Noch vor den AirPods Max 2: Apple stellt wohl neue Beats-Kopfhörer vor

Es wird spekuliert, dass Apple die AirPods-Reihe in diesem Jahr auffrischet. Dazu sollen die Nachfolger der AirPods Max (Test) und die AirPods 4 gehören. Doch bevor diese auf den Markt kommen, bereitet das Unternehmen die Markteinführung der neuen Beats Solo 4 vor, wie aus den neuesten FCC-Unterlagen hervorgeht. In diesem Zusammenhang wurden auch die technischen Daten dieser Beats-Kopfhörer enthüllt.

Beats Solo 4: neue Features und Spezifikationen

Laut den technischen Daten, die 9to5Mac gerade enthüllte, werden die Beats Solo 4 mit den teureren Beats Studio Pro aus dem letzten Jahr identisch sein. Vor allem soll der Bluetooth-Kopfhörer mit einem neuen 40-mm-Audiotreiber ausgestattet je Ohrmuschel ausgestattet sein. Das Innenleben wurde ebenfalls überarbeitet, wobei die neue Mikrofonanordnung für eine bessere Aufnahme und Klarheit sorgen soll.

Neben der analogen 3,5-mm-Buchse gibt es auch eine Unterstützung für den USB-C-Anschluss zum Aufladen und für verlustfreies Audio. Das kennen wir schon von den Studio Pro, und das wäre etwas, das Apple in die AirPods Max 2 einbauen könnte. Gleichzeitig sollen die Beats Solo 4 mit Bluetooth 5.3, One-Touch-Pairing für Android und Find My Tracking für iOS ausgestattet sein.

Die Beats Studio Pro (2023) verfügen über verlustfreie Audiowiedergabe über USB und ultra-weiche neue Ohrpolster. / © Beats

Die Akkulaufzeit des Kopfhörers soll auf 50 Stunden Wiedergabezeit verbessert werden, außerdem unterstützen die Kopfhörer Schnellladen, mit einer versprochenen zehnminütigen Ladezeit für fünf Stunden Nutzung.

Preis und Erscheinungsdatum der Beats Solo 4

Die Kopfhörer von Beats waren schon immer die günstigere Alternative zu den AirPods von Apple. Der Beats Solo 4 soll ähnlich wie der Solo 3 200 US-Dollar pro Stück kosten.

Laut Gerücht werden die Beats Solo 4 am 2. Mai angekündigt werden, also an dem Datum, an dem wir erwarten, dass der Tech-Gigant aus Cupertino das neue iPad Pro und iPad Air offiziell vorstellt. Damit stehen uns die Beats-Kopfhörer schneller ins Haus als neue AirPods.

Was die AirPods Max der 2. Generation angeht, so prognostiziert Mark Gurman von Bloomberg nämlich, dass die Premium-Bluetooth-Kopfhörer im Herbst dieses Jahres zusammen mit den kabellosen AirPods 4 auf den Markt kommen. Verfügbare Details beschreiben die AirPods Max 2024 als ein kleines Update mit einem Wechsel auf den USB-C-Anschluss als größte Änderung gegenüber den ursprünglichen AirPods Max.

Welche anderen Verbesserungen würdet Ihr Euch von den Beats Solo 4 wünschen? Sollte Apple den Kopfhörern Geräuschunterdrückung als Feature berücksichtigen? Lasst uns Eure Meinung in den Kommentaren wissen.