Xiaomi 13 Ultra: "Fotografie-Wunder" wird am 18. April präsentiert

Der Hype um das Xiaomi 13 Ultra ähnelt fast schon ein wenig dem Release des nächsten Samsung - oder Apple-iPhone-Flaggschiffs . Nach all den vielen Leaks, Gerüchten und Spekulationen haben wir nun kommende Woche einen offiziellen Launch-Termin. Und dieser gilt nicht, wie sonst bei dem Xiaomi-Ultra-Kamera-Flaggschiff üblich, nur für die chinesische Kundschaft, sondern international!

Xiaomi 13 Ultra soll "ein Wunder der mobilen Fotografie" werden!

Der chinesische Tausendsassa Xiaomi wird uns kommende Woche Dienstag um 21:00 Uhr deutscher Zeit (19:00 GMT) das Xiaomi 13 Ultra für den globalen Markt präsentieren. Viel wurde über dieses Smartphone berichtet und entsprechend groß sind die allgemeinen Erwartungen. Wurde doch der Vorgänger, das Xiaomi 12S Ultra, welches zu unserem Bedauern nur in China oder entsprechenden Importhändlern zu kaufen gab, von Euch als das beste Kamera-Smartphone 2022 im Blindtest gekürt. Dementsprechend sollte auch das Xiaomi 13 Ultra ganz oben mitspielen, was die Ergebnisse der Smartphone-Kamera anbelangen.

Ersten Informationen von diversen Tippgebern zufolge scheint sich das anhand der technischen Daten auch tatsächlich zu bestätigen. Unter dem Motto "A shot above" wird uns der chinesische Konzern auf der Rückseite wohl eine in Kooperation mit dem deutschen Kamera-Experten Leica entstandene Quad-Kamera präsentieren. Die erstreckt sich in einem großen kreisrunden Kamera-Array im oberen Drittel und über die gesamte Breite des Smartphones.

Gerüchte kommunizieren gleich vier Bildsensoren mit einer Auflösung von je 50 MP. Dabei soll die Hauptkamera mit einem 1 Zoll großen IMX989-Image-Sensor von Sony ausgestattet sein, dessen überragender Ruf ihm vorauseilt. Dazu eine gleich auflösende Ultra-Weitwinkel-, eine Telefoto- und eine Periskop-Kamera.

Wir sehen hier einen ersten Grafikentwurf des Xiaomi 13 Ultra, der zu 90 % der Wahrheit entsprechen soll. / © SPinfoJP / edit by NextPit

Xiaomi 13 Ultra Lei Jung Edition wird wohl nicht zwingend preiswert

Natürlich darf auch hier der Snapdragon 8 Gen 2 nicht fehlen, der in der Lei-Jun-Edition vermutlich 16 GB LPDDR 5X RAM und 1 TB internen UFS-4.0-Programmspeicher zur Seite gestellt bekommt. Beim AMOLED-Display rechnen wir mit einer Diagonale von 6,67 Zoll und einer QHD+-Auflösung mit LTPO-Technologie (1 bis 120 Hz). Der 4.900 mAh starke Akku kann erstmalig bei Xiaomi über einen USB-Type-C-Anschluss der Version 3.2 aufgeladen werden, weswegen sich auch die Leistung auf 90 W reduziert.

Über allem dürfte vermutlich das Damokles-Schwert des Preises kreisen. Da das Xiaomi 13 Pro (Test) bereits 1.300 Trommelstöcke kostet, wird wohl der Preis des Xiaomi 13 Ultra kaum günstiger werden. Stellt euch also schon einmal in den unterschiedlichen Speicherkonfigurationen auf 1.500 bis knapp unter 2.000 Euro ein.

Und? Wer von Euch hat die letzten 5 Jahre auf das Xiaomi 13 Ultra gespart und wird zuschlagen? Schreibt uns gern Eure Haltung zu den stetig steigenden Preisen in die Kommentare. Aber für ein Apple iPhone 14 Pro Max mit 1 TB Speicher bezahlen manche Menschen ja auch 2.099 Euro.