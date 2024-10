Honor gibt Vollgas! Schon am 30. Oktober will man sein neues Spitzen-Smartphone Honor Magic 7 (und Magic 7 Pro) in China vorstellen. Das ist allein schon deswegen spannend, weil uns auch Honor viele neue KI-Tools verspricht – und es möglicherweise das erste Handy auf dem Markt sein könnte, das mit Qualcomms noch nicht einmal offiziell vorgestelltem High-End-SoC ausgerüstet ist.

Ja, schon bei der IFA ließ Honor durchblicken, dass man bei seinen neuen Smartphones voll auf KI setzen will – so weit, so normal im Jahr 2024. Was wir da aber noch nicht ahnen konnten und was das Unternehmen bzw. Honor-CEO George Zhao nun via Weibo verkündete: Die Geräte – das Honor Magic 7 und das Honor Magic 7 Pro – erscheinen auf dem heimischen Markt in China früher als erwartet!

Honor Magic 7 Pro: China-Launch schon am 30. Oktober

Mag sein, dass Honor so versucht, dem Xiaomi 15 zuvorzukommen. Xiaomis neue Flaggschiff-Reihe dürfte nämlich auch bald in China debütieren. Dabei geht es dann aber wohl nicht nur darum, das eigene Smartphone zuerst in den Markt zu drücken, sondern eben auch zuerst mit dem Snapdragon 8 Gen 4 auftrumpfen zu können.

Am 23. Oktober will man uns Magic OS 9 vorstellen, eine Woche später dann die neuen Handys. / © George Zhao (Honor-CEO) / Übersetzung: Android Authority

Dieses Flaggschiff-SoC ist nicht einmal offiziell vorgestellt und eigentlich waren Unternehmen wie eben Xiaomi oder auch OnePlus diejenigen, von denen wir dachten, dass sie sich um den Marketing-Coup kloppen. Ihr kennt den Spruch: "Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte" – und der könnte Honor mit einem Launch-Event sein, das nun für den 30. Oktober angekündigt wurde.

Dazu gibt es ein Teaser-Bild mit dem Claim, der übersetzt lautet: "Werdet Zeuge der AI-Magie". Das bestätigt noch einmal, dass auch Honor dieses Jahr die KI-Karte spielen will. Und um zu zeigen, wie ernst es Honor mit der Software ist, teasert das chinesische Unternehmen auf seinem Bild Magic OS 9 nicht nur prominenter an als die Smartphones, sondern spendiert dem OS sogar schon am 23. Oktober ein eigenes Launch-Event.

Der europäische Launch der neuen Smartphones wird erst deutlich später anstehen, aber wir behalten die Geschichte natürlich dennoch im Blick, um uns schon im Oktober einen Eindruck der neuen Hard- und Software zu verschaffen. Rechnet damit, dass die neue KI-Plattform und möglicherweise der Snapdragon 8 Gen 4 die Stars der neuen Modelle sind, und sich somit beim Rest der Hardware gegenüber dem Magic 6 Pro (Test) nicht außergewöhnlich viel verändern wird.

Was meint Ihr: Wird das Honor Magic 7 (Pro) wirklich das erste weltweit mit Snapdragon 8 Gen 4, oder platzt Xiaomi oder ein anderer Konkurrent noch in letzter Minute dazwischen?