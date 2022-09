Amazon pimpt seinen Fire TV Cube und den Echo Show 15

Amazon Fire TV Cube kann mehr – ist aber auch teurer als sein Vorgänger

Amazon hat sein stärkstes und leistungsfähiges Mitglied der Fire-TV-Familie vorgestellt. Der Fire TV Cube erscheint nun in der 3. Generation und zeigt sich optisch immer noch als verkappter Borg-Kubus – leuchtet aber nicht Grün, sondern Blau. Auch sonst hat der Streaming-Mediaplayer gegenüber seinem Vorgänger einige Tricks mehr auf Lager. So bietet der verbaute Lautsprecher nun einen deutlich besseren Klang und verteilt seine Schallwellen nun in ein 360-Grad-Umfeld. Der Vorgänger strahlte – wenngleich glücklich – nur in eine Richtung.

Für eine deutlich schnellere Menüführung und ein zügiges Öffnen von Anwendungen sorgt nun ein auf 2,2 GHz getakteter Octa-Core-Prozessor unbekannter Modellbezeichnung. Die 2 GB Arbeits- als auch 16 GB Programm-Speicher hat man nicht verändert. Dafür gibt es eine neue Fernbedienung mit mehr Tasten. Das Foto gibt wohl nur einen ersten Eindruck eines Prototypen. Die finale Belegung der vier App-Tasten ist wohl noch vakant.

Amazon stellt uns seinen neuesten Fire TV Cube der 3. Generation vor. / © Amazon

Der 158 x 38 x 17 Millimeter kleine und 51 Gramm leichte Amazon Fire TV Cube zeigt aber die meisten seiner Neuerungen auf der Rückseite. Denn es gibt Anschluss satt. Da wären neben dem bereits bekannten HDMI-Ausgang (4K Ultra HD) auch ein entsprechender HDMI-Eingang für einen Sat-Receiver, Blu-Ray-Player oder Beta-Videorekorder. Weiterhin finden wir einen LAN-Anschluss (WLAN 6e) und einen USB-Class-A-Anschluss. An diesen laufen externe Festplatten, wobei es Alexa lieber sehen würde, wenn ihr eine Video-Kamera installiert. Es gibt natürlich auch die bekannte Sprachsteuerung. Als generelle Audiounterstützung gibt uns Amazon für den Fire TV Cube Dolby Atmos, 7.1 Surround Sound, 2-Kanal-Stereo und HDMI-Audio Passthrough bis zu 5 Lautsprecher zuzüglich einem Subwoofer bekannt.

Der Preis ist gegenüber den bekannten 120 Euro seines Vorgängers auf nun knapp 160 Euro angestiegen. Vorbestellungen nimmt Amazon ab sofort an, geliefert wird aber erst ab dem 28. Oktober.

Zwei Sätze noch zu dem kleinen Software-Update, welches der Amazon Show 15 erhalten hat oder gegebenenfalls noch in Kürze erhält. Denn wer die praktische Wandhalterung nutzt, wird den Monitor vermutlich eh schon als "Mini-Fernseher" nutzen. Mit dem Software-Update könnt ihr auf Fire-TV-Inhalte zugreifen. Soll bedeuten: Amazon Prime Video, Netflix und The Mandalorian via Disney+ incoming.

Amazon Halo Rise: Schlaftracker durch Atemanalyse

Versprochen habe ich Euch auch noch ein paar Worte zum Amazon Halo Rise Schlaftracker, der es erst einmal nicht zu uns nach Deutschland schafft. Das ist bei Amazon prinzipiell nichts Außergewöhnliches. Es kam in der Vergangenheit schon öfter vor, dass Produkte erst in den USA gelauncht wurden und dann deutlich später zu uns kamen. Der Schlafwecker mit Licht-Weckfunktion ist für den Nachttisch gedacht und benötigt keinen Körperkontakt. Vielmehr scannt ein energiesparender und berührungsloser Sensor Eure Bewegungen und die Atmung Eures Körpers – ziemlich ähnlich wie Googles Ultraschalltechnologie im Nest Hub 2. Das funktioniert sogar, wenn ihr zu zweit im Bett liegt. In den USA soll der smarte Schlaftracker mit dem Namen Halo Rise knappe 140 US-Dollar kosten.