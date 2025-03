Alle Handy-Nutzer erhalten diese 8 Pro-Apps geschenkt

In den beiden App-Stores von Google und Apple, dem Play Store und dem App Store, findet sich eine schier endlose Anzahl an Anwendungen. Einige dieser Apps sind kostenlos, andere wiederum kostenpflichtig. Was viele Nutzer jedoch nicht wissen: Viele kostenpflichtige Apps gibt es zeitweise auch ohne Gebühr, wenn sie Teil eines speziellen Angebots sind. Wir haben einige der spannendsten Apps, die aktuell gratis erhältlich sind, für Euch zusammengestellt.

Kostenlose Pro-Apps (Android)

Reminder Pro – Erinnerung ( 3,69 Euro ) – Wer vergesslich ist, kann mit einer App wie dieser eine ganze Menge anfangen. Denn hier lassen sich Erinnerungen nicht nur festhalten, sondern auch per Widget oder Push-Benachrichtigung ausspielen. Zudem können Nutzer auch sich wiederholende Erinnerungen einstellen. (4,2 Sterne, 2.900 Bewertungen)

Gratis Premium-Apps (iOS)

Tap & Track Calorie Counter ( 3,99 Euro ) – Diese App verschafft Euch einen Überblick über Eure Kalorienzufuhr. Wer abnehmen oder Muskeln aufbauen möchte, kommt um eine solche App nicht herum. Die Vorteile: über 500.000 eingetragene Produkte und keinerlei Werbung. (4,2 Sterne, 6 Bewertungen)

Gratis-Apps mit Fallen – Darauf müsst Ihr achten

Alle Apps, die wir hier vorstellen, waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels kostenlos verfügbar. Doch leider ist es häufig so, dass Entwickler nicht angeben, wie lange diese Angebote Bestand haben. Wenn Euch also eine App gefällt, solltet Ihr nicht zu lange warten und sie schnell herunterladen.

Bevor Ihr eine kostenlose App herunterladet, solltet Ihr jedoch immer einen Blick auf die App-Seite im Store werfen. Denn manchmal gibt es versteckte Stolpersteine, auf die Ihr achten solltet.

In-App-Käufe und Werbung

Die meisten kostenlosen Apps enthalten entweder Werbung oder bieten In-App-Käufe an. Bei einigen kostenpflichtigen Apps bleibt das jedoch ebenfalls nicht aus. Besonders dann, wenn es sich um ein Spiel handelt, das für Kinder gedacht ist, ist es wichtig, solchen Aspekten die nötige Aufmerksamkeit zu schenken.

App-Berechtigungen

Zahlreiche Apps sammeln Nutzerdaten und verkaufen diese oftmals weiter. Wenn Ihr also auf Nummer sicher gehen wollt, achtet darauf, dass Ihr nur die Berechtigungen erteilt, die die App wirklich benötigt. Ein Wecker benötigt beispielsweise keinen Zugriff auf Eure Kameras oder Kontakte, und eine Taschenlampe sollte auch nicht an Euren Standortdaten interessiert sein.