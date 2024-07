Ihr seid noch auf der Suche nach neuen In-Ear-Kopfhörern, habt aber selbst am Prime Day nichts Passendes gefunden? Dann ist Euch eventuell das Angebot zu den Sony LinksBuds S entgangen. Amazon hat hier die Rabatt-Schraube angelegt und die In-Ears radikal um 45 Prozent reduziert. Mittlerweile haben sogar andere Händler nachgezogen. Wie gut das Angebot tatsächlich ist, verrät Euch der nextpit-Deal-Check.

Bereits seit 2022 sind die Sony LinksBuds S erhältlich. Als damalige unverbindliche Preisempfehlung rief der Hersteller 199 Euro aus. Mittlerweile gibt es die In-Ears (Bestenliste) allerdings schon für rund 120 Euro im Netz – wenn Ihr Glück habt. Am Prime Day reduzierte Amazon die Kopfhörer jedoch auf 109,99 Euro. Habt Ihr das Angebot verpasst, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen, denn am Preis hat sich auch nach dem Shopping-Event nichts geändert.

True-Wireless-Kopfhörer mit starkem Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Sony LinkBuds S setzen auf ein eher unauffälliges Design. Dafür bieten sie einen wirklich guten Sound durch 5-mm-Lautsprecher und ein Sony-typisches Spitzen-ANC. Die Sony-Earbuds sind zudem IPX4-zertifiziert und bieten einen hohen Tragekomfort. Auch Audiophile kommen hier auf ihre Kosten. Die LinkBuds S verfügen über einen LDAC-Codec und die DSEE Extreme-Technologie. Darüber hinaus könnt Ihr durch Multipoint-Bluetooth mehrere Geräte direkt verbinden.

Das Ladeetui der SonyLinkBuds S ermöglicht zwei weitere Aufladungen. / © nextpit

Etwas nachteilig sind die fehlenden aptX- und aptX HD-Codecs, sowie die etwas kleinen Treiber. Wireless Charging sucht Ihr hier ebenfalls vergebens. Dafür hält er Akku bis zu 6 Stunden (ohne Ladeetui) durch und lässt sich relativ schnell wieder aufladen. Möchtet Ihr mehr erfahren, hat Antoine die LinkBuds S ausprobiert. Die Kollegen von inside digital haben sogar einen vollständigen Test zu den Sony LinkBuds S für Euch.

Lohnt sich das Sony-Angebot von Amazon?

Die unverbindliche Preisempfehlung von 199 Euro greift im Jahr 2024 nicht mehr. DIe meisten Händler bieten die LinkBuds S für rund 120 Euro an. Allerdings ist es eher selten, dass Ihr weniger als 110 Euro zahlen müsst. Daher ist der Deal preislich durchaus empfehlenswert. In einer ähnlichen Preiskategorie befinden sich beispielsweise auch die Nothing Ear (Test), die jedoch auf ein etwas schwächeres ANC zurückgreifen.

Mittlerweile sind auch MediaMarkt und Saturn im Preis nachgezogen. Seid Ihr also keine Prime-Mitglieder, bekommt Ihr die In-Ear-Kopfhörer auch hier zum Deal-Preis geboten. Das nächstbeste Angebot gibt es übrigens gerade bei Expert. Der Shop verlangt allerdings bereits 117,99 Euro. Seid Ihr auf der Suche nach wirklich guten Kopfhörern, wollt aber nicht zu viel ausgeben, solltet Ihr Euch das Angebot unbedingt näher anschauen.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Reichen Euch die LinkBuds S aus oder greift Ihr dann doch lieber zu den Sony WF-1000XM5? Lasst es uns wissen!