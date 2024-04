Mega-Deal bei Otto: KitchenAid Artisan unter 350 € !

Bei Otto könnt Ihr Euch für kurze Zeit eine echte KitchenAid zum absoluten Bestpreis sichern. Das Modell mit dem klangvollen Namen "Artisan 5KSM156ECA" gibt es hier derzeit für weniger als 350 Euro in der schicken Farbe "Liebesapfelrot". Für wen sich so eine Küchenmaschine eignet und warum Ihr hier unbedingt zuschlagen solltet, erfahrt Ihr in unserem Deal-Check.

Egal ob in professionellen Backstuben oder in der heimischen Küche – die Küchenmaschine der Marke KitchenAid ist das perfekte Tool für den leckeren Kuchen oder das knusprige Brot. Bei Otto gibt es die KitchenAid Artisan im Retro-Design jetzt für gerade einmal 333 Euro und damit über die Hälfte günstiger, als noch vor wenigen Monaten.

Die KitchenAid im Angebot – das kann die Küchenmaschine

Egal ob quirlen, mixen oder rühren – die KitchenAid bietet allerhand Optionen, um Euch beim Back-Alltag zu unterstützen. Sie ist aus Spritzgussmetall und Edelstahl gefertigt, wodurch Ihr keine Angst vor einem schnelle verschleiß haben müsst. Bei dem angebotenen Modell ist eine 4,8 Liter große Glasschüssel im Lieferumfang enthalten, die sich problemlos in der Spülmaschine reinigen lässt. Außerdem arbeitet die Maschine mit einer Leistung von satten 300 Watt.

Im Lieferumfang sind zudem ein Flachrührer, ein Knethaken und ein Schneebesen enthalten, um alle anfallen Arbeiten zu erledigen. Zusätzlich habt Ihr die Wahl aus zehn Leistungsstufen und arbeitet mit einem Planetenrührwerk, das mindestens 59 Berührungspunkte in der Glasschüssel ansteuert, um die enthaltene Masse gleichmäßig zu verarbeiten.

Das Volumen der Schüssel reicht übrigens aus, um bis zu zwei Kilogramm Brotteig zu kneten. Natürlich könnt Ihr auch andere Leckereien wie perfekte Burgerbrötchen, leckere Kekse mit besonderer Füllung oder hausgemachte Pizza mit der KitchenAid-Küchenmaschine herstellen. Auch die Erweiterung des Zubehörs ist kein Problem, da der Hersteller zahlreiche Aufsätze, wie etwa einen Nudelvorsatz, anbietet.

Lohnt sich die KitchenAid Artisan für 333 Euro?

Noch im Dezember lag der Bestpreis laut idealo noch häufig bei rund 700 Euro. Dieser ist in den vergangenen Wochen jedoch deutlich gesunken und so liegt der Tiefstpreis in den letzten drei Monaten bei 379 Euro. Allerdings markiert das Otto-Angebot keinen absoluten Bestpreis. Diesen gab es am 27. September mit 299 Euro. Allerdings war dies ein einmaliges Angebot.

Bei Otto könnt Ihr noch bis Ende des Monats die KitchenAid Artisan in Liebesapfelrot für 333 Euro schießen. Den derzeit nächstbesten Preis bietet hier der Hersteller selbst mit 489,30 Euro an. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Deal zur Küchenmaschine oder habt schon länger ein Auge darauf geworfen, solltet Ihr Euch das Angebot nicht entgehen lassen.

