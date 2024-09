Das Galaxy Tab S10+ und das S10 Ultra behalten ihre AMOLED-Displays mit 12,4 Zoll bzw. 14,6 Zoll und einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz bei. Die Panels sind jedoch mit einer Antireflexionsbeschichtung ausgestattet, die Blendeffekte und Reflexionen reduziert und so für bessere Klarheit sorgt, wenn die Tablets unter hellem Licht oder im Sonnenschein stehen.

Wie das Galaxy Tab S9 ist auch das Tab S10 nach IP68 staub- und wasserdicht. Der S Pen ist natürlich wieder im Lieferumfang enthalten, sodass Ihr nicht noch extra Kohle für einen Stylus in die Hand nehmen müsst.

Das Tab S10+ und das Tab S10 Ultra behalten das gewohnte Design und die Aluminiumkonstruktion bei, sind aber beide um ein Haar dünner und fast ein Drittel leichter als ihre jeweiligen Vorgängermodelle. Sie werden in den Farben Mondsteingrau und Silber erhältlich sein.

Samsungs Galaxy Tab S10+ und Tab S10 Ultra haben ein entspiegeltes Display. / © Samsung

Das Tab S10 Ultra hat die gleiche Notch und verfügt über zwei 12-Megapixel-Knipse an der Vorderseite. Die Plus-Variante hat nur einen 12-MP-Sensor, dafür aber die gleiche 13-MP-Weitwinkel- und eine 8-MP-Ultraweitwinkel-Kamera auf der Rückseite. Beide Module können bis zu 4K-Videos aufnehmen.

Samsung wechselt zu MediaTek-Chipsätzen für seine Flaggschiff-Tablets

Gerüchte, dass Samsung das Galaxy Tab S10 mit einem MediaTek-SoC ausstattet, bestätigten sich nun mit der Veröffentlichung. Anstelle des Snapdragon 8 Gen 3 laufen das Tab S10 und das Tab S10 Ultra auf einer "Dimensity 9300+"-Plattform und brechen damit mit der Tradition des Unternehmens, in den letzten Jahren einen Qualcomm-Chip für seine Flaggschiff-Tablets zu verwenden.

Samsung gibt an, dass die CPU des Galaxy Tab S10 um 17 Prozent und die GPU des Galaxy Tab S10 um 30 Prozent leistungsfähiger ist als die der "Galaxy Tab S9"-Serie. Und im Vergleich zum neueren Snapdragon 8 Gen 3 verfügt der Dimensity 9300+ über eine Grafikeinheit mit etwas höherer Taktrate. Wir bezweifeln jedoch, dass es in der Praxis spürbare Unterschiede gibt.

Die Speicherkonfigurationen des Tab S10+ und des Tab S10 Ultra sind unverändert: Beide Basismodelle verfügen über 256/512 GB erweiterbaren Speicher und 12 GB RAM. Das Ultra ist die einzige Option, die Ihr mit 1 TB Speicher und 16 GB RAM bekommt, und es hat ein schnelleres Wi-Fi 7 an Bord.

Auch die Akkukapazitäten und die Ladegeschwindigkeit werden hier nicht erhöht. Das Tab S10+ ist mit 10.090 mAh und das Ultra mit 11.200 mAh ausgestattet und beide haben eine Ladeleistung von 45 Watt.

KI-Funktionen im Galaxy Tab S10 (Ultra)

Da KI in diesem Jahr in aller Munde ist, ist es keine Überraschung, dass die Galaxy AI eines der großen Highlights des Galaxy Tab S10 ist. Die Tablets starten mit Android 14 und haben generative KI in ausgewählte Apps integriert, z. B. in Notizen durch Note Assist für die Formatierung von Text, PDF-Übersetzung, Zusammenfassungen und mehr. Außerdem können Nutzer/innen den S Pen mit Sketch to Image in Penup und Gallery besser zum Zeichnen nutzen.

Zusammen mit dem Galaxy Tab S10 wird auch neues offizielles Zubehör auf den Markt kommen. Die neue "Galaxy Book 6"-Cover-Tastatur, die separat erhältlich ist, erhält eine eigene Galaxy-AI-Taste.

Samsung Galaxy Tab S10+ und Tab S10 Ultra: Preise

Die Vorbestellungen für das Galaxy Tab S10 haben bereits begonnen und die Auslieferung erfolgt dann am 4. Oktober. Die Wi-Fi-Basisvariante des Galaxy Tab 10 gibt es ab 1.119 Euro, während das Tab S10 Ultra in der gleichen Konfiguration bei 1399 Euro startet. Für das teuerste Ultra mit 1 TB Speicher, 16 GB RAM und 5G-Funktionalität blättert Ihr sogar 1.909 Euro hin.

Was sagt Ihr: Macht Galaxy AI für Euch im Tablet noch mehr Sinn und werden diese ersten echten KI-Tablets für Euch dadurch spannend? Oder reichen Euch die Vorjahresmodelle noch aus?