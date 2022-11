Allnet Flats bei Klarmobil: Lohnen sich die neuen Tarife?

Seid Ihr mit Eurem aktuellen Mobilfunkanbieter unzufrieden? Dann könnt Euch die aktuelle Aktion von Klarmobil mehr als gelegen kommen. Denn der Anbieter hat die monatlichen Kosten seiner Tarife gesenkt. So zahlt Ihr für eine Allnet-Flat mit 25 GB Datenvolumen beispielsweise nur 19,99 Euro monatlich und befindet Euch hierbei im D-Netz.

Bei der Aktion handelt es sich um verschiedene Discount-Tarife mit erhöhtem Datenvolumen, wodurch Ihr die Wahl zwischen 8, 16, 25 oder 40 GB Inklusivvolumen habt. Während Ihr hauptsächlich im LTE-D-Netz surft, bietet Euch die größte Variante bereits 5G an. Dabei unterscheiden sich natürlich die Preise je nachdem, welchen Tarif Ihr wählt und über welchen Zeitraum Ihr den Vertrag abschließen möchtet.

Lohnen sich Tarifangebote von Klarmobil?

Die Angebote wirken bereits recht interessant. Neben den monatlichen Kosten, erwartet Euch eine Anschlussgebühr in Höhe von 19,99 Euro, wenn Ihr Euch für eine 24-monatige Vertragsbindung entscheidet. Untypisch ist daher, dass Ihr für die Variante mit einer monatlichen Kündigungsfrist keine solche Gebühr entrichten müsst. Dafür steigen hier die monatlichen Kosten etwas an. Ebenfalls unterscheiden sich die Tarife in den maximalen Bandbreiten, aber wir haben wie immer alle Infos in unserem Tarif-Check für Euch zusammengefasst.

Klarmobil-Tarifübersicht Eigenschaft Allnet-Flat 8GB Allnet-Flat 16GB Allnet-Flat 25GB Allnet-Flat 40GB Datenvolumen 3 GB 8 GB 5 GB 16 GB 10 GB 25 GB 40 GB Bandbreite Max. 25 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 50 MBit/s Max. 150 MBit/s Allnet-Flat Ja Ja Ja Ja 5G Nein Nein Nein Ja Mindestlaufzeit Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Wahlweise 1 Monat oder 24 Monate Monatliche Kosten (1 Monat) 14,99 € 19,99 € 24,99 € 34,99 € Anschlussgebühr (1 Monat) Entfällt Entfällt Entfällt Entfällt Monatliche Kosten (24 Monate) 9,99 € 14,99 € 19,99 € 29,99 € Anschlussgebühr (24 Monate) 19,99 € 19,99 € 19,99 € 19,99 € Gesamtkosten (24 Monate) 259,75 € 379,75 € 499,75 € 739,75 € Zu den Tarifen!

Der günstigste Tarif kostet Euch hier also gerade einmal 259,75 Euro nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Gerade die größte Variante solltet Ihr Euch jedoch doppelt überlegen. Denn hier zahlt Ihr monatlich 29,99 Euro für 40 GB Datenvolumen, allerdings ist das doch recht kostspielig, wenn Ihr Euch zwei Jahre an den Anbieter binden wollt. Hier gibt es weitere interessante Angebote, beispielsweise von o2, die eventuell ebenfalls interessant für Euch wären.

Nichtsdestotrotz sind die Angebote wirklich gut. Denn Ihr erhaltet hier ordentliche Tarife im D-Netz. Lediglich die Bandbreite lässt bei der günstigsten Variante noch Wünsche offen. Denn mit maximal 25 MBit/s dürftet Ihr Probleme haben, Eure Lieblingsserien in HD zu streamen, es sei denn, Ihr steht auf Stop-Motion-Filme.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist das Richtige für Euch dabei oder habt Ihr bereits Erfahrungen mit Klarmobil gemacht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.