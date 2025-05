Die Nächte sind zwar kürzer, das hält Tiere und einige Menschen allerdings nicht davon ab, Eurem Grundstück einen ungewollten Besuch abzustatten. Hier lohnt sich die Anbringung von Sicherheitskameras. Soll diese am besten noch autark mit Strom versorgt werden, erhaltet Ihr bei Amazon gerade das perfekte Modell im Angebot.

Nach dem Aufwachen erst einmal die Spuren von Waschbären oder Madern im Garten vorzufinden zählt sicherlich nicht zu den Dingen, die Ihr gerne seht. Allerdings gibt es einfach kein Loch im Zaun. Wo kommen die Tiere also her? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, könnt Ihr Euch eine Sicherheitskamera installieren. Besonders günstig kommt Ihr gerade an die Reolink Argus Eco*. Amazon reduziert den Preis derzeit nämlich um 24 Prozent.

Affiliate Angebot Reolink Argus Eco

Sicherheitskamera mit Solarpanel: Die Reolink Argus Eco im Kurz-Check

Die Überwachungskamera (Bestenliste) nutzt eine 2K-Auflösung bei Tag und Nacht. Videos werden dabei mit 3 Megapixel aufgenommen, während sechs Infrarot-LEDs für eine klare Sicht bei Nacht sorgen. Selbst ein 10-facher-Digitalzoom ist möglich, damit Ihr sogar erkennt, um welche Art von Marder es sich handelt. Einige Hersteller zwingen Euch zu einem Abonnement, um die Videos auch speichern zu können. Das ist bei Reolink etwas anders. Denn die Sicherheitskamera bietet einen microSD-Slot, der Platz für eine 128-GB-Speicherkarte bietet.

Die Premium-Variante: Reolink Altas PT Ultra im Test

Natürlich könnt Ihr Videos auch in der Cloud speichern, müsst dann allerdings doch mit monatlichen Kosten rechnen. Eine Personen- und Fahrzeugerkennung gibt's hier ebenfalls und sollte doch jemand (oder etwas) Euer Grundstück ohne Eure Erlaubnis betreten, erhaltet Ihr einen Alarm auf Euer Smartphone. Wichtig ist allerdings das bereits erwähnte Solarpanel. Denn dadurch müsst Ihr die Kamera nicht ständig am Strom lassen. Ihr könnt die Reolink Argus Eco natürlich auch problemlos in Euer Smart Home einbinden.

Das zahlt Ihr für die Überwachungskamera

Derzeit bietet Amazon die Sicherheitskamera mit einem Rabatt an. Der Versandriese nutzt dafür die unverbindliche Preisempfehlung von 89,99 Euro und zieht hiervon 24 Prozent ab. Dementsprechend zahlt Ihr für die Reolink Argus Eco nur noch 67,99 Euro*. Dieser Preis entspricht auch dem bisherigen Bestpreis für das Reolink-Modell. Zugegeben, das Angebot kommt immer wieder vor, allerdings wollten wir es Euch einfach nicht vorenthalten.

Habt Ihr also vor zu erkennen, ob sich nun der Waschbär oder ein wirklich kleiner Mensch mit Maske in Eurem Garten befindet, ist das Angebot sicherlich spannend.

Affiliate Angebot Reolink Argus Eco

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits Sicherheitskameras installiert? Welchen Hersteller bevorzugt Ihr hier? Lasst es uns wissen!