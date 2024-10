Aktuell ist für uns der Kollege und Halbleiter-Geek Rubens vor Ort beim Qualcomm Summit. Das Unternehmen stellt dort die Weichen fürs nächste Jahr und für Smartphones bedeutet das eben, dass in vielen Spitzen-Smartphones künftig der Snapdragon 8 Elite werkeln wird. Da dort vor Ort Samsungs TM Roh auf der Bühne stand, war die Hoffnung bei den Samsung-Fans direkt groß, dass das SoC auch im Galaxy S25 zum Einsatz kommt.

Snapdragon 8 Elite für alle Galaxy-S25-Modelle

Seit der Vorstellung des Snapdragon 8 Elite wissen wir, dass wir es mit einem reinen Kraftpaket zu tun bekommen, welches viele Smartphones wie das Honor Magic 7, das Xiaomi 15 oder auch das OnePlus 13 antreiben wird. Bei Samsung hingegen waren mehrere Flaggschiff-SoCs in der Verlosung: Samsung selbst brachte den Exynos 2500 ins Spiel, aber da wird gemunkelt, dass die benötigten Stückzahlen nicht produziert werden können bzw zu viel Ausschuss produziert wurde.

Spätestens seit dem Galaxy Tab S10 wissen wir zudem, dass Samsung auch in Flaggschiff-Produkten MediaTek verbaut. Dort kommt der Dimensity 9300+ zum Einsatz und es gab Gerüchte, dass im Galaxy S25 der Dimensity 9400 werkeln könnte. Sowohl Exynos als auch MediaTek sind also vom Tisch, wenn es nach dem Leaker Ice Universe geht.

Die wichtigsten Merkmalen des Snapdragon 8 Elite im Überblick. / © Qualcomm

Auch, wenn beispielsweise ein Exynos 2400 ein sehr starkes SoC ist, dürfte die Mehrheit der Samsung-Fans, die für 2025 einen Smartphone-Kauf in Erwägung ziehen, happy sein, es mit Qualcomms Flaggschiff zu tun zu bekommen. Der Chipsatz dürfte mit Apples A18 Pro mithalten, der im Apple iPhone 16 Pro (Test) für Betrieb sorgt, und bei der GPU sogar die Nase vorne haben soll.

Offiziell bestätigt ist das von Samsung so natürlich noch nicht, aber vermutlich erhalten wir im Januar also eine Galaxy-S25-Reihe, die mit dem stärksten Snapdragon ins Rennen geht, auf Android 15 und One UI 7 setzt und sicher auch neue Funktionen der Galaxy AI bereithalten wird.

Klingt unter einem Strich nach einem Produkt-Update, auf das es sich zu warten lohnt – oder seht Ihr das anders?