akku gespeicherten Strom ins Hausnetz einspeisen. Wie das funktioniert, erklären wir Euch demnächst in einem weiteren Artikel.

Regulär kostet die AC200Max bei Bluetti 2.399 Euro, derzeit bekommt Ihr die Powerstation mit dem Rabattcode "AC200MAX100" für 2.099 Euro im offiziellen Shop. Noch interessanter sind die diversen Kits mit faltbaren Solarpanels. Hier spart Ihr bis zu 700 Euro auf das Gesamtpaket.

Bis zu 40 % auf Bluetti EB55, EB150, EB240

Die größten Rabatte gibt's bei Bluetti derzeit auf die Midranger-Powerstations EB55, EB150 und EB240 mit 23 und zweimal 38 Prozent Rabatt. Hier die wichtigsten technischen Daten auf einen Blick.

Die Bluetti EB55 ist relativ kompakt und lässt sich dank des einklappbaren Griffs gut tragen und packen. / © NextPit

Bluetti EB55

Die Bluetti EB55 ist eine kompakte Powerstation, die Ihr bequem in den Stadtpark oder aufs Festival mitnehmen könnt. Die verbauten LiFePO4-Zellen bieten eine Kapazität von 537 Wh. Die maximale Dauerleistung liegt bei 700 W. An Anschlüssen gibt's so ziemlich die volle Packung – von zwei 230-V-Steckdosen über fünf USB-Ports bis hin zum Wireless-Charging-Pad auf der Oberseite. Im NextPit-Test hat sich die EB55 mit 4 von 5 Sternen sehr ordentlich geschlagen.

Bluetti EB150

Darf's etwas größer sein? Dann bietet sich die Bluetti EB150 mit einer Nennkapazität von 1.500 Wh an – also rund dreimal so viel wie bei der EB55. Dafür ist die EB150 mit 17,2 kg gegenüber 7,5 kg aber eben auch deutlich schwerer. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 1.000 W. Auch hier findet Ihr ein breites Set an Anschlüssen – von der 230-V-Steckdose bis zu fünf USB-Ports.

Bluetti EB240

Die EB240 ist der EB150 sehr ähnlich, bietet aber – Ihr habt's wohl schon erraten – 2.400 anstelle von 1.500 Wh Kapazität mit. Mit 22,0 kg ist das Kraftpaket dann nicht mehr ganz so portabel und für den Stadtpark kaum mehr eine Option. Für den Campingplatz oder das Boot ist die Powerstation aber umso besser geeignet – und bietet mit 2.400 Wh für derzeit 999 Euro wirklich viel Kapazität für's Geld. Die Ausgangsleistung ist mit 1.000 W ebenfalls ausreichend für die allermeisten Camping-Anwendungen.

Neben den obengenannten Powerstations hat Bluetti derzeit noch viele weitere Angebote auf seiner Webseite.