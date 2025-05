Mit einem smarten Zuhause wird das Leben deutlich einfacher. Nicht nur der Hausputz erledigt sich wie von selbst, auch teure Alarmanlagen gehören längst der Vergangenheit an. Derzeit bekommt Ihr bei tink ebenfalls einen interessanten Deal geboten, um Euer Zuhause noch intelligenter zu machen. Der Online-Händler reduziert nämlich das neue Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) mit passendem Keypad.

Ein smartes Türschloss bietet viele Vorteile: Keine Haustürschlüssel mehr vergessen, Zugangsberechtigungen und sogar Routinen. Allerdings unterscheiden sich die verschiedenen Modelle deutlich voneinander. Spitzenreiter ist derzeit Nuki mit seinem neuen Smart Lock Pro der 5. Generation. Allerdings kommt das Gadget mit einem ordentlichen Preisschild. Jetzt reduziert tink allerdings den Preis, wenn Ihr es Euch zusammen mit dem Nuki Keypad* schnappt.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Darum ist das Smart Lock von Nuki so gut

Bereits in unserem Test zum Nuki Smart Lock Pro war mein Kollege Thomas mehr als überzeugt. Beim Auspacken fällt direkt das neue Design ins Auge. Während die Vorgänger noch klobige kleine Kästen waren, ist das neue Smart Lock Pro deutlich platzsparender und erinnert an einen Türknauf. Im Vergleich zum Nuki Smart Lock Ultra ist die Pro-Variante nicht nur günstiger, sondern verlangt zudem keinen Zylindertausch – Glück gehabt.

Das neue Nuki Smart Lock Pro der 5. Generation lässt sich per Knopfdruck oder App bedienen. / © nextpit

Das smarte Türschloss bietet verschiedene Geschwindigkeitsmodi, die bis zum "Insane-Modus" reichen. Dadurch könnt Ihr selbst darüber entscheiden, wie schnell Eure Tür aufgeschlossen werden soll. In der Nuki-App erhaltet Ihr zudem zahlreiche Funktionen geboten. Hier findet Ihr auch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau des Smart Locks. Dank Matter-Integration könnt Ihr das Gerät auch problemlos in Euer Heimnetzwerk einbinden. Ebenfalls an Bord sind Funktionen wie Auto-Lock und Geo-Fencing.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Lohnt sich das Angebot von tink?

Das Smart Lock (Bestenliste) selbst kostet Euch weiterhin 269 Euro. Hier ist also kein Angebot versteckt, denn die UVP ist bisher nicht unterschritten worden. Entscheidend ist also der Bundle-Deal mit dem Nuki Keypad. Denn hierfür zahlt Ihr mindestens 142,79 Euro im Netz, wodurch Ihr auf Gesamtkosten in Höhe von 411,79 Euro stoßen würdet. Der Online-Shop verlangt für das Nuki-Paket jetzt allerdings nur noch 359 Euro*.

Natürlich ist das nicht gerade günstig. Allerdings seid Ihr hier preislich richtig gut unterwegs, wenn Ihr ohnehin ein Auge auf das neue Türschloss geworfen habt. Möchtet Ihr nicht ganz so viel ausgeben, hat tink allerdings noch ein anderes spannendes Angebot für Euch auf Lager.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock Pro Inkl. Nuki Keypad

Nuki Smart Lock Pro (5. Gen) zu teuer? Dann holt Euch den Vorgänger!

Die Standard-Ausführung der 4. Generation, das Nuki Smart Lock (4. Gen), gibt es nämlich ebenfalls deutlich günstiger. Bei tink zahlt Ihr normalerweise 189 Euro für das Türschloss, allerdings kostet das smarte Türschloss im Online-Shop jetzt nur noch 109,95 Euro*. Der nächstbeste Preis im Netz liegt bei 125,89 Euro und bisher gab es das Gadget nicht günstiger.

So gut war der Vorgänger: Nuki Smart Lock Pro 4.0 im Test

Könnt Ihr also auf ein schnelles Öffnen der Tür und einige smarte Funktionen verzichten, seid Ihr auch mit diesem Modell gut beraten. Bedenkt zudem, dass Ihr bei der Standardversion noch eine Nuki Bridge benötigt, um den Fernzugriff nutzen zu können. Wie lange die Angebote gelten, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht klar. Hier heißt es also: Beeilt Euch besser, bevor es zu spät ist.

Affiliate Angebot Nuki Smart Lock (4. Gen)

Was haltet Ihr von den Angeboten? Sind die Nuki-Modelle interessant für Euch oder habt Ihr andere Hersteller in Eurem Zuhause integriert? Lasst es uns wissen!