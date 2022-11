Xiaomi 12S Ultra: Freust Du Dich mich zu sehen oder ist das ein Leica M-Objektiv?

Von Euch als das Kamera-Smartphone 2022 gewählt und von mir nur mit 3,5 Sternen im ausführlichen Test bewertet? Die Rede ist von dem Xiaomi 12S Ultra, welches sich nun als Konzept-Smartphone mit einem zweiten 1-Zoll-Bildsensor und einem Aufnahmering für ein Leica M-Objektiv zeigt. Was hinter dem Konzept steckt und was es zu leisten vermag: Jetzt in unserem Beitrag.

Xiaomi 12S Ultra zeigt sich mit Leica M-Objektiv

Smartphone mutiert erstmalig zur Spiegelreflexkamera

Das Konzept-Smartphone hat einen zweiten 1-Zoll-Imagesensor verbaut