Android 16 Beta 4 ist die zweite stabile Beta-Version im Rahmen der Plattformstabilität und, wie Google im Android Developers Blog bestätigte, das letzte Beta-Update, das Pixel-Tester erhalten werden. Die endgültige öffentliche Version wird voraussichtlich auf der Google I/O 2025 erscheinen.

Was ist neu in Android 16 Beta 4?

Die vierte Beta bringt in erster Linie weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen mit sich und nicht, wie in dieser späten Phase des Beta-Programms üblich, wesentliche neue Funktionen. Zu den bemerkenswerten Änderungen gehört jedoch eine visuelle Verbesserung des Always-on-Displays (AOD), die ein verbessertes dynamisches Farbthema für die Ziffern der Uhr bietet.

Außerdem enthält die Geste zum Öffnen der App-Liste jetzt die Schaltflächen Screenshots und Auswählen, während der Pixel Launcher eine Verknüpfung für die App-Listen erhalten hat. Wir beobachten auch, dass Google den Mediaplayer verfeinert hat, indem es dunklere visuelle Elemente in die Albumcover integriert hat.

In der Beta 4 wurden außerdem mehrere Fehler behoben, darunter die übermäßige Batterieentladung bei bestimmten Pixel-Modellen. Außerdem gibt Google an, dass das Problem der verschwindenden Radarkarte in der Pixel-Wetter-App behoben wurde und dass die haptische Rückmeldung und die Reaktionsfähigkeit des Touchscreens verbessert wurden.

Wenn Ihr am Beta-Programm teilnehmt, ist das Update über OTA (over-the-air) und Factory Images verfügbar. Die Android-16-Beta ist mit dem Pixel 6 und späteren Modellen kompatibel, einschließlich dem Pixel 9a (zum Test).

Android 16 Beta wird auf weitere Marken ausgeweitet, darunter Vivo, Oppo, Realme und Honor / © Google

Android 16 Beta wird auf weitere OEMs ausgeweitet

Neben der Veröffentlichung der Beta 4 für die Pixel kündigte Google auch die Verfügbarkeit der Android 16 Beta für weitere OEMs und für verschiedene Formfaktoren an, darunter Tablets und faltbare Geräte zusätzlich zu den traditionellen Smartphones. Neben OnePlus und Xiaomi wurden auch große Marken wie Vivo (X200 Pro), Oppo (Find X8), Honor (Magic 7 Pro) und Realme (GT 7 Pro) in das Programm aufgenommen. Die Verfügbarkeit der Geräte ist jedoch immer noch auf einige wenige oder sogar nur ein Modell für jeden OEM beschränkt.