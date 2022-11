Bezahlen oder kündigen: Neue Preise für Apple One und Entertainment

Die aktuell anhaltende Inflation betrifft nicht nur neue Apps. Denn Apple informiert nun auch seine bestehenden Kunden, die Apple Music, Apple TV+ und Apple One abonniert haben, über eine bevorstehende Preiserhöhung, die in 30 Tagen in Kraft treten soll. Überraschenderweise fügt das Unternehmen hinzu, dass Kunden, die mit den neuen Preisen nicht einverstanden sind, ihre Abonnements einfach beenden können.

Apple zieht die Preise für seine Services wie Apple One an.

Die geplante Erhöhung wird in 30 Tagen in Kraft treten.

Abonnenten dürfen fristlos kündigen.