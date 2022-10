Bluetti AC200Max mit Zusatzakku B300 im Test: erweiterbare Powerstation

Das Aufladen geht ebenfalls schnell – über das Netzteil sind 400 Watt möglich, per Solar sogar 900 Watt, was die Powerstation für Balkonkraftwerke interessant macht. Allerdings bietet die Bluetti AC200Max mangels USV-Funktion und smarten Lade- und Entladeeinstellungen weniger Optionen, sie in Haushalt oder Büro einzubinden, als beispielsweise die EP500Pro (zum Test) .

Die Bluetti AC200Max ist mit 42 x 28 x 29 cm ungefähr so groß wie ein Kasten Bier. Das Gewicht ist mit 28 Kilogramm aber etwa ein Drittel höher. Dafür sind die Tragegriffe rechts und links am Gehäuse aber auch deutlich angenehmer anzufassen als bei einer Kiste feiner Hopfenschorle. Dank der sich leicht gummiert anfühlenden Oberfläche tragt Ihr die Powerstation auch mit schwitzigen Händen noch sicher durchs Unterholz.

Ausstattung und Features

Die Bluetti AC200Max bietet bei der Ausstattung nur das Notwendigste. Gut gefällt uns die Hotswap-Funktion, mit der Ihr die Zusatzakkus sogar im laufenden Betrieb austauschen könnt.

Gefällt:

Touchscreen-Display

Hotswap-fähige Zusatzakkus

Gefällt nicht:

wenige Optionen zum Lademanagement

kein WLAN

Wo wir grade beim Thema waren: Ihr könnt bis zu zwei Zusatzakkus an die Bluetti AC200Max anschließen. Plant Ihr ein mehrtägiges Rave-Festival im Unterholz, dann seid unbesorgt: Die Akkus sind Hotswap-fähig. Ihr könnt die Zusatzakkus also im laufenden Betrieb austauschen und so theoretisch noch mehr Energie bunkern. Entsprechend leert die Powerstation auch beim Entladen stets zuerst die angeschlossenen Batterien und greift erst dann auf den internen Energiespeicher zurück.

Auf dem Display seht Ihr beispielsweise, wie viel Saft noch in der AC200Max und den angesteckten Zusatzakkus ist. / © NextPit

Leider bietet die Bluetti AC200Max sonst nicht besonders viele Optionen, was das Lademanagement angeht. Anders als bei der EP500 Pro (Test) beispielsweise gibt es keine Möglichkeit, bestimmte Zeiten zum Laden und Entladen festzulegen oder per Netzteil nur auf ein Mindestniveau zu laden und die restliche Kapazität für Solarenergie freizuhalten. Mangels Pass-Through-Funktion eignet sich die AC200Max auch nur sehr eingeschränkt als USV – und WLAN ist ebenfalls nicht an Bord.

Über die App seht Ihr, was Stand der Dinge bei der Bluetti AC200Max ist – und bekommt beispielsweise eine Warnung, wenn die Powerstation überlastet. / © NextPit

Immerhin: Bluetti verpasst der AC200Max ein Bluetooth-Modul. Somit habt Ihr den Ladestand jederzeit im Blick und könnt die Gleichstrom- und Wechselstromverbraucher separat ein- und ausschalten. Auch gibt's in der App ein paar simple Einstellungsmöglichkeiten. Der Eco-Modus schaltet die Powerstation etwa nach vier Stunden ab, sollte keine Wechselstrom-Last über 50 Watt an der Powerstation hängen. Nachdem der Wechselrichter einen hohen Leerlaufverbrauch hat, ist das eine gute Idee. Im Test zieht die eingeschaltete AC200Max auch ohne angehängte Verbraucher in 14 Stunden etwa 750 Wh aus dem Akku. Hängt die AC200Max am Solarstrom, schaltet sie sich aber automatisch ein, sobald hier Energie ankommt.