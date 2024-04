Nothing Ear und Ear (a): So will Nothing die In-Ear-Konkurrenz ärgern

Nothing kündigte jüngst an, dass man am 18. April neue Ohrhörer – Ear and Ear (a) – vorstellt. Etwas mehr als eine Woche vor diesem Datum sind die beiden kabellosen In-Ear-Kopfhörer anscheinend geleakt und enthüllen neben dem Design auch die Preisangaben und einige wichtige Spezifikationen.

Die Nothing Ear zeigen sich im vertrauten Design

Nach den offiziell aussehenden Renderings der Kopfhörer scheint sich das Äußere der Ear nicht verändert zu haben im Vergleich zum Vorgänger Nothing Ear (2) (zum Test). Sie verfügen über die gleichen transparenten Bügel und elliptischen Ohrmuscheln mit austauschbaren Ohrstöpseln und sollen in den Farben Weiß und Schwarz erhältlich sein.

Was offensichtlich anders ist, ist das Punkt-Matrix-Branding der Nothing Ear, das auf die Zahlen verzichtet. Das ist keine große Überraschung, denn das Start-up bestätigte bereits, dass es bei seinen zukünftigen Audio-Devices auf ein neues Namensschema umsteigt.

Die Nothing Ear scheinen das Design der Ear (2) zu übernehmen. / © Android Headlines

Weiter erfahren wir, dass die Nothing Ear nach IP54 zertifiziert sind und in Kombination mit der transparenten Ladehülle eine Akkulaufzeit von 33 Stunden haben, während die Ohrstöpsel selbst etwa 7 Stunden durchhalten. Diese Werte gelten jedoch nur bei deaktiviertem ANC, sodass wir mit einer etwas kürzeren Laufzeit rechnen können, wenn die Funktion aktiviert ist.

Nothing Ear (a) erhalten ANC zum günstigen Preis

Bei den Nothing Ear (a) handelt es sich um Ohrstöpsel im gleichen Design wie bei den High-End-Ohrhörern. Die Unterschiede liegen vor allem in der neuen gelben Farbe und der Platzierung der Lüftungsschlitze am äußeren Teil des Stiels. Sie haben jedoch die gleiche Wasser- und Staubschutzklasse IP54 wie das Flaggschiff.

Die günstigeren Ear (a) von Nothing teilen sich das Design mit dem High-End.-Modell. / © Android Headlines

Überraschenderweise sollen die Ear (a) ähnlich wie die Nothing Ear über eine aktive Geräuschunterdrückung verfügen. Dennoch könnten sich die beiden In-Ears in Bezug auf die Audioqualität und die Funktionen noch voneinander unterscheiden. Außerdem haben die Ear (a) eine etwas längere Akkulaufzeit von 38 Stunden und verfügen ebenfalls über eine Schnellladefunktion.

Was den Preis angeht, so sollen die Nothing Ear auf dem europäischen Markt 150 Euro kosten, während die Ear (a) für 100 Euro an den Start gehen könnten. Vor allem mit dem günstigen Modell könnte es Nothing da der versammelten ANC-Kopfhörer-Konkurrenz das Leben schwer machen. Nothing wird im April weitere Details zu den neuen kabellosen Ohrhörern bekannt geben, möglicherweise auch die tatsächliche Verfügbarkeit und die Preise für weitere Länder bestätigen.

Affiliate Angebot Nothing ear (2)

Was denkt Ihr über die kommenden In-Ears von Nothing und findet Ihr die Ear (a) in Gelb attraktiver? Lasst uns Eure Antworten in den Kommentaren diskutieren.