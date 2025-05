Jede Woche stellen wir eine Reihe von spannenden Artikeln zusammen, die in die lebendige Welt der Anwendungen eintauchen. Dienstags und samstags stellen wir die spannendsten kostenlosen Apps vor, oft auch Premium-Spiele und Anwendungen, die vorübergehend kostenlos angeboten werden. Außerdem stellen wir in unseren Top 5 Apps der Woche die herausragenden Apps vor, die unser Interesse geweckt haben. Wir nehmen uns die Zeit, jeden dieser Vorschläge herunterzuladen und zu bewerten, um sicherzustellen, dass unsere Empfehlungen sowohl zuverlässig als auch interessant für unsere Leser sind.

Ich freue mich darauf, unsere sorgfältig zusammengestellte Liste mit Euch zu teilen!

Prince of Persia: Lost Crown (Android & iOS)

Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich Prince of Persia vor Jahrzehnten auf einem IBM PC gespielt habe. Die herzzerreißenden Momente, in denen man sorgfältig ausgelegten Fallen ausweichen und mit dem letzten Rest an Gesundheit überleben musste. Prince of Persia: The Lost Crown ist nun triumphal zurückgekehrt und haucht dem Klassiker in einem fesselnden Metroidvania-Erlebnis auf Handheld-Geräten neues Leben ein.

Ich spiele die Rolle von Sargon, einem flinken Krieger der Elitegruppe "Die Unsterblichen", der den Auftrag hat, den entführten Prinzen zu befreien. Während ich mir meinen Weg durch die tückischen Landschaften des Berges Qaf bahne, halte ich manchmal inne, um die Schönheit meiner Umgebung zu bewundern und all die harte Arbeit zu bewundern, die hinter den Kulissen geleistet wurde, um dieses Erlebnis möglich zu machen.

Mir gefällt, wie die 2,5D-Sidescrolling-Action meisterhaft mit komplizierten Plattform- und Kampfmechaniken kombiniert wurde. Es dauert eine Weile, bis man sich daran gewöhnt hat, aber wenn Ihr erst einmal drin seid, laufen die Kämpfe flüssig und reaktionsschnell und bieten eine Mischung aus Nahkampfangriffen, Paraden und Spezialfähigkeiten. Dieses Mal gibt es auch taktische Tiefe, denn ihr könnt mächtige Moves aktivieren, indem ihr eine Energieanzeige aufbaut.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (3,99 € - 15,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ladet Prince of Persia: Lost Crown im Google Play Store und im Apple App Store herunter.

Die Steuerung ist einfach, aber ich spiele immer lieber mit einem physischen Controller als mit einem anderen. Was die Leistung angeht, lief das Spiel auf meinem Mittelklasse-Handy beeindruckend, selbst bei intensiven Actionsequenzen. Alles in allem ist dies ein actionreiches Abenteuer, das spannende Kämpfe, ein ausgeklügeltes Leveldesign und eine beeindruckende Grafik bietet.

Snaky Cat (Android & iOS)

Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten von uns schon einmal Erfahrungen mit Snake oder einer Variante davon gemacht haben. Was passiert aber, wenn ein Spieleentwickler beschließt, dem Szenario ein wenig Jazz hinzuzufügen? In Snaky Cat steuere ich süße, schlangenähnliche Katzen in einer lebhaften Arena voller bunter Donuts. Das Ziel des Spiels? So viele Donuts wie möglich zu verzehren, während Ihr länger werdet und Zusammenstöße mit anderen Spielern vermeidet.

Ich finde es toll, dass die Online-PvP-Matches in Echtzeit eine Arena bieten, in der strategische Bewegungen und schnelle Reflexe der Schlüssel zum Sieg sind, während Ihr versucht, Eure Gegner zu besiegen. Natürlich fühlt es sich manchmal so an, als würden die anderen schummeln, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Niederlage auf meine schlechten Reflexe zurückzuführen ist, die mit meinem Alter einhergehen. Außerdem kann ich mich im Mehrspielermodus mit Freunden zusammentun, um Freundschaftspunkte (FP) zu verdienen, mit denen ich neue Anpassungsoptionen wie Beine für meine Katzen freischalten kann.

Mir gefällt die charmante 2D-Grafik mit der Top-Down-Perspektive, in der ich eine Vielzahl von skurrilen Katzendesigns genießen kann. Es gibt mehr als 50 Katzen zu sammeln, mit denen die Spieler/innen ihre Katzenavatare mit einzigartigen Skins und Accessoires personalisieren können. Insgesamt würde ich den Kunststil des Spiels als niedlich und ansprechend bezeichnen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 49,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Ladet Snaky Cat aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Dies ist ein kostenloses Spiel mit optionalen In-App-Käufen. Mit diesen Käufen könnt Ihr neue Katzen und Power-Ups freischalten, die Euch einen Vorteil verschaffen. Ich habe die Werbung als störend empfunden, aber ich bin zu geizig, um für die Entfernung dieser erzwungenen Werbung durch einen einmaligen Kauf zu bezahlen. Ich denke, das ist ein guter Ort, um etwas Dampf abzulassen, aber mit dem integrierten Pay-to-Win-Aspekt würde ich hier nicht alles geben, um der Beste in meinem sozialen Umfeld zu sein.

Bearbeitungen (Android & iOS)

Wie viel Zeit verbringt Ihr auf dem Handy? Wie wäre es, wenn Ihr mit Edit Euer Instagram-Spiel auf ein ganz neues Niveau hebt, wenn Ihr Euch um Views und Likes bemüht? Ich fand Edits interessant, da es sich um eine kostenlose App zur Videobearbeitung handelt, die von Instagram entwickelt wurde und die den Prozess der Videoerstellung für Content-Ersteller vereinfachen soll. Ich nehme an, dass auch ein Gelegenheitsnutzer wie ich ohne allzu großen Aufwand damit arbeiten kann.

Die Benutzeroberfläche ist benutzerfreundlich und intuitiv, so dass ich sofort loslegen kann. Der zeitbasierte Editor ermöglicht es mir, Clips ganz einfach zu schneiden, zu teilen und anzuordnen. Ich denke, hier ist ein größeres Smartphone mit besserer Ansichtsfläche von Vorteil. Natürlich hat Instagram die KI nicht vergessen und bietet KI-gesteuerte Funktionen wie automatische Bildunterschriften und Motivausschnitte, um das Bearbeitungserlebnis zu verbessern.

Ein weiteres nützliches Tool ist die Greenscreen-Funktion, mit der ich Hintergründe nahtlos ersetzen kann, damit meine (zukünftigen) Videos ein bisschen professioneller aussehen. Das Hinzufügen von Musik ist zwar schon lange eine Funktion, aber Edits bringt die Audiointegration jetzt auf ein ganz neues Niveau, indem es eine Bibliothek mit aktueller Musik und Soundeffekten sowie die Möglichkeit bietet, Originalton zu importieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Ladet Edits aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Insgesamt empfand ich Edits als eine anständige und umfassende Bearbeitungssuite, die auf die mobile Nutzung zugeschnitten ist, vor allem durch die nahtlose Integration mit Instagram und Facebook und die hochwertigen, wasserzeichenfreien Exporte. Leider benötigt ihr einen Instagram-Account für den Zugriff und es gibt noch einige fortgeschrittene Funktionen, die noch eine Weile auf sich warten lassen werden.

Daze - Freeform Chat (Android & iOS)

Wie viel Zeit verbringt Ihr heutzutage damit, anderen auf Eurem Smartphone Nachrichten zu schicken? In den guten alten Zeiten (jetzt bin ich wieder ein alter Trottel) musste ich mich bestenfalls mit Schneckenpost und SMS begnügen. Für die Generation Z wäre das sicher ein Gräuel. Zum Glück gibt es mit Daze - Freeform Chat eine kreative Messaging-App, die eine einzigartige und ausdrucksstarke Art der Kommunikation bietet.

Ich war anfangs auch ziemlich überrascht, als ich sah, wie die traditionelle Textnachricht in etwas Dynamisches und Interaktives verwandelt wurde. Mit dieser App kann ich Nachrichten überall auf den Bildschirm ziehen und platzieren und mich so von den üblichen Sprechblasen lösen. Außerdem kann ich jetzt mit anpassbaren Schriftarten und Farben spielen, um den Text noch persönlicher zu gestalten.

Und nicht nur das: Wer eine Vorliebe für Kunst hat, wird sich über die Möglichkeit freuen, entsprechend zu zeichnen und zu kritzeln. Ich liebe es, meinen Chats handgezeichnete Elemente hinzuzufügen, um ihnen eine persönliche Note zu geben. Außerdem kann ich meine Unterhaltungen durch das Versenden von Videos, Audionachrichten, GIFs und vielem mehr aufwerten, um besser zu den jüngeren Leuten zu passen.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Keine / Konto erforderlich: Ja

Macht Eure Chats noch lustiger mit Daze! / © nextpit

Ladet Daze - Freeform Chat aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Die Freiform-Oberfläche der App fördert die Kreativität und macht Unterhaltungen interessanter und optisch ansprechender. Außerdem ist eine KI-Integration integriert, die Euch Vorschläge macht, falls Ihr mit Euren Ideen nicht weiterkommt. Diese Integration zielt darauf ab, Unterhaltungen dynamischer und individueller zu gestalten. Insgesamt ist diese App eher etwas für die jüngere Generation und es lohnt sich, sie auszuprobieren, wenn Ihr Euer Texting-Spiel aufpeppen wollt.

Giga Text: Großen Text einbinden (nur Android)

Seid Ihr eher minimalistisch veranlagt? Ich versuche bei allem, was ich tue, die Dinge so einfach wie möglich zu halten, und Giga Text ist eine minimalistische Android-App, die speziell dafür entwickelt wurde, großen, fetten Text auf meinem Bildschirm anzuzeigen. Das ist die perfekte App, um in lauten Umgebungen auf sich aufmerksam zu machen, oder um Nachrichten in einem Raum zu teilen und sogar um im Stillen zu kommunizieren!

Einige der wichtigsten Funktionen sind leicht zugänglich, z. B. Instant Large Text Display. Damit kann ich jede Nachricht eingeben und sie wird sofort in einer großen, lesbaren Schrift auf meinem Bildschirm angezeigt. Das gesamte Erscheinungsbild ist außerdem sehr anpassungsfähig: Ich kann die Textausrichtung, die Helligkeit und die Hintergrundfarbe nach meinen Wünschen einstellen.

Das Beste daran ist, dass die Anwendung werbefrei ist, d. h., dass ich bei allem, was ich tue, nie von aufdringlicher Werbung unterbrochen werde. Die App ist leichtgewichtig und effizient und erfordert kein besonders leistungsfähiges oder neuestes Smartphone, was sie für eine Vielzahl von Nutzern interessant machen dürfte.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (1,99 € - 9,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ich glaube, das wäre für die Älteren da draußen ganz nützlich... / © nextpit

Ladet Giga Text: Embiggen Large Text aus dem Google Play Store herunter.

Insgesamt würde ich Giga Text als ein hervorragendes Tool für alle bewerten, die großen Text schnell und deutlich darstellen wollen. Das schlichte Design und die Anpassungsmöglichkeiten machen die App zu einem wertvollen Hilfsmittel in verschiedenen Szenarien, z. B. für die stille Kommunikation oder für Ankündigungen.