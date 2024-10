Schon in wenigen Tagen bekommen wir das nagelneue OnePlus 13 offiziell zu sehen. Das war bereits durchgesickert, ebenso wie das Design des neuen Flaggschiff-Smartphones aus China. Jetzt enthüllt ein Teaser-Video das Gerät in all seiner Pracht und bestätigt damit sowohl den Look des Geräts als auch den Termin der Veröffentlichung.

Während meine Kollegen Rubens und Michael in Hawaii dabei sind, wenn Qualcomm seine neuen SoCs veröffentlicht, unterhalten wir uns hier über die ersten Handys, die von der neuen Hardware profitieren werden. Vor einigen Tagen berichteten wir bereits über das Honor Magic 7, das sich über die neuen Qualcomm-Chips freuen darf und am 30. Oktober vorgestellt werden soll. Jetzt legt OnePlus nach und lässt auf einem offiziellen Video (auf Weibo) ebenfalls die Katze aus dem Sack: Das OnePlus 13 wird am 31. Oktober vorgestellt.

OnePlus 13 kommt mit überarbeitetem Design und Snapdragon-Power

Vor kurzem erst ließ uns ein Teaser-Video von Qualcomm aufhorchen, weil dort ein unbekanntes Smartphone zu sehen war, bei dem es sich um das OnePlus 13 handeln könnte. Ein paar geleakte Bilder und ein offizielles OnePlus-Video später wissen wir jetzt wirklich hundertprozentig, womit wir es dann Ende Oktober zu tun bekommen. Werft selbst einen Blick aufs Gerät:

So präsentiert sich das OnePlus 13 im überarbeiteten Design. / © OnePlus

Wie erwartet bestätigt uns ein großes "H" erneut die Partnerschaft mit Hasselblad. Das wuchtige, weiterhin kreisrunde Kameramodul mit drei Sensoren bleibt uns erhalten und auch der OnePlus-typische Slider an der Seite ist weiterhin an Bord. Neu ist allerdings das angepasste Design, welches jetzt flacher daherkommt, mit nur noch minimaler Abrundung an den Seiten.

Drei Farben – Weiß, Blau und Schwarz – wird es geben, wobei die weiße Rückseite matt sein wird, die blaue Rückseite auf einen Kunstleder-Look setzt, während auf dem schwarzen Modell eine Holz-Maserung zu sehen sein wird. Wollt Ihr Euch vom Design einen besseren Eindruck verschaffen, werft unbedingt einen Blick auf dieses Video:

Das OnePlus 13 soll ein 6,8 Zoll großes OLED-Display erhalten, bei dem es möglich sein soll, dass explizit nur auf Teilen des Panels die Bildfrequenz zu erhöhen. Dadurch profitieren wir von einer flüssigeren Darstellung bei gleichzeitiger Energieeffizienz.

Unter der Haube wird sich der in Bälde offiziell vorgestellte Snapdragon 8 Elite befinden. Weiter lauten die Gerüchte, dass alle drei Kamerasensoren mit 50 MP ins Rennen gehen, und dass es zudem bis zu 24 GB RAM sowie bis zu 1 TB Speicherplatz geben soll.

Den Rest der technischen Daten und die Bestätigung der oben genannten Specs bekommen wir dann also spätestens am 31. Oktober, wenn das OnePlus 13 für den chinesischen Markt vorgestellt wird. Mit der globalen Version werden wir uns erfahrungsgemäß etwas gedulden müssen – richtet Euch auf Anfang 2025 ein.

Was sagt Ihr denn? Haut Euch das OnePlus 13 aus den Latschen und würdet Ihr es kaufen wollen (Verfügbarkeit in Deutschland vorausgesetzt)?