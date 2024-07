Ugreen Powerbank mit 130 W im Test: 20.000 mAh für's Handgepäck

Fazit

Die 130-W-Powerbank von Ugreen ist ein leistungsstarkes Gerät mit enormer Kapazität, um das Smartphone, den Laptop oder kleinere Geräte wie Kopfhörer unterwegs zu laden. Besonders der Erhaltungslademodus hat es uns angetan, mit dem Ihr Geräte mit einer geringen Stromstärke wirklich vollladen könnt.

Unabhängig davon, ob Ihr Pendler seid oder Wandern Euer Hobby ist – die Powerbank versorgt bis zu drei Geräte mit insgesamt 130 W. Noch dazu ist die Powerbank im Flugzeug zugelassen. Dank der kompakten Form wird die Powerbank nicht allzuviel Platz im Handgepäck wegnehmen.

Es gibt unterm Strich also so gut wie nichts zu meckern. Klar wären Angaben zum Batteriezustand oder die Möglichkeit, die Helligkeit des Displays zu erhöhen, praktisch gewesen. Allerdings sind das in unseren Augen Kleinigkeiten, auf die man verzichten kann. Im Gegensatz zu Powerbanks von Anker glänzt die Powerbank beim Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 130-W-Powerbank von Ugreen kostet 99,99 Euro (UVP). Für kurze Zeit könnt Ihr 30 Euro sparen und die 20.000-mAh-Powerbank für 69,99 Euro kaufen.