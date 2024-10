Die Details stammen aus einer Aussage eines ungenannten Samsung-Managers gegenüber dem südkoreanischen Nachrichtenmagazin Sisa Journal, in der er über das neu vorgestellte Galaxy Z Fold Special Edition spricht. Im Grunde genommen hat Samsung keine Pläne, eine billigere oder Fan-Edition-Version seiner aktuellen faltbaren Galaxy-Smartphones herauszubringen, womit wahrscheinlich sowohl die Galaxy Z Fold- als auch die Galaxy Z Flip-Serie gemeint sind.

Wir sehen es nicht als Premium-Produkt an, sondern als ein Produkt, das eure Möglichkeiten erweitert und das Ihr nach Eurem Geschmack auswählen könnt. Im Moment haben wir keine Pläne, ein separates Produkt mit einem niedrigeren Preis zu veröffentlichen.

Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft kein günstigeres faltbares Galaxy-Smartphone sehen werden. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Samsung seinen Plan, ein faltbares Smartphone mit gedämpfter Hardware und Funktionen in diesem Jahr auf den Markt zu bringen, verschoben hat und es stattdessen für nächstes Jahr oder 2026 plant.

Ist Samsungs erstes Galaxy Z Fold FE noch in der Pipeline?

Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass Samsung ein Galaxy Z Fold FE entwickelt, das zusammen mit dem Galaxy Z Fold 6 (Test) erscheinen sollte. Anscheinend war das Unternehmen jedoch nicht zuversichtlich, das Gerät auszuliefern, weil es nicht dünn genug war, obwohl es keine Digitizer-Unterstützung mehr hatte.

Es gab auch Spekulationen, dass Samsung das Galaxy Z Fold FE nicht so billig gemacht hat, wie sie gehofft hatten, so dass Alternativen von chinesischen Konkurrenten das faltbare Gerät unterbieten konnten. Nach allem, was wir wissen, besteht die Möglichkeit, dass Samsung seine aktuelle Galaxy FE-Strategie weiterverfolgt, indem es ein älteres Modell umbenennt und es mit einigen leichten Hardware-Änderungen und Upgrades versieht.

Was haltet Ihr davon, dass Samsung in nächster Zeit kein günstigeres faltbares Smartphone auf den Markt bringen wird? Wir wollen Eure Meinung dazu hören.