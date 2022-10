Soundcore Liberty 4: Kopfhörer mit Spatial Audio & Herzfrequenzmessung

Next Pit TV

Die Soundcore Liberty 4 sind im Stick-Design gehalten und verfügen auf jeder Seite über einen Doppeltreiber und ein Gyroskop. Letzteres sorgt für ein dynamisches Headtracking, wenn Spatial Audio verwendet wird. Außerdem sind die Konzert- und Film-Modi mit der 360-Grad-Soundfunktion gekoppelt.

Die Liberty 4 unterstützen adaptive Geräuschunterdrückung mit drei Geräuschstufen und Optionen für weißes Rauschen. Sie verfügen über vier Mikrofone für ANC und zwei für Sprachanrufe. Ähnlich wie bei den "Bose QuietComfort II"-Ohrhörern ist ein Transparenzmodus verfügbar. Über die Bluetooth 5.3-Verbindung werden die Codecs LDAC, AAC und SBC unterstützt.

Ankers neue Soundcore Liberty 4 Kopfhörer mit Herzfrequenzmessung. / © Soundcore / Screenshot by: NextPit

Anker gibt an, dass die Herzfrequenzmessung des Soundcore Liberty 4 nur auf dem rechten Ohrhörer verfügbar ist – und sie funktioniert auch, wenn Euer Ohr mal nass ist. Die Nutzer:innen müssen den Herzfrequenzsensor in der App aktivieren, wenn sie ihn zum ersten Mal benutzen. Die gesammelten Gesundheitsdaten werden in der speziellen Soundcore-Wellness-App angezeigt.

Soundcore Liberty 4 TWS Akkulaufzeit und Preise

Die Akkulaufzeit des TWS beträgt 9 Stunden oder bis zu 28 Stunden mit Ladecase. Diese verringert sich, wenn ANC oder Spatial Audio eingeschaltet ist. Außerdem verfügt das Ladecase über eine Schiebe-Abdeckung, einen USB-C-Anschluss und kabelloses Laden. Die Anker "Soundcore Liberty 4 Kopfhörer"-kosten in den USA 150 US-Dollar und sind auf der Website des Unternehmens in den Farben Schwarz oder Weiß erhältlich. Verfügbarkeit und Preise für Deutschland kennen wir noch nicht. Doch da bislang alle Produkte auch in deutschen Verkaufsregalen gelandet sind, erwarten wir auch diese True Wireless In-Earbuds bald bei uns.

Haltet Ihr einen Herzfrequenzsensor in Kopfhörern für ein wichtiges Feature? Lasst uns wissen, was Ihr davon haltet.