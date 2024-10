Was ist Gemini?

Wenn Ihr ein Android-Smartphone oder -Tablet benutzt, habt Ihr Gemini wahrscheinlich schon kennengelernt. Aber wenn Ihr mit diesem neuen KI-Assistenten noch nicht ganz vertraut seid, hier ein kurzer Überblick.

Gemini ist der neue KI-Assistent von Google, der den Google Assistant bei Sprachabfragen, Befehlen und Aufgaben ersetzen soll. Noch sind nicht alle Funktionen und Erweiterungen ausgerollt, aber im Laufe der Zeit werden weitere Updates eingeführt.

Gemini zeichnet sich durch seine fortschrittlichen KI-Fähigkeiten aus, die ihn im Vergleich zum Google Assistant konversationeller und natürlicher in der Interaktion mit den Nutzern machen.

Das Wichtigste zuerst: So installiert Ihr Google Gemini auf Eurem Handy

Gemini-Versionen im Vergleich: Kostenlos, Premium, Gemini Live

Gemini ist in verschiedenen Versionen erhältlich, die sich je nach Abonnement und Premium-Plan unterscheiden. Die Basisversion ist auf allen kompatiblen Android-Geräten verfügbar, während Premium-Abonnenten Zugang zu leistungsfähigeren Funktionen und schnelleren KI-Modellen haben.

Die Premium-Version von Gemini bietet fortgeschrittene Funktionen wie die Bearbeitung komplexer Aufgaben, Codierung, logisches Denken und die vollständige Integration mit anderen Google-Apps durch Erweiterungen.

Gemini Live, eine weitere Version, ist ein Chatbot, der in die App integriert ist. Es gibt auch eine Premium-Stufe, die erweiterte Funktionen wie Hintergrundgespräche bietet und ihn zu einem intelligenteren KI-Assistenten innerhalb der Gemini-App macht.

Der Gemini Premium (AI Premium) Tarif kostet 19,99 €/Monat. Er beinhaltet den Zugang zu fortschrittlichen KI-Funktionen wie Gemini Ultra 1.0 sowie 2 TB Google One-Speicher und KI-Tools in Gmail, Docs und Sheets. Ihr könnt es einen Monat lang kostenlos bei Google testen.

Die wichtigsten Funktionen von Gemini

Jetzt, wo Ihr mit den verschiedenen Versionen vertraut seid, wollen wir uns die wichtigsten Funktionen von Gemini ansehen.

1. Bilder generieren

Gemini enthält ein Tool zur Generierung von Text in Bilder, das sowohl in der kostenlosen als auch in der Premium-Version verfügbar ist. Die Premium-Version kann komplexere Bilder erstellen, z. B. Porträts von Menschen. Sie verwendet das neueste Imagen-3-Modell von Google, das eine verbesserte Bildqualität und Anpassungsmöglichkeiten bietet.

So benutzt Ihr den Bildgenerator:

Öffnet die Gemini-App auf Eurem Gerät. Tippt oder sprecht Eure Eingabeaufforderung, beginnend mit "erstellen", "generieren" oder "zeichnen". Legt Stile, Farben und Beschreibungen fest. Tippt auf die Schaltfläche "Senden" und wartet auf das Ergebnis.

Öffnet die Gemini-App und gebt Eure Eingabeaufforderung ein. © nextpit Tippt oder sprecht Eure Eingabeaufforderung und tippt dann auf Enter. © nextpit Drückt lange auf das Bild, um Schnellaktionen zu öffnen, und speichert das Bild in Eurer Galerie. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche Mehr, um weitere Aktionsoptionen zu öffnen. © nextpit Öffnen Sie die Gemini-App und tippen Sie auf den Chat, um den Verlauf zu öffnen. © nextpit Tippt auf den Chat, um das erzeugte Bild zu sehen. © nextpit

Ihr könnt Eure Eingabeaufforderungen für bessere Ergebnisse verfeinern und die Bilder direkt in der App speichern oder teilen. Weitere Informationen zu diesem Thema findet Ihr in unserem Leitfaden zum Erstellen und Speichern von KI-Bildern mit Gemini.

2. Texte und Videos zusammenfassen

Gemini kann lange Texte, E-Mails, Dokumente und YouTube-Videos zusammenfassen. Um diese Funktion zu nutzen, müsst Ihr die Google Workspace und YouTube Erweiterungen in der App aktivieren.

So fasst Ihr Texte zusammen:

Öffnet die Gemini App. Fügt den Text oder die URL in das Eingabefeld ein oder tippt sie ein. Drückt auf den Senden-Button und erhaltet die Zusammenfassung.

Kopiert den Text aus einem Dokument oder einer Webseite und fügt ihn in das Eingabefeld von Gemini ein. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche Senden, um den Text zusammenzufassen. © nextpit Sie können auch eine Web-URL einfügen und die KI den Artikel zusammenfassen lassen. © nextpit

So fasst Ihr YouTube-Videos (mit aktivierten Untertiteln) zusammen:

Öffnet das YouTube-Video. Startet oder ruft Gemini auf. Tippt oder sprecht: "Dieses Video zusammenfassen".

Prüft, ob die YouTube-Integration in der Gemini-App unter der Option „Erweiterungen“ aktiviert ist. © nextpit Prüft, ob die YouTube-Integration in der Gemini-App unter der Option „Erweiterungen“ aktiviert ist. © nextpit Ruft Gemini auf, während Ihr ein YouTube-Video anseht, und tippt auf die Schaltfläche „Fragen zu diesem Video“. © nextpit Ihr könnt Gemini eine Frage stellen, indem Ihr eine Frage eintippt oder sogar über das Mikrofon stellt. © nextpit Standardmäßig wird die Antwort in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Tippt auf die hervorgehobene Schaltfläche, um sie im Vollbildmodus zu sehen. © nextpit

Gemini kann auch wichtige Informationen wie Rezepte oder Menüs aus den Videountertiteln hervorheben. Mehr dazu erfahrt Ihr in unserem Tutorial, in dem wir erklären, wie Ihr mit Gemini YouTube-Videos zusammenfasst.

3. Verwendet Gemini mit Google Apps

Gemini lässt sich nahtlos in Google Apps integrieren und erleichtert so die Verwaltung von Aufgaben. So könnt Ihr zum Beispiel Flugdetails aus Google Mail extrahieren und sie als Ereignisse in Eurem Google Kalender hinzufügen.

So geht's:

Nutzt Gemini, um wichtige Details aus Google Mail herauszuziehen.

Fügt Ereignisse direkt im Google Kalender hinzu oder ändert sie.

Ihr könnt Gemini bitten, in Google Mail und anderen Dokumenten nach Informationen zu suchen. © nextpit Bittet Zwillinge, diese Angaben in den Kalender einzutragen. © nextpit Bestätigt die hinzugefügten Ereignisse. © nextpit

4. Smart Home-Geräte mit Gemini steuern

Wie Google Assistant kann auch Gemini Smart Home-Geräte steuern. Ihr müsst Eure Geräte in der Google Home App hinzufügen und Drittanbieter-Apps wie Xiaomi Mi Home oder Samsung SmartThings verknüpfen.

Hier ist ein Beispiel, wie Ihr einen smarten Luftreiniger steuert:

Fügt Euer Smart Home-Gerät in der Home-App hinzu. Startet Gemini. Schreibt oder sprecht den Befehl und gebt dabei den Gerätenamen und die Aktion an. Tippt auf Senden.

Bittet Gemini, ein mit der Home-App verbundenes Smart Home-Gerät ein- oder auszuschalten. © nextpit

5. Suche über Fotos oder Videos

Gemini kann nach Bildern oder Frames in Videos suchen und ist damit eine Alternative zu Google Lens. Es lässt sich auch mit der Galerie Eures Geräts integrieren.

So funktioniert die Suche:

Öffnet die Kamera-App oder macht einen Screenshot von einem Video. Startet die Gemini-App. Tippt auf Über diesen Bildschirm fragen. Fügt Eure Frage hinzu und drücke auf Senden.

Navigiert zu dem Bild oder dem Screenshot, startet Gemini und tippt auf Über diesen Bildschirm fragen. © nextpit Fügt Eure Aufforderung hinzu und tippt dann auf die Schaltfläche Senden. © nextpit Ihr könnt eine Folgeaufforderung hinzufügen, sobald das Ergebnis präsentiert wird. © nextpit

Hinweis: Während Gemini derzeit die Suche nach Fotos unterstützt, ist die Suche nach Videoclips noch nicht verfügbar. Weitere Informationen findet Ihr in unserem Leitfaden zur Verwendung der Verknüpfung für die Bildersuche mit Gemini auf Android.

Tippt beim Betrachten eines Bildes auf die Schaltfläche "Teilen" © nextpit Wählt die Schaltfläche „Mehr“, um weitere Optionen anzuzeigen. © nextpit Wählt die Schaltfläche "Gemini", um das Bild an die KI-Modell-App anzuhängen/zu senden. © nextpit Tippt auf die Schaltfläche "Senden", um die Suche zu starten. © nextpit

6.Unterhaltungen und Chats mit Gemini Live

Gemini Live ermöglicht natürliche, kontinuierliche Unterhaltungen. Die kostenlose Version bietet grundlegende Funktionen, während die Premium-Version tiefere Interaktionen ermöglicht, einschließlich des Zugriffs auf Gesprächsprotokolle zum späteren Nachschlagen.

Hier sind einige Beispiele für die Unterhaltungen mit Gemini Live:

Eine Beispiel-Konversation mit Gemini Live © nextpit Eine Beispiel-Konversation mit Gemini Live © nextpit Eine Beispiel-Konversation mit Gemini Live © nextpit Eine Beispiel-Konversation mit Gemini Live © nextpit

Alternativ dazu hat mein Kollege Antoine Engels einen ausführlicheren Test mit Gemini Live durchgeführt, den Ihr Euch unter dem folgenden Link ansehen könnt:

Habt Ihr Gemini oder Gemini Live schon auf Eurem Gerät ausprobiert? Welches Feature ist Euer Favorit? Lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen!