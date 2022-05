Sony LinkBuds S ausprobiert: Auffällig unauffällig

Design: Sehr kompakt und dezent

Die Sony LinkBuds S sind Kopfhörer mit einem sehr kompakten Formfaktor und einem schlichten, minimalistischen Design. Das macht sie sehr unauffällig, wenn Ihr sie in den Ohren habt. Laut Sony sind sie die kleinsten True-Wireless-Kopfhörer der Welt.

Gefällt:

Matte Beschichtung und Farbe Beige

Kompakter Formfaktor

Optisch unauffälliges Design und hoher Tragekomfort

Kompakte Ladebox

IPX4-zertifiziert

Gefällt nicht:

Nicht 100%ig optimaler Halt, da die Größe nicht ausreicht

Wenn Ihr Tipps habt, wie ich mir einen Bart wachsen lassen kann, bin ich Euch dankbar! / © NextPit

Sony hat in letzter Zeit große Fortschritte bei der Ergonomie seiner Kopfhörer gemacht. Ich habe immer noch mein Paar WF-1000XM3 und sie sind im Vergleich zu den LinkBuds S echt riesig. Wir haben uns von den protzigen Giga-Ohrhörern der 2000er Jahre, die "Wie geht's?" oder "Wir bleiben in Kontakt" sagen, zu einer 4,8 Gramm leichten, flachen Muschel entwickelt, die super-subtil ist, wenn sie erst einmal in Eurem Ohr sitzt.

Die Idee von Sony ist es, dass Ihr die Earbuds den ganzen Tag tragen könnt, ohne sie zu bemerken. Der Hersteller spricht von einem "Never-off"-Effekt. Dabei sind die LinkBuds S die leichtesten True-Wireless-Kopfhörer mit ANC auf dem Markt. Zum Beispiel: Ein Earbud der superleichten AirPods Pro wiegt bereits 5,4 Gramm.

Die Sony LinkBuds sind in drei Farben erhältlich: Weiß, Schwarz und Beige / © NextPit

Was den Tragekomfort angeht, so hatte ich in den kurzen Minuten, in denen ich die Kopfhörer in der Hand hatte, keinerlei Beschwerden, was aber nicht viel heißen muss. Es handelt sich hier nicht um ein innovatives Open-Fit-Format, das völlig offen ist, wie bei den LinkBuds. Es handelt sich auch nicht um einen reinen In-Ear-Kopfhörer wie bei den WF-1000XM4. Die LinkBuds S bieten einen Mittelweg, ein Semi-Intra-Format mit einem Ohrpassstück, das in Ihren Gehörgang passt, ohne zu weit zu gehen. Ein bisschen wie die AirPods Pro eben.

Die Sony LinkBuds sind nicht vollständig "In-Ear". / © NextPit

Die Kopfhörer sind in drei Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Beige, das ich sehr mag. Die matte Beschichtung und die beige Farbe lassen die Kopfhörer wie eine Verlängerung der Haut aussehen. Nun gut, niemand hat wirklich beige Haut, aber allein schon vom Gefühl her hat man weniger das Gefühl, einen Plastikkiesel im Ohr zu haben. Es ist ein organischeres Gefühl, das ich als sehr angenehm empfand.

Ansonsten kann man leicht angedeutet das Gitter erkennen, das die Mikrofone zur Analyse von Umgebungsgeräuschen beherbergt. Die Ladebox ist recht kompakt und deutlich weniger bling-bling wie bei den WF-1000XM4, aber das Gefühl eines Premium-Produkts ist da.