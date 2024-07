Erste Slack-Widgets auf dem iPhone

Die von Slack auf X veröffentlichten neuen Widgets, die Euch den "Arbeitsalltag erleichtern" sollen, bestehen aus den Optionen Catch Up, Status und Slack Launcher. Die ersten beiden Widgets sind quadratisch und in der Größe anpassbar, während das letztere rechteckig ist und einen größeren Bereich des iPhone-Bildschirms einnimmt.

Das Catch-Up-Widget zeigt die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen in Eurer Slack-App an. Wenn Ihr weiter auf das Widget tippt, gelangt Ihr zum Catch-Up-Thread. Und beim Status, wie der Name schon sagt, könnt Ihr mit ein paar Fingertipps direkt vom Widget aus Euren Status oder Eure Stimmung festlegen.

Außerdem bietet das Slack-Launcher-Widget weitere Verknüpfungen zu Eurem Status, z. B. um Euren Fokus zu setzen oder eine Mittagspause anzuzeigen. Ihr könnt Euren Status auch löschen, indem Ihr zum Shortcut innerhalb des Widgets zurückgeht.

Slack stellt die ersten Widgets auf iPhones vor: Catch Up, Status und Launcher. / © nextpit

Die Slack-Widgets funktionieren sowohl auf dem Startbildschirm als auch auf dem Sperrbildschirm Eures iPhones oder iPads. Ihr könnt sie hinzufügen, indem Ihr lange auf den Startbildschirm drückt und dann die Schaltfläche Bearbeiten und Widgets hinzufügen auswählt.

Noch wichtiger ist, dass Ihr für jeden Bildschirm verschiedene Widgets einstellen oder mehrere Widgets darauf platzieren könnt – eine tolle Funktion, wenn Ihr viel arbeitet und/oder keine Team-Updates verpassen wollt.

Momentan sind die Widgets nur auf iOS verfügbar. Es ist noch nicht bekannt, wann diese Widgets auch für Android-Geräte angeboten werden.

Habt Ihr die Slack-Widgets schon auf Eurem iPhone oder iPad ausprobiert? Welche anderen App-Verknüpfungen oder Funktionen würdet Ihr gerne in Form von Widgets haben? Schreibt uns Eure Antworten in die Kommentare.