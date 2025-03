Seit November warten Kunden auf das lang erwartete Android-15-Update. Anfang April ist es nun endlich so weit. Samsung hat inzwischen detaillierte Informationen darüber veröffentlicht, wann welche Geräte das Update erhalten werden. Android 15 erscheint zusammen mit One UI 7 – Samsungs neueste Benutzeroberfläche mit vielen spannenden Neuerungen.

Dazu gehören ein überarbeiteter Startbildschirm, neue Schnelleinstellungen sowie die sogenannte Now Bar, die ähnlich wie die Dynamic Island des iPhones funktioniert. Diese zeigt beispielsweise die laufende Musikwiedergabe oder einen Timer an. Samsung hat es dabei geschafft, diesem Feature eine eigene Note zu geben, anstatt einfach den Look von Apple 1:1 zu kopieren, wie man es etwa bei Honor oder Oppo sieht.

Zudem könnt Ihr Funktionen wie eine Anruf-Transkribierung, eine verbesserte Kamera-App mit erweiterten Pro-Features sowie weitere KI-Funktionen nutzen. Besonders hervorzuheben ist die Verschmelzung von Samsungs Sprachassistent Bixby mit Google Gemini. Dadurch kann der Sprachassistent nicht nur komplexe Fragen beantworten, sondern auch das Smartphone besser steuern. Bislang waren diese Neuerungen exklusiv für Samsungs Galaxy-S25-Reihe verfügbar, die bereits mit Android 15 ausgeliefert wird. Jetzt kommen auch ältere Geräte in den Genuss des Updates.

Wann erhält Euer Samsung-Handy Android 15?

Samsung Deutschland hat offiziell bestätigt, dass das Update ab dem 7. April in Deutschland verfügbar sein wird. Allerdings wird nicht jedes Smartphone zeitgleich damit versorgt. Den Anfang macht die Galaxy-S24-Serie (Vergleich) – also die Modelle S24, S24+ und S24 Ultra – sowie die neuesten faltbaren Smartphones Galaxy Z Flip 6 (Test) und Galaxy Z Fold 6 (Test).

Nach und nach folgen weitere Modelle, jeweils im wöchentlichen Rhythmus. Beachtet dabei, dass Samsung Updates in Wellen ausrollt. Das bedeutet, dass Euer S24 möglicherweise nicht direkt am 7. April, sondern einige Tage später das Update erhält. In den Einstellungen könnt Ihr manuell nach dem Update suchen und es so etwas schneller erhalten. Geht dazu in der Einstellungen-App auf „Software-Update“ und dann „Herunterladen und installieren“.

Zeitplan für die Android-15-Updates:

Ab dem 7. April: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Fold 6 und Galaxy Z Flip 6 Ab dem 14. April: Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 und Galaxy-Tab-S10-Serie

Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 und Galaxy-Tab-S10-Serie Ab dem 21. April: Samsung Galaxy-Tab-S9-Serie

Samsung Galaxy-Tab-S9-Serie Ab dem 28. April: Samsung Galaxy-Tab-S8-Serie

Samsung Galaxy-Tab-S8-Serie Weitere Geräte ab Mai: Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra und weitere Galaxy Tablets

Der Zeitplan ist jedoch nicht in Stein gemeißelt. So kann es seitens Samsung jederzeit zu Änderungen kommen, etwa wenn unerwartete Probleme auftauchen. Auch können Geräte, die zusammen mit einem Mobilfunkvertrag gekauft wurden, unter Umständen das Update später erhalten. Noch keine Zeitangabe gibt es für Mittelklasse-Modelle wie das Galaxy A55. Gerüchten zufolge ist eine Veröffentlichung im Mai geplant.