Google baut die KI-Funktionen von Gemini in seinen Diensten und Apps weiter aus. Im Rahmen der Integration in Android hat Google neue Updates für Maps und die Suche angekündigt, mit denen beispielsweise die Reiseplanung effizienter gestaltet werden soll.

Gemini findet Orte in Screenshots und fügt sie zu Maps hinzu

Google macht gespeicherte Reise-Screenshots mit einer neuen KI-gestützten Funktion in Google Maps noch nützlicher. Viele von uns machen Screenshots von Orten, Reiserouten oder Empfehlungen für zukünftige Reisen, vergessen sie aber dann irgendwie. Mit diesem Update scannt Gemini AI Eure Screenshots und identifiziert die Orte, die Ihr in Maps gefunden habt, und ermöglicht es Euch, sie zu überprüfen und in einer Liste zu organisieren.

Sobald Ihr sie zu einer Liste hinzugefügt habt, werden diese Orte in Google Maps hervorgehoben, damit Ihr sie Euch leicht merken und bei Bedarf darauf zugreifen könnt. Die Funktion unterstützt auch das Teilen von Listen, was besonders nützlich ist, wenn Ihr in einer Gruppe reist.

Die von Gemini unterstützte Screenshot-Listenfunktion muss in Maps aktiviert werden, bevor Ihr sie nutzen könnt. / © Google

Um die Funktion nutzen zu können, müsst Ihr sie zuerst in der App aktivieren. Die Funktion wird zunächst für iOS-Nutzer:innen in den USA eingeführt, die Unterstützung für Android folgt in Kürze.

KI-gestützte Länderreiseplanung mit KI-Übersichten

Google verbessert auch die KI-Übersichten in der Suche, sodass Ihr nicht nur bestimmte Orte, sondern auch weitere Reisen planen könnt. Das bedeutet, dass Ihr jetzt Reiserouten für ganze Bezirke oder Länder suchen und erstellen könnt, was über die typische stadtbezogene Reiseplanung hinausgeht.

Mit diesem von Gemini unterstützten Tool könnt Ihr nun in der Google-Suche automatisch Reiserouten für den Alltag erstellen und müsst nicht mehr manuell Reisepläne in der Gemini-App erstellen. Außerdem enthalten die Suchergebnisse jetzt auch Fotos und Videos, was im Vergleich zur textlastigen Gemini-App mehr visuelle Inhalte bietet.

Die KI-Übersichten ermöglichen das Suchen und Erstellen von Reiserouten auf der Grundlage von Länder- und Bezirkssuchen in der Google-Suche. Sie ist derzeit nur für englische Suchanfragen verfügbar. / © Google

Google erweitert zudem AI Overviews in Lens auf weitere Sprachen, darunter Hindi, Indonesisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch. Mit dieser Funktion gewinnt Ihr Einblicke in Orte oder Objekte, indem Ihr diese mit der Lens-Kamera scannt.

Ihr habt außerdem die Möglichkeit, die erstellten Routen in Google Docs oder Gmail zu exportieren, um sie mit anderen zu teilen und zu verändern. Derzeit ist diese Funktion für die englische Suche in den USA sowohl im Web als auch auf dem Handy verfügbar; ein Zeitplan für den weltweiten Rollout ist noch nicht bekannt.

Hotelpreiswarnungen erhalten

Nachdem Google im letzten Jahr die Funktionen zum Tracken von Flügen verbesserte, erweitert man nun das Preis-Tracking für Hotels. Über google.com/hotels könnt Ihr E-Mail-Benachrichtigungen zu günstigeren Hotelpreise erhalten, die auf Eurem Suchort und Euren Reisedaten basieren – ähnlich wie bei Google Flights.

Im Gegensatz zu den ersten beiden Funktionen wird das Preis-Tracking für Hotels weltweit sowohl auf dem Handy als auch im Web eingeführt.

Schließlich hebt Google hervor, dass Gemini jetzt auch als persönlicher Reiseplaner über Gems verfügt – eine Funktion, die jetzt auch ihren Weg in die kostenlose Version findet.