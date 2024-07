Starter-Pack von Philips Hue jetzt 56% günstiger

Der Amazon Prime Day läuft heiß – und so sind auch einige heiße Deals am Start. So auch dieser zu einem Starter-Set für alle Freunde der smarten Beleuchtung.

Philips Hue: Starter-Set mit Bridge und zwei E27-Leuchten 56% günstiger

Das Set besteht aus einer Bridge, die als zentrale Steuereinheit fungiert und zwei Leuchten des Typs E27, die ihr bei euch zu Hause in die Lampen schrauben könnt. Hinzu kommt, dass es sioh nicht um schnöde weiße Lichter handelt, sondern um jene der Serie "White & Color Ambiance". Die können im Spektrum von 16 Millionen Farben jeglichen Ton annehmen und euer Zuhause so in besondere Atmosphäre tauchen.

Hinzu kommen zahlreiche weitere Features, die ihr mit einem Hue-System zu Hause nutzen könnt. Ich selbst finde zum Beispiel die Spotify-Synchronisation cool. Die sorgt für eine direkt per App synchronisierte Musik-Licht-Schau, die sich – etwas weiter gedacht und ausgebaut – zum echten Hausparty-Kracher mausert.

Beim Prime Day von Amazon bekommt ihr derzeit 56 Prozent Rabatt auf das Starter-Set mit zwei Leuchten und einer Bridge.

Das ist die Philips Hue Bridge

Bei der Hue Bridge handelt es sich um ein unscheinbares Gerät. Das weiße Viereck mit abgerundeten Ecken besitzt lediglich eine große Taste in der Mitte, die ein Lichtring umgibt. An der Seite sind Stecker für die Stromzufuhr und den LAN-Zugang. Außerdem gibt es drei Status- und Kontrollleuchten, die anzeigen, ob die Hue a) eingeschaltet, b) mit dem Netzwerk und c) mit dem Internet verbunden ist.

Die Philips Hue Bridge lässt sich platzsparend installieren. Idealerweise neben deinem WLAN-Router oder einem sonstigen Zugangspunkt mit LAN-Steckdose (Repeater oder Powerline-Adapter). Am besten jedoch neben dem Router selbst. Die Bridge wiegt rund 200 Gramm und misst 9 × 9 × 2,5 Zentimeter.

Der große Button in der Mitte dient beim Hinzufügen oder Konfigurieren neuer Leuchten oder Zubehör-Gadgets optional als Bestätigungsknopf auf Geheiß der Anleitung in der Hue App.

Alternative? Coole Stehlampe von Govee ebenfalls im Sale

Es gibt da draußen aber nicht nur Philips Hue. Ein Hersteller, der sich im Lampen-Game zuletzt immer mehr hervorgetan hat, ist Govee. Und auch hier gibt's Prime-Day-Deals. Aufgefallen ist uns dabei vor allem die Smart Lamp 2, eine stylishe Stehlampe, die ihr gerade mit 33 Prozent Rabatt bekommen könnt. Sie kostet 99,99 Euro, ist Matter-fähig und verfügt ebenfalls über eine Musik-Synchro-Funktion.

Seid ihr zu Hause schon smart belichtet oder muss euch erst noch ein Licht aufgehen? Verratet es uns in den Kommentaren und lasst mal hören, auf welchen Anbieter ihr bei euch schwört.