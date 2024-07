Mit dem Flip 5G will Hersteller nubia den Foldable-Markt auch in Deutschland mit einem erschwinglichen Smartphone bereichern. Das Unternehmen richtet sich hiermit vor allem an Mittelklasse-Fans, die nicht jedes Jahr über 1.000 Euro für ein neues Gerät ausgeben möchten. Was Ihr vom nubia Flip 5G erwarten dürft, verrät Euch nextpit.