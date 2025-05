Gemini 2.5 Pro zeigt absurde Programmierfähigkeiten

Das aktualisierte Modell mit dem Namen Gemini 2.5 Pro Preview (I/O Edition) kommt nur einen Monat nach Gemini 2.5 Pro auf den Markt. Es wird von Google als sein bisher bestes KI-Modell für die Programmierung angepriesen. Das Unternehmen gibt an, dass die neue I/O-Edition im Vergleich zum ursprünglichen 2.5-Pro-Modell eine verbesserte Leistung beim Kodieren und multimodalen Denken aufweist.

Neben dem Blogpost hat Google auch Beispiele veröffentlicht, in denen die Leistung des neuen Gemini 2.5 Pro mit der vorherigen Version verglichen wird. Ein Beispiel zeigt, wie das neue Modell eine funktionellere und intuitivere Web-App auf der Grundlage von YouTube-Inhalten mit einer einzigen Eingabeaufforderung erstellt, während die Ausgabe des älteren Modells nur einfache Steuerelemente enthielt.

Ein anderes Beispiel zeigt das codebasierte Äquivalent eines Farnbildes. Außerdem teilte der CEO von Google DeepMind, Demis Hassabis, auf X ein Beispiel, bei dem ein Doodle-Bild auf Canvas hochgeladen wurde und die KI eine App mit Funktionen zur Klangerzeugung auf der Grundlage der Zeichnung erstellte.

Very excited to share the best coding model we’ve ever built! Today we’re launching Gemini 2.5 Pro Preview 'I/O edition' with massively improved coding capabilities. Ranks no.1 on LMArena in Coding and no.1 on the WebDev Arena Leaderboard.



It’s especially good at building… pic.twitter.com/9vRaP6RTTo