1More Aero: ANC-In-Ear-Kopfhörer für 90 Euro vorgestellt

1More, das Hifi-Audio-Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, hat die kabellosen Aero-Kopfhörer auf den Markt gebracht. Die neuen 1More Aero In-Ear-Kopfhörer bieten einen räumlichen Klang mit dynamischer Head-Tracking-Technologie. Die ANC-In-Ears kosten knapp 110 Euro, aber 1More bietet Euch bis zum 18. November auf seiner Homepage einen Gutscheincode über 20 Euro.

Next Pit TV

Die 1More Aero Kopfhörer haben ein kegelförmiges Design, das dem des kürzlich vorgestellten Soundcore Liberty 4 ähnelt, und verfügen über die gleiche 3D-Audiofunktion. In jedem In-Ear-Hörer befindet sich ein 10 Millimeter großer Audiotreiber, der auch in den 1More Evo TWS zu finden ist. Außerdem gibt es insgesamt sechs verbaute Mikrofone, die dabei helfen bis zu 42 dB der Umgebungsgeräusche zu blockieren, was durch den Transparenzmodus und die intelligente Lautstärkeregelung ergänzt wird.

3D-Audio und Design von 1More

Das räumliche Audioerlebnis von 1More ist mit einer Echtzeit-Kopfverfolgungsfunktion gekoppelt. Letztere wird durch einen verbauten Gyroskop-Sensor ermöglicht, der die Bewegung und Ausrichtung des Kopfes erkennt. Über die "1More Mobile"-App für Android und iOS können die Nutzer:innen die verschiedenen Equalizer-Presets sowie den "Quick Toggle" zum Ein- und Ausschalten des Spatial Audio antippen.

1More Aero True Wireless Earbuds in weißer Farbe. / © 1More

Neben den austauschbaren Ohrstöpseln und der leichten Bauweise sind die Aero In-Ear-Kopfhörer nach IPX5 wasserdicht. Ein einzelner Ohrhörer wiegt etwa 4,9 Gramm und ist damit etwas leichter als die teureren Galaxy Buds Pro 2 von Samsung. Das Gehäuse hat einen USB-C-Anschluss und unterstützt kabelloses Aufladen nach Qi-Standard, während die Gesamtwiedergabezeit bis zu 28 Stunden beträgt.

Affiliate Angebot 1More Aero 1MORE Aero Bluetooth Kopfhörer Kabellos mit Räumlichem Audio, 42dB Adaptive Aktive Geräuschunterdrückung, Benutzerdefinierte EQ, 10mm Treiber, 6 Mikrofone, 28H Spielzeit, kabelloses Laden Bis (...)

Weitere Audio-Spezifikationen und Preise des 1More Aero

Was die Konnektivität und Codec-Kompatibilität angeht, so verfügen die 1More Aero-Kopfhörer über Bluetooth 5.2 und bieten Dual-Device-Konnektivität, um ein einfaches Umschalten zwischen zwei Quellen zu ermöglichen. Außerdem sind die neuesten Spatial-Audio-fähigen Kopfhörer mit den Codecs AAC und SBC ausgestattet.

Die kabellosen 1More Aero Ohrhörer sind in den Farben Schwarz und Weiß erhältlich. 1More verkauft sie bereits auch in Deutschland für 109,99 Euro. Gleichzeitig gibt es mit dem Code "AERO20" einen Rabatt von 20 Euro, wenn Ihr euch ein Set auf der US-Homepage kauft. Bei Amazon könnt ihr aber auch von dem Rabatt partizipieren: einfach unter dem Kaufpreis den leicht übersehbaren Haken (mittig) für den 20-Euro-Coupon setzen. Der Rabatt gilt bis zum 18. November 2022, beziehungsweise so lang der Vorrat reicht.

Was denkt Ihr über die ANC-In-Ear-Kopfhörer von 1More? Haltet Ihr Spatial Audio für eine wichtige Funktion in einem Bluetooth-Kopfhörer? Wir würden gerne Eure Antworten lesen.