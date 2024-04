Nothing Phone (2) & Ear: ChatGPT auf den Ohren dank Software-Update

Nach dem Launch der Nothing Ear (Test) und der Ear (a) letzte Woche hat das britische Start-up nun das Update auf Nothing OS 2.5.5 für das Phone (2) veröffentlicht. Die Firmware fügt eine Freisprechgeste hinzu, um ChatGPT mit den Kopfhörern mit Noice-Cancelling zu aktivieren, sowie weitere Funktionen und Verbesserungen des Handys.

Bessere Chatbot-KI-Integration und Androids Ultra HDR

Wenn ihr die ChatGPT-App auf dem Nothing Phone (2) (Test) installiert habt, könnt ihr jetzt die erweiterte Steuerung nutzen, um den KI-Chatbot über die Nothing-Ohrhörer zu nutzen. Die Funktion gibt es zuerst für die Modelle Ear and Ear (a), aber Nothing sagt zu, dass sie in Zukunft auch andere Nothing-Kopfhörer unterstützt.

Die Nutzer:innen können auch ein ChatGPT-Widget auf dem Sperrbildschirm einrichten, um den Zugriff zu erleichtern, z. B. um einen bestimmten Modus zu aktivieren. Außerdem gibt es eine neue Tastenkombination für die Screenshot- und Zwischenablage-Tools. Damit könnt ihr Texte direkt in die ChatGPT-App kopieren.

Nothing hat seine Audiosignatur überarbeitet, sodass sie jetzt auf den Nothing Ear ausgewogener klingt. / © nextpit

Neben den ChatGPT-Verbesserungen erhält das Nothing Phone (2) Ultra-XDR-Unterstützung für die native Kamera-App. Dabei handelt es sich um das gleiche Ultra-HDR-Bildformat, das auch auf den Pixel-Phones von Google und dem Galaxy S24 von Samsung (Test) unterstützt wird. Der Modus bietet einen besseren Dynamikumfang und eine bessere Größenkomprimierung im Vergleich zu normalen HDR-Fotos.

Weitere Änderungen mit Nothing OS 2.5.5

Ein neuer HDR-Button wird in den Foto- und Porträtmodi der Kamera-App eingeführt. Laut Nothing können Nutzer:innen ihn in den Kameraeinstellungen deaktivieren oder aktivieren.

Mit dem neuen Ring-Modus fügt Nothing eine weitere nützliche Verknüpfung in den Schnelleinstellungen hinzu. Wischt einfach nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen und den Ringmodus zu aktivieren, ohne an der Lautstärkewippe herumzufummeln. Außerdem gibt es neue Widgets für den Akku und den Rekorder.

Der "RAM Booster" ist eine leistungsbezogene Funktion zur Erhöhung des Speichers durch virtuellen RAM. Ihr findet sie in den Systemeinstellungen.

Neben diesen bemerkenswerten Funktionen enthält das neueste Nothing-Update auch Systemoptimierungen und Fehlerbehebungen. Einige davon beheben die Flackerprobleme im Always-on-Modus und die Schwierigkeiten beim Starten von Apps über die Schnelleinstellungen.

Nothing weist darauf hin, dass die Veröffentlichung der Firmware zeitlich gestaffelt ist, sodass die Verfügbarkeit von der Phone (2)-Region oder dem Anbieter abhängt.

Besitzt Ihr ein Nothing Phone (2)? Habt Ihr das Update schon erhalten? Teilt uns Eure Erfahrungen in den Kommentaren mit.