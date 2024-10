In einem Blogbeitrag hat der Tech-Gigant einen neuen Suchfilter namens "Billigster" vorgestellt, der Flüge zu noch günstigeren Preisen anzeigt. Dieser Filter wird in einer eigenen Registerkarte neben der bekannten Registerkarte "Beste" angezeigt, die die Nutzer:innen gewohnt sind.

Günstigere Flüge, aber mit Abstrichen

Google bezeichnet diese günstigen Optionen als "kreative Reiserouten". Viele der günstigsten Flüge beinhalten Umsteigeverbindungen, längere Zwischenstopps, zusätzliche Verbindungen oder einen Mix aus verschiedenen Fluggesellschaften und Reisebüros. Das sind übliche Kompromisse, wenn Ihr Euch für eine preisgünstige Reisealternative entscheidet.

Auf der Registerkarte "Billigste" von Google Flights werden die günstigsten Flüge der Fluggesellschaften angezeigt, die möglicherweise längere Zwischenstopps haben und einen Selbsttransfer erfordern. / © Google, Edit by nextpit

Nach der Sortierung wird jede Reiseroute auf einer Karte dargestellt. Im oberen Bereich werden die besten abfliegenden Flüge in der Billig-Kategorie aufgelistet, während die billigeren Optionen darunter erscheinen. Die billigsten Flüge werden grün hervorgehoben und stehen ganz oben in diesem Bereich.

Die Auswahl einer Karte leitet Euch zu einem detaillierten Flugplan weiter, zusammen mit Links zur Fluggesellschaft oder zum Buchungskanal, wo Ihr Eure Reservierungen abschließen und Zahlungen vornehmen könnt.

Google kündigte an, dass diese neue Sortierfunktion ab dieser Woche in den USA verfügbar sein wird und in den kommenden Wochen auch in anderen Regionen eingeführt werden soll. Ihr könnt die Sortierfunktion sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Smartphone aufrufen. Es ist auch möglich, dass Google diese Funktion in Zukunft in seine Hauptsuche integrieren wird.

Bucht Ihr Eure Flüge über Apps oder bevorzugt Ihr die direkte Suche im Internet? Wir würden uns freuen, von Euren Buchungserfahrungen zu hören.