Top 5 Android- & iOS-Apps der Woche: Coconote, Guncho, Remit & mehr!

Seid Ihr auf der Suche nach innovativen Möglichkeiten, Euer Smartphone-Erlebnis mit einer Reihe von App-Empfehlungen zu verbessern? Nun, Eure Suche endet hier! Wir haben die außergewöhnlichsten Apps der Woche exklusiv für Euch zusammengestellt. Das nextpit-Redaktionsteam hat diese fünf verführerischen Apps, die sowohl für iPhone- als auch für Android-Nutzer geeignet sind, mit großer Sorgfalt zusammengestellt und sorgfältig bewertet. Also, lasst uns ohne Umschweife in die unerforschten Gefilde dieser bemerkenswerten Apps und Spiele eintauchen und die Schätze entdecken, die sie bergen!

Der Wilde Westen ist eine Grenze, die in verschiedenen Genres romantisiert und erforscht wurde, auch in Spielen. Wie wäre es, wenn Ihr ihn in Guncho im Gewand eines taktischen Shooters erkundet? Coconote hilft Euch als spezielle KI-Notiz-App, Euer Leben in Ordnung zu bringen. Notifya ist eine App, die ganz sinnvoll ist, weil sie offene Türen erkennt. Ich frage mich, wie das bei Survival-Horror-Spielen funktionieren würde. Me+ ist ein Tagesplaner, der Euch hoffentlich hilft, den Überblick zu behalten, während Remit eine Zeitmanagement-App für diejenigen ist, die etwas Struktur in ihren Tagesablauf bringen wollen.

Im heutigen schnelllebigen digitalen Zeitalter ist es leider nur allzu üblich, dass man auf Apps stößt, die ihre Nutzer mit In-App-Käufen und aufdringlicher Werbung bombardieren. Aber keine Angst, wir sind hier, um das Spielfeld auszugleichen und Euch vor unerwarteten Ausgaben zu schützen. Unsere Mission ist klar und wichtig: Wir wollen Apps zeigen, die Euer Smartphone-Erlebnis verbessern und zusätzliche Vorteile bieten.

Wenn Ihr auf der Suche nach außergewöhnlichen App-Angeboten seid, dann ist unsere sorgfältig kuratierte Sammlung kostenloser Apps für die Woche genau das Richtige für Euch! Jede Woche wählen wir sorgfältig eine Reihe von Apps aus, die normalerweise kostenpflichtig sind, aber derzeit im Rahmen einer exklusiven Aktion kostenlos erhältlich sind.

Aber wartet, denn die Top 5 Apps der Woche sind eine Klasse für sich. Lasst uns ohne weitere Verzögerung in die Crème de la Crème dieser Woche eintauchen - die Top 5 Apps, die die Welt der mobilen Spiele und Anwendungen dominieren!

Guncho (Android & iOS)

Steht Ihr auf taktische, rundenbasierte Spiele? Ich gehöre zu den Spielern, die es nervt, wenn sie verletzt werden, und die oft das ganze Level neu laden, wenn eine ihrer Figuren verletzt wird, nur um am Ende des Spiels tonnenweise Medikits zu haben. Ich nehme an, das widerspricht der ursprünglichen Absicht des Entwicklers, aber bei Guncho musste ich extrem vorsichtig sein, wenn ich mich in diesem rundenbasierten Schießspiel im Western-Stil bewegte.

Alle Levels werden prozedural generiert, was bedeutet, dass Ihr (theoretisch) nie zweimal dasselbe Spiel spielen solltet, was die Spielanleitungen über den Haufen wirft. In diesem Spiel geht es darum, sich optimal zu positionieren, um jeden Level zu schaffen. Wenn Ihr Eure Karten richtig ausspielt, werdet Ihr feststellen, dass die Gefahren der Umgebung zu Euren Gunsten wirken. Das Munitionsmanagement ist ein weiterer Aspekt des Spiels, mit dem ich mich auseinandersetzen musste.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (4,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Da Ihr einen Revolver bei Euch tragt, habt Ihr bestenfalls ein halbes Dutzend Kugeln zur Verfügung. Es geht also darum, sich geschickt zu bewegen, um Feinden auszuweichen oder sie zu betäuben. Mit einer großen Vielfalt an Gegnern in einer cartoonartigen grafischen Umgebung fand ich Guncho ansprechend und eine gute Abwechslung zu anderen Genres auf mobilen Plattformen. Ihr könnt sogar Ziegen an bestimmten Stellen des Spiels zu Eurem Vorteil einsetzen! Die Grafik könnte etwas ausgefeilter sein, aber das ist nur ein kleiner Kritikpunkt, denn das fesselnde Gameplay ist das, was das Spiel am Laufen hält.

Ladet Guncho aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Me+ Daily Routine Planner (Android & iOS)

Ich muss zugeben, dass es Zeiten im Leben gibt, in denen ich mich niedergeschlagen und niedergeschlagen fühle. Es gibt einfach zu viele Aufgaben, und es fühlt sich wirklich so an, als hätte ich nicht genug Zeit, um alle glücklich zu machen. Zum Glück gibt es Apps wie Me+ Daily Routine Planner, die mir bei meinen täglichen Aufgaben helfen. Der Me+ Daily Routine Planner ist in erster Linie ein Planer für den Tagesablauf, aber ich fand die Benutzeroberfläche sehr benutzerfreundlich und einfach zu bedienen. Ihr müsst nicht technikaffin sein, um loszulegen. Beantwortet einfach ein paar relevante Fragen und die App passt ihre Programme an Eure Bedürfnisse an.

Ich konnte verschiedene Aufgaben und deren Zeit einteilen und verschiedene Farben wählen, um sie leichter zu erkennen, wenn der Kalender voll ist. Außerdem konnte ich meine persönliche Tages- und Morgenroutine entwickeln, um gut in den Tag zu starten, selbst wenn ich auf der falschen Seite des Bettes aufwachen sollte. Am Ende des Tages kann ich sogar notieren, wie ich mich den ganzen Tag über gefühlt habe, was mir hilft, meine Stimmungen besser zu kontrollieren.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 € - 39,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Fühlt Euch besser mit einem Routineplaner, der Zeit braucht, um seine positiven Auswirkungen zu sehen. / © nextpit

Ich hatte zwar nicht das Gefühl, dass ich am Ende des Tages einen Energieschub bekam, aber ich fühlte mich trotzdem leistungsfähiger. Es war, als hätte ich einen guten Freund, der mich auf dem rechten Weg hält, und da Gewohnheiten Zeit brauchen, um sich zu entwickeln, ist Me+ eine App, die mit der Zeit immer besser funktioniert. Das Einzige, was mich stört, ist die Abo-Gebühr. Ich hatte das Gefühl, dass eine Woche mit der App nicht ausreicht, um zu entscheiden, ob ich langfristig dabei bleiben will.

Ladet Me+ Daily Routine Planner aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Coconote - AI Note Taker (Android & iOS)

Ich habe die kostenlose Testversion der Coconote-App ausprobiert und es brauchte nur eine Erfahrung, um zu verstehen, wie gut diese App ist. Erstens weiß das Entwicklerteam ganz genau, was es bedeutet, künstliche Intelligenz zum Nutzen der Menschen einzusetzen. Zweitens ist dies das beste Lernwerkzeug, das ich seit Jahren benutzt habe.

Was sind die Vorteile? Erstens müsst Ihr nur Eurer Vorlesung Aufmerksamkeit schenken, denn die App hört zu, nimmt auf und erstellt automatisch Keynotes aus der Vorlesung für Euch. Sie funktioniert auch für YouTube-Videos und aufgezeichnete Audiodateien, wie z. B. Interviews.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (9,99 € - 199,99 €) / Konto erforderlich: Ja

Die Coconote Notiz-App lässt KI für Menschen arbeiten! / © nextpit

Die zweite Stufe ist noch interessanter. Damit ihr die Informationen besser behalten könnt, kann die App auf Wunsch ein Quiz erstellen und Lernkarten anlegen. Außerdem kann sie die Vorlesung oder das Audio-Video in eine andere Sprache übersetzen - die Liste der unterstützten Sprachen ist lang. Alles, was Ihr tun müsst, ist, den Stoff zu lernen. Die App bietet außerdem ein vollständiges Transkript, die Möglichkeit, Notizen und Transkripte zu bearbeiten, und die Option, die Aufzeichnungen herunterzuladen. Ihr könnt den gesamten Inhalt über einen Browser-Link teilen und ganz einfach auf Eurem Computer darauf zugreifen.

All diese tollen Funktionen haben ihren Preis: 99,99 € pro Jahr. Ehrlich gesagt, ist es jeden Cent wert. Die App kann kostenlos heruntergeladen und 7 Tage lang getestet werden. Um sie zu nutzen, braucht Ihr ein Konto. Derzeit ist sie nur für iOS als App verfügbar, aber Android-Nutzer können sie über die Browser-Version testen. Die Datenschutzbestimmungen sind einfach und leicht zu verstehen. Bis jetzt scheint alles vertrauenswürdig zu sein. Außerdem könnt Ihr Eure Aufnahmen und Euer Konto jederzeit löschen.

Ladet Coconote von der Coconote-Website und aus dem Apple App Store herunter.

Notifya (Android & iOS)

Ich weiß, dass heutzutage viele Häuser mit einer Sicherheitskamera ausgestattet sind. Selbst die billigen Modelle können Bewegungen erkennen und Benachrichtigungen an Euer Handy senden, egal wo auf der Welt Ihr Euch befindet. Wie wäre es, herauszufinden, ob jemand eine Tür geöffnet hat? Die Beschreibung der App hat mein Interesse geweckt, denn sie behauptet, dass sie unsere Umgebung abhören kann und "weiß", wann eine Tür geöffnet wird - sogar in lauten und belebten Umgebungen!

Bevor ich Notifya benutzen konnte, musste ich die App zunächst kalibrieren. Dazu muss ich nur mein Handgerät auf eine Oberfläche legen, den Einschaltknopf drücken und eine Tür in der Nähe öffnen und schließen. Sobald die App kalibriert ist, kann ich den Empfindlichkeitsregler einstellen, um Fehlalarme und Ähnliches zu vermeiden. Es versteht sich von selbst, dass eine höhere Empfindlichkeit die Reichweite vergrößert, aber auch die Zahl der Fehlalarme erhöht. Ich habe festgestellt, dass die App das Schließen der Tür besser zu erkennen scheint als das Öffnen einer Tür und dass Schiebetüren nur selten erkannt werden.

Preis: Kostenlos / Werbung: Keine / In-App-Käufe: Ja (0,99 € - 7,99 €) / Konto erforderlich: Nein

Ich frage mich, wie die App reagieren würde, wenn man das Telefon über Nacht in einem Spukhaus liegen lassen würde... / © nextpit

Eine App, die Eure Umgebung abhört, führt natürlich zu der Millionen-Dollar-Frage: Mithört sie auch meine Gespräche? Wird sie alles, was vor sich geht, ohne mein Wissen irgendwo in einer Cloud speichern? Der App-Entwickler hat diese Bedenken ausgeräumt, indem er betonte, dass keine Audiodaten dauerhaft aufgezeichnet oder irgendwo auf der Welt gespeichert werden und dies auch nie geschehen wird. Alle Audiodaten werden in Echtzeit verarbeitet, so dass Ihr ruhig schlafen könnt, weil Ihr wisst, dass nicht einmal Eure Schnarchgeräusche digital gespeichert werden.

Ladet Notifya aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunter.

Remit - Täglicher Timer (Android)

Eine Sache, die für alle fair ist, ist die Tatsache, dass jeder Mensch jeden Tag genau 24 Stunden zur Verfügung hat, nicht mehr und nicht weniger, unabhängig von Eurem Lebensstand, Eurem Wohlstand und Eurer sozialen Schicht. Es macht also durchaus Sinn, das Beste aus seiner Zeit zu machen, und Remit - Daily Timer versucht, Euch genau dabei zu helfen, indem es die Organisation Eures Tages verändert.

Preis: Kostenlos / Werbung: Ja / In-App-Käufe: Ja / Konto erforderlich: Ja

Bekommt Eure Zeit besser in den Griff mit Remit. / © nextpit

Ich fand die Möglichkeit, tägliche Zielzeiten festzulegen, ideal. Normalerweise laufe ich jeden zweiten Morgen, es sei denn, ich bin faul oder das Wetter ist schlecht. Um die Zeiten zu bekämpfen, in denen ich faul bin, hat mir das Festlegen täglicher Zielzeiten geholfen. Wenn ich auf die verschiedenen Aktivitäten und Aufgaben zurückblicke, hilft mir die farbliche Kategorisierung, alles auf einen Blick im Blick zu behalten.

Den Haushalt und einen Vollzeitjob unter einen Hut zu bringen, ist keine leichte Aufgabe, weshalb die individuelle Zeiterfassung umso reizvoller ist. So kann ich herausfinden, für welche Aufgabe ich mehr Zeit aufwenden muss und wo ich meine Couch-Potato-Sitzungen reduzieren kann. Und das Beste ist, dass die Aktivierung des laufenden Timers auf dem Always-On-Display perfekt ist, da ich mein Telefon nicht mehr von Zeit zu Zeit entsperren muss.

Ladet Remit - Daily Timer aus dem Google Play Store herunter.

Während Ihr auf den Start der Olympischen Sommerspiele in Paris wartest, solltet Ihr die oben genannten Vorschläge ausprobieren. Lasst es uns wissen, wenn wir etwas übersehen haben, dass Ihr gerne wissen möchtet, dann hinterlasst uns einen Kommentar.