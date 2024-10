Google hat Anfang des Jahres bereits einige generative KI-Funktionen angekündigt. Darunter war auch die Möglichkeit, mit Google Lens Videoclips aufzunehmen und zu durchsuchen. Auf seinem Blog hat Google jetzt den Startschuss für das Feature gegeben. Ab sofort könnt Ihr also auch (fast) beliebige Videos Videos per KI durchsuchen. Wie Ihr das Feature einsetzt und welche Grenzen es gibt, lest Ihr hier.

Der Video-Support ist in die visuelle Suchfunktion in Google Lens integriert. Anstatt jedoch einen Schnappschuss zu machen oder ein Foto aus Eurer Bildergalerie hochzuladen, könnt Ihr mit der Kamera Eures Smartphones jetzt auch ein Video aufnehmen. Anschließend stellt Ihr einfach eine Frage zu genau diesem Video. Das klappt auch per Sprache, wobei Ihr den Fragetext hierbei auch nachträglich noch per Text anpassen könnt.

Videos per Google Lens & KI durchsuchen: So klappt's

Wir haben die Funktion getestet, und sie kann Videos mit einer Länge von bis zu 15 Sekunden aufnehmen. Allerdings wird keine sichtbare Laufzeit angezeigt, sondern eine Anzeige, die rund um den Suchbutton herum läuft. So klappt's Schritt für Schritt.

Öffnet die Google-Lens-App oder startet sie über das Google-App-Widget auf dem Startbildschirm. Wischt von oben nach unten, um das visuelle Suchwerkzeug zu öffnen. Zeigt auf das Motiv, das Ihr aufnehmen wollt, und haltet dann die Suchtaste gedrückt. Sprecht Eure Frage ein. Lasst die Taste los, wenn Ihr fertig gesprochen habt. Sobald das Ergebnis angezeigt wird, könnt Ihr den Text der Frage ändern.

Zunächst müsst Ihr die Google-Lens-Anwendung öffnen und anschließend die Kamera starten. © nextpit Mit einem Druck auf den großen Button startet Ihr die Aufnahme und könnt die Frage einsprechen. © nextpit Die Suchergebnisse sind mit "AI Overviews" gekennzeichnet. © nextpit

Das Ergebnis wird in Form einer gewöhnlichen Suchergebnisseite angezeigt. Ähnlich wie bei anderen KI-gesteuerten Google-Suchen gibt's dazu einen Hinweis, dass es sich um ein "AI Search Result" handelt.

KI-Suche per Spracheingabe: Klappt auch mit Fotos

Die integrierte Sprachsuchfunktion in der visuellen Suche funktioniert auch, wenn Ihr Fotos durchsucht. Auch hier klappt das entweder direkt über die Kamera oder mit Bildern aus Eurer Galerie. Um die Funktion zu nutzen, müsst Ihr also einfach ein Foto aufnehmen oder hochladen und dann die Suchtaste gedrückt halten, während Ihr Eure Frage einsprecht.

So bekommt Ihr die neue Video-Suchfunktion auf Google Lens

Derzeit steht die Videosuche nur Nutzern zur Verfügung, die an Googles "Search Labs"-Programm teilnehmen. Dafür wiederum müsst Ihr Euch für das Google-App-Testprogramm anmelden. Wenn Ihr angemeldet seid, könnt Ihr die neueste Google-Beta-App aus dem Play Store herunterladen, um den neuen visuellen Suchmodus auszuprobieren. Google Lens kann übrigens auf Android- und iOS-Geräten heruntergeladen werden.

Neben den Google-Lens-Upgrades überarbeitet Google auch die Suchergebnisseiten mit Hilfe von KI, um eine übersichtlichere Darstellung zu erreichen. Dies soll insbesondere bei offenen Fragen und Ergebnissen ohne eindeutige Antworten funktionieren. Die erste Phase wird mit der Suche nach Rezepten und Gerichten beginnen – und wie so oft bei neuen Features – erst einmal in den USA.

Habt Ihr die schnöde Google-Suche schon vergessen und sucht nur noch per ChatGPT, Google Lens & Co.? Wir sind gespannt darauf, welche Suchwerkzeuge bei Euch derzeit dominieren!