Mit der Einführung des Snapdragon 8 Elite-Prozessors beginnt das Rennen um die Veröffentlichung der Flaggschiff-Smartphones. Während Xiaomi in China mit der neuen Xiaomi 15-Familie als Erstes auf den Markt kommen wird, hat Asus gute Chancen, als erstes Unternehmen außerhalb der Chinesischen Mauer den 8 Elite auf den Markt zu bringen.

Das Vorschaugerät sah fast fertig aus, aber wir konnten keine Leistungstests damit durchführen. © nextpit Die Glasrückseite ist mattiert und verdeckt das Punktmatrix-Display. © nextpit

Auf der Snapdragon Summit-Bühne wich Sascha Krohn, Director of Technical Marketing bei Asus, gut gelaunt ein paar technischen Probleme aus, um das ROG Phone 9 anzukündigen.

Mit dem "größten Leistungssprung", den die Gaming-Phone-Serie je erlebt hat, hob Krohn hervor, dass das ROG Phone 9 im Vergleich zur Vorgängergeneration eine um 30 % bessere Energieeffizienz bietet, was längere Gaming-Sessions allein mit dem Akku verspricht.

Das ROG Phone 9 behält den zweiten USB-C-Anschluss, um das Aufladen beim Spielen im Querformat zu ermöglichen. Der "Querformat-Anschluss" ist eigentlich der Hauptanschluss, über den auch die Displayausgabe erfolgt, während der herkömmliche untere Anschluss nur zum Laden und für die Datenübertragung genutzt werden kann.

Das ROG Phone 9 hat einen ähnlichen Formfaktor wie die vorherige Generation, die zugegebenermaßen dem Zenfone 11 Ultra sehr ähnlich war. Die AirTrigger sind wieder da, ebenso wie das AeroActive Kühlerzubehör.

Auf der Rückseite aus Milchglas befindet sich ein kleines Punktmatrix-Display, ähnlich dem des Zephyrus G14-Laptops, auf dem einfache Nachrichten angezeigt werden können.

Der querformatige USB-C-Anschluss ist der Hauptanschluss und ermöglicht das Aufladen während des Spiels. © nextpit Die Luftauslöser sind zurück für zusätzliche haptische Kontrollen. © nextpit Der untere USB-C-Anschluss ist versetzt. © nextpit

Asus hat auch ein paar KI-gestützte Softwarefunktionen angekündigt, die man als Software-Mogelpackung betrachten kann oder auch nicht: Die erste ist eine harmlose Schnellvorlauf-Option, mit der sich Zwischensequenzen beschleunigen lassen - ein beliebtes Feature in einigen Spiele-Remakes und Emulationen.

Die zweite Funktion ist etwas besorgniserregend, denn sie fügt eine Funktion zum automatischen Aufnehmen von Szenen im Spiel hinzu. Wenn sie gut umgesetzt wird, verspricht sie, das Plündern von Itens in Action- und Shootern zu erleichtern. Es bleibt abzuwarten, ob die Funktion vor allem in kompetitiven Spielen als Cheating angesehen wird und Erinnerungen an Auto-Aim und transparente Wandtreiber weckt, die vor Jahrzehnten im PC-Bereich für Kontroversen sorgten.

Asus hat keine Preise genannt, aber bestätigt, dass das ROG Phone 9 im November 2024 auf den Markt kommen wird und wir dann weitere Details und Spezifikationen erwarten können.