Ecovacs Deebot T30S Combo Complete im Test: Saugroboter mit einzigartiger Unterstützung

Fazit

Ecovacs geht den einzigartigen Weg weiter und bringt mit dem Deebot T30S Combo Complete einen empfehlenswerten Nachfolger des Ecovacs X2 Combo (Test) in den Handel. Im Raum nimmt das Saugroboter-Handstaubsauger-Duo viel Platz in Anspruch. Da aber die Staubbehälter beider Staubsauger entleert werden, ist dieser Umstand in unseren Augen ein Preis, den Nutzer in Kauf nehmen sollten.

Wenn’s um die Reinigungsleistung geht, so gliedert sich der Ecovacs Deebot T30S Combo Complete zu den besten Saugrobotern ein, die Ihr momentan auf dem Markt findet. Zusätzlich habt Ihr mit dem Akkustaubsauger eine mehr als “kleine” Zusatzhilfe.

Im Test fallen nur zwei Dinge negativ auf: Einmal die Saugleistung des Saugroboters auf Teppichen, wenn’s um kleine Unreinheiten geht. Dafür überzeugen beide Staubsauger umso mehr beim Aufsaugen von Tierhaaren. Zum anderen der hohe Akkuverbrauch des Saugroboters. Allerdings habt Ihr mit dem Akkustaubsauger immer ein zweites Gerät zur Hand, um liegengebliebene Arbeit abzuschließen.

Ansonsten gibt es nichts zu meckern. Die Ecovacs-Home-App gefällt mit ihrem Layout, das die Nutzung der vielen Reinigungseinstellungen vereinfacht. Die Station macht sowohl den Saug- und Wischroboter als auch den Akkustaubsauger dank zahlreicher automatischer Vorgänge wartungsarm. Einzig auf eine automatische Putzmittelzufuhr verzichtet Ecovacs immer noch.

Alles in allem können wir Euch ohne Zweifel zum Kauf des Ecovacs Deebot T30S Combo Complete raten. Preislich liegt Ihr mit diesem Modell bei 1.299 Euro (UVP). Würdet Ihr einen Saugroboter und Akkustaubsauger einzeln kaufen, werdet Ihr Euch äußerst schwertun zwei Modelle für denselben Preis zu finden, mit dem gleichen Leistungsvermögen.

Was haltet Ihr von Ecovacs' Idee, einen Saugroboter mit einem Akkustaubsauger zu kombinieren? Würdet Ihr in Betracht ziehen, Euch so ein Duo zuzulegen? Teilt uns in den Kommentaren mit, was Ihr davon haltet.