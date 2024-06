Endlich ist es wieder so weit und Amazon ruft die wohl beliebtesten Spar-Tage im Netz aus: Der Prime Day kommt. In wenigen Wochen könnt Ihr Euch wieder tausende Produkte mit satten Rabatten sichern. Doch bereits jetzt schon könnt Ihr von den ersten Aktionen und Gutscheinen profitieren. Wir beantworten in diesem Artikel die wichtigsten Fragen rund um den Prime Day und verraten Euch jetzt schon, wo Ihr so richtig sparen könnt.

Wann beginnt der Amazon Prime Day?

Der Prime Day in diesem Jahr wurde in den Juli verlegt. Rund vier Monate vor dem Black Friday könnt Ihr Euch hier richtig spannende Deals sichern. Vom 16. bis zum 17. Juli erhaltet Ihr zahlreiche Rabatte auf tausende Produkte von namhaften Herstellern wie Samsung, Sony, Apple und vielen mehr.

Sobald die Spar-Schlacht losgeht, findet Ihr in diesem Artikel wieder eine Auswahl der besten Deals des Prime Days. Mit der Browser-Erweiterung "Kepa" vergleichen wir die bisherigen Preise des Versandriesen und nutzen die Daten von Amazon. In der Regel handelt es sich dann auch um Bestpreise, die Ihr nirgendwo sonst erhaltet. Bedenkt allerdings auch, dass Amazon die Angebote teilweise künstlich aufbläht. In diesem Artikel bemühen wir uns, Euch solche Angebote nicht zu präsentieren, allerdings lohnt es sich, für Euch interessante Angebote noch einmal selbst zu prüfen.

Auch in diesem Jahr präsentiert Euch nextpit wieder die besten Tech-Deals zum Amazon Prime Day. / © nextpit

Zusätzlich solltet Ihr daran denken, dass der Prime Day ausschließlich für Prime-Kunden verfügbar ist. Habt Ihr kein aktives Abonnement, müsst Ihr Euch allerdings keine Sorgen machen. Denn Ihr könnt den Premium-Service von Amazon 30 Tage lang kostenlos testen und somit auch von den fetten Rabatten profitieren.

Amazon Prime Music, Kindle & Co.: Die ersten Angebote aus dem Amazon-Universum

Im vergangenen Jahr konntet Ihr Euch bereits einen Einkaufsgutschein von bis zu 15 Euro sichern, wenn Ihr Euch den Cloud-Service "Amazon Photo" installiert und genutzt habt. In diesem Jahr gibt es auch wieder eine Gutschein-Aktion, allerdings erhaltet Ihr "nur" 5 Euro geschenkt. Dafür müsst Ihr lediglich eine Amazon-Abholstation in Euren Adressen hinterlegen und schon erhaltet Ihr den Coupon. Dieser gilt bis zum 31. Dezember 2024. Solltet Ihr also am Prime Day nichts Passendes finden, könnt Ihr ihn auch darüber hinaus nutzen.

Jedoch ist nicht jeder Prime-Kunde für die Gutschein-Aktion berechtigt. Auf der Abholstations-Aktionsseite von Amazon* könnt Ihr dies jedoch sehr schnell selbst nachprüfen. Doch auch neben dieser Aktion könnt Ihr von verschiedenen gratis Monaten oder gratis Games profitieren.

Affiliate Angebot Amazon Music Unlimted Testet den Musik-Service von Amazon fünf Monate kostenlos.

So erhaltet Ihr als Prime-Mitglieder fünf Monate Amazon Music Unlimited kostenlos, wenn Ihr es bisher noch nicht ausprobiert habt. Anschließend werden dann 10,99 Euro monatlich fällig, falls Ihr das Abonnement nicht vorher kündigt. Auch Audbile gibt es wieder drei Monate als kostenlose Testversion* für Euch.

Für die Zocker unter Euch gibt es wieder zwölf gratis Games. Darunter sind Titel wie Star Wars: Knights of the old Republic II, Hitman Absolution und weitere spannende Spiele. Dafür müsst Ihr Euch lediglich auf Twitch mit Eurem Amazon-Konto anmelden und schon könnt Ihr die Games herunterladen. Neu hinzugekommen ist in diesem Jahr der Amazon-Retourenkauf. Bis zum 15. Juli erhaltet Ihr hier noch einmal 20 Prozent zusätzlichen Rabatt auf bereits reduzierte Ware.

Affiliate Angebot Amazon Retourenkauf Hier geht's direkt zu der Übersicht mit allen aktuellen Retouren-Angeboten von Amazon

All diese Amazon-Dienste sind bereits ab heute für Euch erhältlich und werden bis zum Prime Day für Euch verfügbar sein. Anschließend erhaltet Ihr wieder die regulären Testversionen und Abonnements.

Amazon-Geräte. Echo, Fire-TV-Sticks, Kindle & mehr!

In der Regel reduziert Amazon bereits vorab das breite Portfolio rund um die Echo-, Fire- und Kindle-Geräte. So könnt Ihr Euch etwa den Echo Show, Echo Dots oder andere Alexa-Sprachassistenten deutlich günstiger sichern. Auch der Fire-TV-Stick oder die Kindle E-Reader gibt es bis zum Prime Day bereits deutlich günstiger.

Affiliate Angebot Amazon-Geräte Eine Auswahl von Geräten von Amazon.

Weitere spannende Deals noch vor dem Prime Day sichern

Derzeit könnt Ihr Euch unter anderem das OnePlus 11 für 500 Euro sichern. Doch auch die DJI Mini 3 gibt es derzeit so günstig wie noch nie. Nachfolgend listen wir Euch die passenden Artikel von nextpit auf, damit Ihr dort noch einmal nachlesen könnt, was Euch erwartet:

Wir updaten diesen Artikel regelmäßig. Schaut also gerne häufiger herein, wenn Ihr Euch für die Pre-Prime-Day-Deals interessiert.

Freut Ihr Euch schon auf den Prime Day? Habt Ihr bereits eine Wunschliste erstellt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!