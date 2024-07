Beachtet, dass das neue Nord 4 und das Pad 2 bereits bei OnePlus vorbestellt werden können, aber erst im August ausgeliefert werden. Die Watch 2R und die Nord Buds 3 Pro hingegen könnt Ihr ab sofort auf der OnePlus-Seite kaufen. Weitere Händler kommen in Kürze hinzu, dann werdet Ihr die Geräte dann auch bei Amazon erwerben können. Wir gehen die Gadgets jetzt der Reihe nach durch und verraten Euch dabei auch, welche Kaufoptionen Ihr habt.

OnePlus Nord 4: Ein leistungsstarkes Mittelklasse-Smartphone

Das OnePlus Nord 4 präsentiert sich im Aluminiumgehäuse / © nextpit

OnePlus spendiert dem diesjährigen Nord 4 ein paar große Upgrades, sowohl äußerlich als auch unter der Haube. Das Mittelklasse-Smartphone verfügt über ein Aluminiumgehäuse, das sich vom Kunststoffgehäuse seines Vorgängers abhebt. Es umschließt das 6,7 Zoll große SuperAMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Auflösung von 2772 × 1240 px. Auf der Rückseite befinden sich die bekannten 50-MP-Weitwinkel- und 8-MP-Ultraweitwinkelkameras.

Im Inneren des Geräts arbeitet ein Snapdragon 7+ Gen 3, dessen Leistung fast an die Flaggschiff-Phones heranreicht. Dazu gibt es 12 bzw. 16 GB RAM, sowie 256 oder 512 GB Speicher. Außerdem verfügt das Gerät über eine größere Akkukapazität von 5.500 mAh und eine schnellere Ladegeschwindigkeit von 100 Watt.

Das OnePlus Nord 4 kostet 499 Euro für das Basismodell mit 12/256 GB und kann bereits vorbestellt werden. Wer das jetzt schon tut, kann sich ein Geschenk aussuchen: einen "TUMI Voyageur Persia Crossbody"-Bag, Nord Buds 3 Pro, das "OnePlus Nord 4 Sandstone"-Bumper-Case oder den "OnePlus SUPERVOOC 100W"-Dual-Ports-Adapter.

OnePlus bietet außerdem eine Aktion an, bei der Ihr 50 Euro Eintauschprämie erhaltet. Ihr könnt das OnePlus Nord 4 ab sofort bei OnePlus Deutschland vorbestellen, die Auslieferung startet am 15. August 2024. Das Einstiegsmodell mit 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Speicher gibt es für 499 Euro, die Variante mit 16 GB RAM und 512 GB Speicher kostet Euch 549 Euro. Studierende können nochmals 10 Prozent Rabatt kassieren. Denkt bitte dran, dass regulär zwar ein Ladekabel im Lieferumfang enthalten nicht, allerdings nicht das Ladegerät.

Das OnePlus Pad 2 kommt mit Flaggschiff-SoC

Das OnePlus Pad 2 könnt Ihr natürlich auch mit Tastatur und Stift nutzen. / © nextpit

Das OnePlus Pad 2 bietet ein paar große Verbesserungen gegenüber dem ursprünglichen OnePlus Pad. Dazu gehört ein größeres und helleres IPS-LCD-Panel mit 12,1 Zoll Bildschirmdiagonale und 3K-Auflösung, sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Noch beeindruckender ist, dass es mit dem Snapdragon 8 Gen 3 ausgestattet ist und damit das erste Tablet mit diesem Flaggschiff-SoC ist, also Samsung zuvorkommt.

Der neue Chip ermöglicht über die AI-Toolbox eine Reihe von generativen KI-Funktionen, wie z. B. Transkription, Zusammenfassung von Aufnahmen und Generierung von Inhalten anhand von Textaufforderungen und Bildern. Das Pad 2 verfügt außerdem über einen großen 9.510-mAh-Akku mit 67-Watt-Schnellladefunktion.

Diese Upgrades haben allerdings auch ihren Preis: Das OnePlus Pad 2 ist mit 549 Euro etwas teurer. Aber auch hier kann sparen, wer schnell im OnePlus-Store zuschlägt. So erhaltet Ihr das Tablet mit 12 GB RAM sowie 256 GB Speicher derzeit für 499 Euro und bekommt dazu sogar zwei Geschenke: Das eine, nicht auswählbare Geschenk ist der 80-W-Charger, der sonst knapp 40 Euro kostet, außerdem verschenkt OnePlus optional derzeit die 149 Euro teure Tastatur, den OnePlus Stylo 2 (99 Euro) und das Folio Case (59 Euro). Des Weiteren gibt es auch hier noch Nachlässe für ausgewählte Wearables (30 Prozent günstiger) und auch wieder die 10 Prozent Rabatt für Studierende.

OnePlus Watch 2R ist leichter und günstiger

Die neue OnePlus Watch 2R ist günstiger und leichter als die OnePlus Watch 2 (Test), die Anfang des Jahres auf den Markt kam. Trotz der Reduzierung hat OnePlus nicht an den technischen Daten der Smartwatch gespart.

Die Watch 2R hat eine runde Form mit einem runden OLED-Display, eine Akkulaufzeit von 100 Stunden und eine Dual-Prozessor-Architektur mit dem Snapdragon W5, der zusammen mit einem BES2700-Prozessor arbeitet. Außerdem verfügt sie über Herzfrequenzvariabilität und Schlafüberwachung sowie über mehr als 100 Sportarten im Fitnessbereich.

Die Watch 2R von OnePlus ist bereits bei OnePlus erhältlich und wird in den Farben Grün und Grau kurzzeitig für 249 Euro statt der eigentlichen UVP von 279 Euro angeboten. Als Dreingabe gibt es hier die Charging-Base sowie eines von zwei optionalen Armbändern. Auch hier gibt es wieder Rabatte für weitere Gadgets, die Ihr in Kombination mit der Uhr kauft.

OnePlus Nord Buds 3 Pro mit ANC

OnePlus erweitert seine Submarke Nord mit den neuen kabellosen Ohrhörern Nord Buds 3 Pro. Das Paar Mini-Kopfhörer verfügt über hybrides ANC mit einer breiteren Frequenzisolierung als bisher. Außerdem verfügen sie über einen größeren Treiber für stärkere Bässe und eine bessere Audioqualität. Weiter bieten sie eine neuere Bluetooth 5.4-Konnektivität und eine Akkulaufzeit von 44 Stunden in Kombination mit dem Etui.

Die Nord Buds 3 Pro sind in grüner (Soft Jade) und schwarzer (Starry Black) Ausführung erhältlich und kosten 79 Euro. Ähnlich wie bei den anderen Geräten drückt OnePlus im Store auch hier den Preis – auf 69 Euro. Studierende sparen wieder 10 Prozent und wer sich in Kombination mit den Buds die Watch 2 an Land zieht, bekommt letztere 20 Prozent günstiger.

Was haltet Ihr von dieser Armada an neuen OnePlus-Produkten? Holen sie Euch in Sachen Technik und Design ab? Und empfindet Ihr die Preise als angemessen?