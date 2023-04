Xiaomi 13 Ultra: Street-Art-Edition mit Handgriff und Leica-M-Objektiv?

Der treue NextPit-Leser ist natürlich schon bestens informiert, dass am kommenden Dienstag, den 18. April um 19:00 Uhr (Asien time) das Xiaomi 13 Ultra offiziell im Heimatland vorgestellt wird . Dementsprechend wirbt der Konzern umfangreich auf dem chinesischen sozialen Netzwerk Sina Weibo. Von einer besonderen Street-Art-Edition ist die Rede, welche allen Anschein nach nicht nur spezielle Foto-Modi beherrscht, sondern auch hardwareseitig einiges zu bieten haben wird. von einem Handgriff und einem möglichen wechselbaren Leica-M-Objektiv ist die Rede.

Next Pit TV

Xiaomi 13 Ultra wird ein vollwertiger Leica-Kamera-Ersatz

Stefan ist zu diesem Zeitpunkt bereits in der Luft nach China, zu dem globalen Launch-Event des Xiaomi 13 Ultra, das nach deutscher Zeit um 13:00 Uhr am kommenden Dienstag präsentiert wird. Leica-CEO Matthias Harsch ist mit seinem Team bereits seit einer Woche vor Ort. Der Grund dürfte wohl eine auf Sina Weibo angeteaserte spezielle "Street-Art-Edition" des Xiaomi 13 Ultra sein, das ohnehin nach eigenen Worten mehr eine "professionelle Kamera, als ein Kamera-Smartphone" zu sein scheint. Natürlich legt man die Karten nicht vor dem eigentlichen Event komplett auf den Tisch, sodass wir manche Dinge einfach nur interpretieren, bzw. mutmaßen können.

Das Xiaomi 13 Ultra bekommt wohl nachträglich ein Handgriff und ein Leica-M-Objektiv montiert. / © Xiaomi

So wurde unter anderem folgender Teaser veröffentlicht, den wir nachträglich für Euch ein wenig aufgehellt haben. Das Poster zeigt das Xiaomi 13 Ultra mit einem Handgriff neben der Hauptkamera-Optik. Es heißt, es gibt wie schon bei dem Xiaomi 12S Ultra ein Gewinde für ein Leica-M-Objektiv. Ob es sich hierbei um das "reguläre" Xiaomi 13 Ultra handelt oder eine "spezielle" Version, ist einer dieser unbekannten Informationen.

Xiaomi 12S Ultra Concept / © Xiaomi / Leica

Bekannt ist, dass es einen sogenannten "Street Photography"-Modus geben wird, der dank "Hyperfocal Distance" in 0,8 Sekunden, mit einer Blende von f/4.0 und dem 1 Zoll großen IMX989-Image-Sensor von Sony, eine "akzeptable" Aufnahme erstellt.

Apropos Poster: Ein Solches wurde nun von dem Tippgeber Kartikey Singh auf "Twitter" geteilt und zeigt ein offizielles Werbeplakat des Xiaomi 13 Ultra, in der vom Vorjahr bekannten Farbe "Verdant Green" und einem veganen Lederbezug. Der Unterschied ist in der nach allen Seiten leicht gewölbten Gehäusekanten zu erkennen, die das Xiaomi-Flaggschiff-Smartphone noch mehr an eine typische Kompaktkamera erinnern.

Ihr habt das Xiaomi 12S Ultra zum ultimativen Kamera-Smartphone 2022 gewählt

Das Xiaomi 13 Ultra wird laut aufgetauchten Teaser-Poster nach allen Seiten stark abgerundet sein. / © Xiaomi

Habt Ihr noch Fragen an Stefan, der für Euch als einer der wenigen deutschsprachigen Pressevertreter direkt vor Ort ist und neben Xiaomi-Lab-Besuchen auch das begehrte Smartphone sehr früh in den Händen halten wird. Dann ab in die Kommentare mit Euren Fragen!