Kopfhörer-Überraschung bei neuen In-Ears: Was hat Nothing vor?

Die Produkte von Nothing zeichnen sich seit jeher durch ihr transparentes Design und die unkonventionelle Namensgebung aus. Das britische Startup bestätigt nun aber, dass es seine Kopfhörer in Zukunft anders benennen wird. Die ersten Geräte, die das neue Branding tragen werden, sind die Nothing Ear und Ear (a), die am 18. April vorgestellt werden.

Die neue Namensstrategie von Nothing

In einem X-Posting erklärte Nothing, dass die Nummern, die bisher zur Identifizierung der Audiogeräte verwendet wurden, wegfallen werden. Die angeblichen Ear (3) als Nachfolger der Nothing Ear (2) (zum Test) aus dem letzten Jahr werden einfach Nothing Ear heißen. Das Nachfolgemodell könnte aber auch Ear 2025 heißen, je nachdem, in welchem Jahr es auf den Markt kommt.

Neben den Nothing Ear stehen uns zudem die Nothing Ear (a) ins Haus. Das "a" im Namen deutet auf ein noch preiswerteres Produkt hin, ähnlich wie das aktuelle Phone (2a) (Test) unterhalb des Premium-Phones (2) in der Mittelklasse angesiedelt ist. Aber auch bei den günstigeren In-Ears wird die numerische Kennzeichnung wegfallen.

Nothing kündigt die neuen "Ear"- und "Ear (a)"-Ohrhörer an. / © Nothing

Mit dieser Entscheidung will Nothing die Positionierung seines gesamten Brandings straffen. Nothing hat jedoch noch nicht bestätigt, dass das gleiche Namensschema auch für seine Smartphones und andere Produkte greifen wird. Bis auf Weiteres gehen wir also erst einmal davon aus, dass das nächste Smartphone des Unternehmens mit einer Nummer im Namen vermarktet wird. Der Nachfolger des Phone (2) dürfte daher vermutlich auch Phone (3) heißen.

Das wissen wir über die kommenden Kopfhörer Nothing Ear und Ear (a)

Ausgehend von den verfügbaren Details über die Nothing Ear und Ear (a) dürften die kabellosen Ohrstöpsel die gleiche Stielform wie die Ear (2) haben, wie auf dem von Nothing geteilten Teaserbild zu sehen ist. Sie werden wahrscheinlich auch einen verbesserten Klang und ANC bieten und preislich im Bereich der bestehenden transparenten Ohrstöpsel mit Geräuschunterdrückung angesiedelt sein.

Die Nothing Ear (a) hingegen dürften die abgespeckte und dafür erschwinglichere Version der anderen Premium-Ohrhörer sein, die – vielleicht ähnlich wie der Nothing Ear (stick) – auf ANC verzichten. Preislich dürfen wir auf einen Betrag unterhalb von 100 Euro hoffen.

Nothing wird sowohl die Ear als auch die Ear (a) am 18. April mit der üblichen Videopräsentation vorstellen. Welche Funktionen wünscht Ihr Euch von den neuen kabellosen Ohrhörern? Kauft Ihr Euch eines der beiden Modelle? Schreibt uns Eure Antworten in die Kommentare.