Qualcomm hat den Chip angekündigt, der die meisten Flaggschiff-Handys im Jahr 2025 antreiben wird – und der verspricht eine beeindruckende Geschwindigkeit. Er ist sogar so schnell, dass Qualcomm beschlossen hat, das Namensschema für seine Flaggschiff-SoCs zu überarbeiten (ja, schon wieder). Der Snapdragon 8 Elite bekommt nicht nur einen neuen Namen, sondern auch einen leistungsstarken neuen CPU-Kern, der mit sagenhaften 4,3 GHz getaktet ist – und das ist erst der Anfang.

Dank des hochmodernen N3E-Prozessknotens von TSMC – dieselbe Technologie, die auch hinter dem leistungsstarken Apple A18 Pro und dem MediaTek Dimensity 9400 steckt – hat Qualcomm auch eine bedeutende Designänderung vorgenommen. Die kleineren Effizienzkerne wurden abgeschafft und Qualcomm folgt damit einer Strategie, die MediaTek letztes Jahr mit seinem hocheffizienten Dimensity 9300 einführte. Dieses SoC kommt zum Beispiel in Geräten wie dem Xiaomi 14T Pro (Test) und dem Galaxy Tab S10 zum Einsatz.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite MediaTek Dimensity 9400 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Samsung Exynos 2400 Google Tensor G4 Apple A18 Pro MediaTek Dimensity 9300 Apple A17 Pro Prime-Kern 2x Oryon @ 4,32 GHz 1x Cortex-X925 @ 3,62 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,3 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,2 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,1 GHz 2x Apple Everest @ 4,05 GHz 1x Cortex-X4 @ 3,25 GHz 2x Apple Everest @ 3,78 GHz Performance-Kern 4x Oryon @ 3,53 GHz 3x Cortex-X4 @ 3,3 GHz 3x Cortex A720 @ 3,15 GHz

2x Cortex A720 @ 2,96 GHz 2x Cortex A720 @ 2,9 GHz

3x Cortex-A720 @ 2,6 GHz 3x Cortex-A720 @ 2,6 GHz 3x Cortex-X4 @ 2,85 GHz Effizienz-Kern 4x Cortex-A720 2x Cortex-A520 @ 2,3 GHz 4x Cortex-A520 @ 1,95 GHz 4x Cortex-A520 @ 1,92 GHz 4x Apple Sawtooth @ 2,42 GHz 4x Cortex-A720 @ 2,0 GHz 4x Apple Sägezahn @ 2,11 GHz RAM LPDDR5x-10667

5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-10667

4x 16-Bit @ 5333 MHz (85,4 GB/s) LPDDR5x-9600

4x 16-Bit @ 4800 MHz

(76,8 GB/s) LPDDR5x-8533

4x 16-Bit @ 4266 MHz

(68,2 GB/s) LPDDR5x

4x 16-Bit LPDDR5x-7500

4x 16-Bit @ 3750 MHz

(60 GB/s) LPDDR5T-9600

4x 16-Bit @ 4800 MHz

(76,8 GB/s) LPDDR5x-6400

4x 16-Bit @ 3200 MHz

(51,2 GB/s) GPU Adreno 12x ARM Immortalis-G925 Adreno 750

(2774 GFLOPS) AMD RDNA3

(3406 GFLOPS) 7x ARM Mali-G715 6x Apple GPU

(2227 GFLOPS) 12x ARM Immortalis-G720

(3993,6 GFLOPS) 6x Apple GPU

(2147 GFLOPS) 5G-Modem Snapdragon X80

(10/3,5 Gbit/s) MediaTek

(7/3,5 Gbit/s) Snapdragon X75

(10/3,5 Gbit/s) Externer Exynos 5153

(12/3,67 Gbit/s) Externer Exynos 5400c Externer Snapdragon X71

(10/3,5 Gbit/s) MediaTek

(7/3,5 Gbit/s) Externer Snapdragon X71 (10/3,5 Gbit/s) Konnektivität FastConnect 7900

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

UWB Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 WLAN 7

Bluetooth 5.4 Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Extern

Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 WLAN 7

Bluetooth 5.4 Extern

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3 Prozessknoten TSMC N3E TSMC N3E TSMC N4P Samsung 4LPP+ Samsung 4LPP+ TSMC N3E TSMC N4P TSMC N3B

Nach Angaben von Qualcomm basieren die acht CPU-Kerne im Snapdragon 8 Elite auf den Oryon-Kernen der zweiten Generation und lösen sich damit von der Standard-ARM-Cortex-Architektur ab.

Dieser neue mobile CPU-Kern basiert auf dem Nuvia-Design, das Qualcomm für seine "Snapdragon X Elite PC"-Chips erworben hat. Außerdem kehrt Qualcomm damit zu maßgeschneiderten ARM-Kernen im Mobilbereich zurück, die das Unternehmen vor vielen Jahren mit dem Scorpion-Kern in den Snapdragon S1-Chips entwickelt hat.

Qualcomm verspricht eine Leistungssteigerung von 45 Prozent und eine Verbesserung der Energieeffizienz um 45 Prozent. Auch wenn diese Zahlen auf den ersten Blick übertrieben erscheinen, sind sie ähnlich hoch wie die von MediaTek. Es ist wichtig zu wissen, dass beide Unternehmen die erste Generation des "3nm"-Prozesses umgehen, der letztes Jahr im A17 Pro von Apple debütierte.

Die traditionelle Bento-Box-Infografik mit den wichtigsten Merkmalen des Snapdragon 8 Elite. / © Qualcomm

Den Ingenieuren beider Unternehmen hat das neue Verfahren offenbar gut gefallen, denn die Leistungskerne in beiden Chips sind höher getaktet als die Hauptkerne in ihren Vorgängermodellen. Und für diejenigen, die sich wegen der hohen Frequenzen Sorgen machen, bestätigten die Ingenieure von Qualcomm gegenüber nextpit, dass die CPU-Kerne "ganz nach unten" getaktet werden können, was bedeutet, dass sie einen Zustand mit minimalem Stromverbrauch erreichen können.

Darüber hinaus hat Qualcomm eine Reihe von Optimierungen an der Verarbeitungspipeline vorgenommen und die Cache-Kapazitäten der CPU mit 12 MB L2-Cache für jeden CPU-Cluster erhöht. Um die CPU zu füttern, unterstützt der Snapdragon 8 Elite schnellen LPDDR5x-10533-RAM mit einer Kapazität von bis zu 24 GB.

Verbesserungen bei Kamera und Spielen

Auf der GPU-Seite heißt der neue Kern wieder nur offiziell "Adreno", aber er profitiert von demselben Prozessknoten-Upgrade – mit 40 Prozent besserer Leistung bei der Rasterung und 35 Prozent beim Raytracing.

Um die Lücke zur aktuellen Konsolengeneration zu schließen, unterstützt der Snapdragon 8 Elite jetzt das Nanite-System der Unreal Engine, um realistischere Umgebungen zu erzeugen, und die Chaos Physics Engine für realistischere Kollisionen und Physiksimulationen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Studios diese Funktionen nutzen werden.

Nanite ermöglicht es Entwicklern, komplexere und realistischere Geometrien für Spiele zu erstellen. / © Qualcomm

In der Kameraabteilung gibt es einen neuen Kern für die Bildsignalverarbeitung (ISP), der manchmal einfach "Spectra" genannt wird, wie in den vorherigen Chips, manchmal aber auch "AI ISP". Der ISP verfügt über eine dreifache 18-Bit-Verarbeitung für Aufnahmen mit bis zu 320 Megapixeln oder (realistischer) 108 Megapixeln für die Zero-Shutter-Lag-Technik, die in der "Computational Photography" verwendet wird.

Der Bildprozessor ist jetzt besser mit der Hexagon-NPU integriert, um die Szene und ihre Elemente zu erkennen, einschließlich Gesichtserkennung, Hintergrundunschärfe und Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Er unterstützt das Ultra-HDR-Format von Google und kann Videos mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 120 FPS im HEVC-Format aufnehmen. Was die Codec-Freaks dieses Mal nicht bekommen werden, ist die AV1-Kodierung. Das Open-Source-Format wird nur für die Wiedergabe unterstützt.

Nachtaufnahmen sind eine der von Qualcomm hervorgehobenen Verbesserungen. Hoffen wir, dass die Handyhersteller diese Funktion leicht nutzen können. / © Qualcomm

#AI #AI #AI

Die Hexagon-NPU ist wieder einmal für KI-/Neural-/Machine Learning-Aufgaben zuständig, einschließlich der generativen KI-Beschleunigung. Qualcomm verspricht Kompatibilität mit der größten Anzahl von LLM/LVM/LMM-Modellen für mehr On-Device-Verarbeitung, einschließlich des multimodalen Gemini Nano.

Das Unternehmen stellte außerdem eine leistungsstarke Funktion vor, die im Grunde ein Magic Eraser für Videos ist. Der in Zusammenarbeit mit Arcsoft entwickelte Video Object Eraser wurde bereits auf dem Snapdragon Summit im letzten Jahr erwähnt. Ähnlich wie bei den fortschrittlichen GPU-Effekten warten wir darauf, dass App-Entwickler diese Technik einsetzen, um die lästigen Videobomber loszuwerden …

App-Entwickler können verschiedene Sprachmodelle verwenden und sie in verschiedenen Teilen des Snapdragon 8 Elite Prozessors verarbeiten. / © Qualcomm

An der Konnektivitätsfront finden wir die einzigen Kerne, die noch Generationsnamen verwenden, um sie von früheren Kernen zu unterscheiden. Das wichtige 5G-Modem wurde zum Snapdragon-X80-Kern aufgewertet. Frühere Generationen setzten bereits KI-Algorithmen ein, um die Antenne besser zu nutzen, aber der Snapdragon 8 Elite kann das jetzt auch mit mehreren Antennen.

Und da in Notfallszenarien und im netzfernen Einsatz vermehrt von Satellitenverbindungen die Rede ist, unterstützt der Snapdragon 8 Elite nun auch nativ nicht-terrestrische Netzwerke (NTN). Auf Nachfrage von nextpit bestätigten die Qualcomm-Ingenieure, dass die Funktion mit der neuen NTN-Unterstützung in Android 15 kompatibel ist, zum Beispiel für Satellitennotrufe.

Das neue FastConnect bietet neben Wi-Fi 7 auch Bluetooth 6.0 und Ultrabreitband-Unterstützung. / © Qualcomm

Für weitere lokale Netzwerkverbindungen bietet der FastConnect-7900-Kern jetzt Unterstützung für UWB (Ultra-Wide-Band), zusammen mit Wi-Fi 7 und dem kürzlich angekündigten Bluetooth 6.0.

Verfügbarkeit des Snapdragon 8 Elite

Qualcomm kündigte an, dass Produkte mit dem Snapdragon 8 Elite "in den kommenden Wochen" auf den Markt kommen sollen, und nannte die übliche Liste von Partnern: Asus, Honor, Oppo/OnePlus, Realme, Vivo/iQoo, Xiaomi und, zum ersten Mal seit langem, Samsung. Erste Modelle könnten das Honor Magic 7 und das OnePlus 13 sein, die noch in diesem Monat vorgestellt werden sollen.

Setzt am Besten ein Lesezeichen auf unsere Seite und folgt unseren Social-Media-Kanälen, um alles über zukünftige Geräte mit dem Snapdragon 8 Elite (und seinen Konkurrenten) sowie über unsere Tests mit diesen Handys und Tablets zu erfahren. Wir können es kaum erwarten, die nächsten Flaggschiff-Devices zu sehen, die von dieser Performance der neuen SoCs profitieren.