Zusammen mit der Einführung des neuen Meta-AI-Assistenten und des Modells Llama 3 kündigte der Facebook-Konzern Meta auch ein neues Software-Update für die Ray-Ban Meta Smart Glasses (Test) an. Die Firmware bringt Videotelefonie-Funktionen und neue generative KI-Funktionen auf die smarten Brillen, die letztes Jahr Premiere feierten. Das Update wird zunächst in den USA und Kanada verfügbar sein, wir in Deutschland schauen bei Meta AI weiterhin in die Röhre.

